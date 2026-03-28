NOVETAT EDITORIAL
Un llibre per a la reflexió dels simpatitzants de l’extrema dreta
Els filòsofs de Balsareny Jordi Corominas i Joan Albert Vicens presenten el llibre «Extrema dreta: què ens hi juguem?», en què conviden a pensar sobre el relat que ofereixen les formacions com Aliança Catalana i Vox
«Encara que no votis, ni et plantegis votar a l’extrema dreta, val la pena que hi reflexionis», amb aquesta afirmació, els filòsofs balsarenyencs Jordi Corominas i Joan Albert Vicens conviden la societat catalana a llegir el llibre que acaben de publicar: "Extrema dreta, què ens hi juguem?" El volum es va presentar dimecres a la tarda a Cal Cisteller, la Llibreria Obradors de Navàs, i ofereix una anàlisi profunda i crítica sobre aquest fenomen que està guanyant força en moltes societats contemporànies.
Extrema dreta. Què ens hi juguem?
Jordi Corominas i Joan Albert Vicens
Eumo Editorial
20 euros / 234 pàgines
Assaig
A través de 10 punts clau, el llibre descriu el moviment radical, però també intenta entendre les seves arrels, els seus discursos i les conseqüències que pot tenir per la convivència democràtica, que és precisament el que està en joc amb l’auge de l’extrema dreta. A més, argumenten que aquestes formacions polítiques estan plenes de contradiccions. «Sovint es presenten en la zona de la llibertat i de la veritable democràcia, els interessos populars, però quan arriben al poder van desarticulant tots els sistemes de govern que garanteixen la democràcia», assegura Vicens després d’haver fet un buidatge dels programes electorals dels diversos partits d’extrema dreta europeus. I posa d’exemple les polítiques de Giorgia Meloni, primera ministra d’Itàlia; o de Viktor Orbán, el seu homòleg hongarès, amb la proposta de canviar la llei electoral.
Ambdós filòsofs expliquen que van creure convenient escriure aquest llibre perquè l’extrema dreta és un moviment mundial que «vol generar un canvi de sistema global». L’exemplar va adreçat a tota mena de públics, però el recomanen sobretot a aquella gent que dubta si votar Aliança Catalana o Vox en les pròximes eleccions, o directament, als simpatitzants de Sílvia Orriols o de Santiago Abascal.
La pregunta clau que va motivar els autors va ser: ¿per què les enquestes mostren que la intenció de vot als pròxims comicis gira cap a la dreta més radical? L’últim informe del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) assenyalava que en unes hipotètiques eleccions a Catalunya, Aliança Catalana passaria de 2 a 20 diputats al Parlament. Jordi Corominas apunta que «és molt complex, però molta gent sent una mena de malestar i d’angoixa que almenys està produïda per quatre factors». En primer lloc, la desigualtat econòmica i de condicions de vida; en segon lloc, la frustració sobre la participació política. En tercera posició, la meritocràcia, «ens han fet creure allò que deia Pep Guardiola, que si treballes i et lleves ben d’hora arribaràs lluny, però és fals». I en quart lloc, l’individualisme, el qual defineixen com «la manca d’un nosaltres», ja que als espais de trobada s’hi genera discussió, però creuen que «els algoritmes de les xarxes socials creen un caldo de cultiu permanent per a l’extrema dreta».
Dos grans temes estrella
Jordi Corominas i Joan Albert Vicens posen èmfasi en el tractament de la immigració. Segons Corominas, «el gran lema de la Sílvia Orriols és ‘la islamofòbia és un deure’». El llibre explica que l’extrema dreta presenta la immigració de manera distorsionada per crear una percepció d’amenaça. Expliquen que l’extrema dreta construeix el seu relat a partir de la por, la inseguretat i la necessitat de trobar culpables.
Els filòsofs rebutgen la manera com l’extrema dreta tracta la immigració. Tanmateix, accepten que l’arribada d’un milió de persones a Catalunya en poc temps planteja problemes. Proposen un canvi d’actitud, «podem afrontar els problemes de l’habitatge, la llengua, l’educació i els serveis públics des d’una divisió social o pensar que totes les persones som dignes per igual» i defensen la cerca d’una fórmula per integrar-les i contribuir a la bona convivència.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2