Presentació del llibre "Pioneres" a la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages
La presentació del llibre d’Ovidi Cobacho posa en valor més d’un centenar de dones artistes que van marcar la vida cultural manresana entre els segles XIX i XX
Jaume Grandia
La sala gran de la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages es va omplir de públic amb motiu de la presentació del llibre “Pioneres: Les arrels femenines de l'art manresà”, una obra de gran valor històric i cultural signada per Ovidi Cobacho Closa. L’acte, emmarcat dins del programa d’activitats organitzat per la biblioteca amb motiu del Dia Internacional de la Dona, va esdevenir un espai de reflexió i reconeixement al paper sovint invisibilitzat de les dones en la construcció del panorama artístic de Manresa. La publicació, impulsada pel grup de recerca GREHVAT.0, és fruit d’un extens treball d’investigació que recupera la trajectòria de més d’un centenar de dones manresanes que, entre finals del segle XIX i les primeres dècades del segle XX, van tenir un paper destacat en diversos àmbits artístics. Pintores, dibuixants, artesanes i altres creadores que, malgrat les dificultats socials i culturals de l’època, van contribuir de manera decisiva al desenvolupament cultural de la ciutat.
Durant la seva intervenció, l’autor i coordinador del projecte, Ovidi Cobacho, va explicar detalladament les diferents fases de la recerca, que ha combinat l’estudi de fonts documentals, arxius històrics i testimonis indirectes per reconstruir aquestes trajectòries oblidades. Cobacho també va oferir una visió àmplia de l’evolució del paper de la dona al llarg de la història, des de la prehistòria fins a l’actualitat, posant en relleu les desigualtats estructurals però també les aportacions constants de les dones en tots els camps del coneixement i la creació. Centrant-se en el context manresà, va destacar la coexistència de perfils molt diversos d’artistes. D’una banda, dones provinents de famílies benestants, que tenien accés a una formació artística més formal i sovint en entorns selectes. De l’altra, dones d’orígens més humils que, gràcies a institucions com l’Escola d’Arts i Oficis, fundada el 1902, o a acadèmies privades que van començar a proliferar a partir dels anys trenta, van poder desenvolupar les seves habilitats i iniciar trajectòries creatives malgrat les limitacions socials.
L’acte va generar un gran interès entre els assistents, que van poder participar en un torn de preguntes i comentaris, evidenciant la necessitat de continuar investigant i difonent la memòria històrica de les dones. La presentació va cloure amb un reconeixement a la tasca de totes aquestes pioneres, així com amb una invitació a seguir treballant per una història més inclusiva i representativa.
