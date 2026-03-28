EXPOSICIÓ
Una història de Manresa en adhesius
La vasta col·lecció de Marc Rodríguez Juanola nodreix la mostra «Manresa enganxa», que es va inaugurar ahir al vespre a l’Espai7 del Casino i es pot visitar fins al proper 19 d’abril
Tanquin els ulls, activin la memòria i diguin què els ve al cap quan senten el lema «El Bages diu NO a la presó» o aquell altre que demana «No + morts C55», quin dibuix se’ls apareix si senten «Manresa tria net, Jo també!» o quina vinyeta els fa somriure sobre l’expressió «Objectors del Bages». I mereixen premi si tenen fresca la imatge del segon aniversari d'aquest diari. El nexe comú és un adhesiu i són part dels dos centenars i mig de la col·lecció de Marc Rodríguez Juanola que s’exposen a l’Espai7 del Centre Cultural el Casino, fins al 19 d’abril amb entrada lliure.
«Tinc 25.000 adhesius, i la col·lecció continua creixent», explica el propietari d’un fons centrat en «temes polítics i socials, bàsicament, dels Països Catalans i el País Basc, tot i que també d’Astúries i Galícia, llocs de forta tradició obrera». "Manresa enganxa", el títol de la mostra que es va inaugurar ahir al vespre, es nodreix d’una part d’aquest enorme contingent: el miler i mig d’adhesius «de qualsevol tema de la ciutat» que creen un relat alternatiu de la contemporaneïtat local. No en va, el subtítol del projecte és "Història de la ciutat a través dels adhesius (1975-2025)".
«L’adhesiu és trapella, divertit, espontani», reconeix Rodríguez, que ha muntat l’exposició amb la complicitat de l’historiador Genís Frontera, la gestora cultural Júlia Badrenas, la periodista Aina Font i la correctora Marta Torra. «Hi ha el projecte de crear un web a memoria.cat», va afegir Rodríguez.
«Durant la Transició hi va haver molta efervescència política, però ara tot es comunica per les xarxes», reflexiona el col·leccionista sobre un objecte «efímer» que sovint té un ús puntual i «d’agitació», com una manifestació o una reivindicació ciutadana. Però també s’ha usat com a reclam comercial, divulgació institucional o, recorda Rodríguez, «per recollir fons com va fer la Grada d’Animació del Baxi».
Instagram no ha matat l’adhesiu, «perquè encara se’n fan», però alhora és divertit, amb un punt de nostàlgia i redescoberta, reviure una ciutat que ja no hi és a través d’aquests papers que s’enganxen. És la Manresa del Born 12, Peñarroya o Llum i Color, del ViaSport, el Fa-Sol, l’Atangia i el Pub Cavorca, Tabola, els Bagmonts, el Caiac Bages Club i aquella campanya de Caixa Manresa que protagonitzava l’aleshores jove centrecampista del Barça: «Fes Guardiola».
L’Espai7 proposa un viatge per l’últim mig segle de la llarga biografia de la capital bagenca a través d’una vintena llarga de plafons temàtics, unes quantes vitrines i, fins i tot, un lavabo amb tassa i parets en les quals el visitant és convidat a crear el seu propi adhesiu i enganxar-lo. Aquí, si el veu l’autoritat, no li dirà res.
