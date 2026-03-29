L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
El fang i el llot de l'Amèrica nazi
L'assagista Rachel Maddow recorda els resistents que van combatre les temptacions totalitàries als Estats Units dels anys 30
Hi va haver una època en què part dels Estats Units vivia fascinat pel totalitarisme. Una època en la qual empresaris amb més diners que escrúpols governaven estats i feien i desfeien per legislar seguint el seu propi interès alhora que soscavaven la democràcia des de dins alimentant sospites de fraus electorals i atacant rivals polítics. Grups d’homes joves s’unien sota uniformes compartits i, armats fins a les dents, amenaçaven amb l’eliminació física qui no pensés com ells. Un moment en què part del país veia en el feixisme la solució als seus mals.
Precuela
Rachel Maddow
Capitán Swing
25 euros / 448 pàgs
Assaig
Traducció de Laura Carasusán
Principis dels anys 30, quan els ecos del que passava a Europa arribaven a les orelles de grupuscles actius -i sovint molt ben connectats econòmicament- que bregaven per traslladar el país al clima que desembocaria en la II Guerra Mundial. Però també van sorgir moviments de resposta, a les cambres polítiques i als carrers, enfocats a parar els peus a la deriva marcial. «Precuela» retrata les xarxes d’amenaça i fa justícia a les de resistència. Amb ecos innegables al present, l’assaig aporta esperança: si la societat se’n va sortir en un context com el primer terç del segle XX, el primer del XXI no ha de ser una excepció. Com ens va ensenyar George Lucas, no convé prendre’s a la lleugera les preqüeles.
MÉS NOVETATS
(per Toni Mata i Riu)
Criatures podrides
Amy Twigg
Ela Geminada
23,90 euros / 416 pàgines
Novel·la
Traducció d'Anna Carreras i Aubets
El dia que coneix la Hazel, l’Iris, que ha trencat amb el xicot, viu amb la mare i treballa en un supermercat, queda fascinada per la vida a la comuna de dones on s’està. Hi veu la possibilitat de tornar a començar, lluny dels homes, però el paradís aviat s’esquerda.
La bassa
Meritxell Benedí
Més Llibres
19,95 euros / 224 pàgines
Novel·la
La relació amb el Sergi sembla que portarà a la vida de la Mireia la fi d’una mala època i la promesa de l’estabilitat i la felicitat desitjada. Però mentre pren les decisions que corresponen a tal pensament, una teranyina es va desplegant i atrapa la dona sense adonar-se’n.
Com les fulles
Jaume Coll Mariné
Proa
17 euros / 112 pàgines
Poesia
El Premi Carles Riba va recaure en un poemari de Jaume Coll Mariné que reflecteix la connexió íntima que els humans podem tenir amb la natura i amb un territori concret. Un treball sobre la quotidianitat, el pas de les hores i els dies la senzillesa i els afectes.
Donde termina el verano
Elma Correa
Seix Barral
20,90 euros / 304 pàgines
Novel·la
L’amistat de l’Elisa i l’Aimé, dues nenes que viuen a Mexicali, prop de la frontera amb els Estats Units, es trenca la nit abans que la primera marxi a estudiar fora amb una beca d’atletisme, a causa d’un fet tràgic que fractura el barri. Vint anys després, ambdues es retroben.
Podries ser tu
Sergi Ambudio Forés
Ara Llibres
20,50 euros / 224 pàgines
Actualitat, periodisme
El responsable de la secció «El contenidor», de Rac1, convida el lector a veure què hi ha al darrere d’un programa de ràdio i exposa les històries humanes que donen sentit a una feina que comença amb una denúncia, activa una investigació i és motor de canvi.
Coses de casa
Jordi Roca
Planeta Gastro
24,90 euros / 176 pàgines
Cuina
El reconegut cuiner Jordi Roca convida tothom a embrutar-se les mans i fer del caos, la improvisació i les errades un argument a favor per crear plats d’allò més divertits. El llibre proposa un grapat de receptes que serveixen tant per a una sobretaula com una festa.
Txernòbil
Natacha Busto / Francisco Sánchez
Finestres
24 euros / 178 pàgines
Còmic
En el quarantè aniversari de l’explosió de la central nuclear de Txernòbil, el còmic de Bustos i Sánchez s’afegeix al debat sobre l’energia nuclear amb la història de tres generacions d’una família que va haver de marxar de casa seva per culpa de l’accident del 1986.
Animals que cauen del cel
Víctor Borràs Gasch
La Galera
15,95 euros / 128 pàgines
Infantil
Un fet excepcional irromp en la vida de l’Aina: del cel, cau una figura de paper. Però l’endemà passa el mateix. I el dia següent també. Mica a mica, la noia va fent un tresor. L’anoienc Víctor Borràs va guanyar el Premi Folch i Torres amb aquesta història sobre la curiositat.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu
- Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp