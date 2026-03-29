L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES

El fang i el llot de l'Amèrica nazi

L'assagista Rachel Maddow recorda els resistents que van combatre les temptacions totalitàries als Estats Units dels anys 30

L'escriptora Rachel Maddow / PHILIP ROMANO/WIKIPÈDIA//CAPITÁN SWING

Pep Corral Vilella

Barcelona

Hi va haver una època en què part dels Estats Units vivia fascinat pel totalitarisme. Una època en la qual empresaris amb més diners que escrúpols governaven estats i feien i desfeien per legislar seguint el seu propi interès alhora que soscavaven la democràcia des de dins alimentant sospites de fraus electorals i atacant rivals polítics. Grups d’homes joves s’unien sota uniformes compartits i, armats fins a les dents, amenaçaven amb l’eliminació física qui no pensés com ells. Un moment en què part del país veia en el feixisme la solució als seus mals.

Precuela

Rachel Maddow

Capitán Swing

25 euros / 448 pàgs

Assaig

Traducció de Laura Carasusán

Principis dels anys 30, quan els ecos del que passava a Europa arribaven a les orelles de grupuscles actius -i sovint molt ben connectats econòmicament- que bregaven per traslladar el país al clima que desembocaria en la II Guerra Mundial. Però també van sorgir moviments de resposta, a les cambres polítiques i als carrers, enfocats a parar els peus a la deriva marcial. «Precuela» retrata les xarxes d’amenaça i fa justícia a les de resistència. Amb ecos innegables al present, l’assaig aporta esperança: si la societat se’n va sortir en un context com el primer terç del segle XX, el primer del XXI no ha de ser una excepció. Com ens va ensenyar George Lucas, no convé prendre’s a la lleugera les preqüeles.

MÉS NOVETATS

(per Toni Mata i Riu)

Criatures podrides

Amy Twigg

Ela Geminada

23,90 euros / 416 pàgines

Novel·la

Traducció d'Anna Carreras i Aubets

El dia que coneix la Hazel, l’Iris, que ha trencat amb el xicot, viu amb la mare i treballa en un supermercat, queda fascinada per la vida a la comuna de dones on s’està. Hi veu la possibilitat de tornar a començar, lluny dels homes, però el paradís aviat s’esquerda.

La bassa

Meritxell Benedí

Més Llibres

19,95 euros / 224 pàgines

Novel·la

La relació amb el Sergi sembla que portarà a la vida de la Mireia la fi d’una mala època i la promesa de l’estabilitat i la felicitat desitjada. Però mentre pren les decisions que corresponen a tal pensament, una teranyina es va desplegant i atrapa la dona sense adonar-se’n.

Com les fulles

Jaume Coll Mariné

Proa

17 euros / 112 pàgines

Poesia

El Premi Carles Riba va recaure en un poemari de Jaume Coll Mariné que reflecteix la connexió íntima que els humans podem tenir amb la natura i amb un territori concret. Un treball sobre la quotidianitat, el pas de les hores i els dies la senzillesa i els afectes.

Donde termina el verano

Elma Correa

Seix Barral

20,90 euros / 304 pàgines

Novel·la

L’amistat de l’Elisa i l’Aimé, dues nenes que viuen a Mexicali, prop de la frontera amb els Estats Units, es trenca la nit abans que la primera marxi a estudiar fora amb una beca d’atletisme, a causa d’un fet tràgic que fractura el barri. Vint anys després, ambdues es retroben.

Podries ser tu

Sergi Ambudio Forés

Ara Llibres

20,50 euros / 224 pàgines

Actualitat, periodisme

El responsable de la secció «El contenidor», de Rac1, convida el lector a veure què hi ha al darrere d’un programa de ràdio i exposa les històries humanes que donen sentit a una feina que comença amb una denúncia, activa una investigació i és motor de canvi.

Coses de casa

Jordi Roca

Planeta Gastro

24,90 euros / 176 pàgines

Cuina

El reconegut cuiner Jordi Roca convida tothom a embrutar-se les mans i fer del caos, la improvisació i les errades un argument a favor per crear plats d’allò més divertits. El llibre proposa un grapat de receptes que serveixen tant per a una sobretaula com una festa.

Txernòbil

Natacha Busto / Francisco Sánchez

Finestres

24 euros / 178 pàgines

Còmic

En el quarantè aniversari de l’explosió de la central nuclear de Txernòbil, el còmic de Bustos i Sánchez s’afegeix al debat sobre l’energia nuclear amb la història de tres generacions d’una família que va haver de marxar de casa seva per culpa de l’accident del 1986.

Animals que cauen del cel

Víctor Borràs Gasch

La Galera

15,95 euros / 128 pàgines

Infantil

Un fet excepcional irromp en la vida de l’Aina: del cel, cau una figura de paper. Però l’endemà passa el mateix. I el dia següent també. Mica a mica, la noia va fent un tresor. L’anoienc Víctor Borràs va guanyar el Premi Folch i Torres amb aquesta història sobre la curiositat.

