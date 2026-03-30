Música
Un dels secrets més ben guardats del Bages es diu Goig
Dissabte se’ls va poder escoltar al monestir de Sant Llorenç de Morunys
Els goigs són cançons populars que es canten a sants o per fer alguna petició a la Mare de Déu. A la Biblioteca de Catalunya en conserven més de 30.000, alguns de mitjans del segle XVII. Ara hi ha una banda bagenca vol posar-los en valor: es diuen Goig.
Fa uns mesos que han publicat el seu primer disc homònim. És delicat i, a la vegada, una declaració d’intencions. S’hi combinen goigs originals amb cançons pròpies, poesia i les veus de la gent gran que els ha ajudat a recuperar melodies. Evoquen una espiritualitat rural que és religiosa i animista a la vegada, que s’empelta de natura, mites i tradició.
«Sense aigua no hi ha blat ni pa. Sense pagesia aquí ningú no menjaria», reivindiquen als concerts. Des que van començar fa dos anys que ja en porten una vintena, especialment en ermites i petits pobles. Dissabte a la tarda van ser a Sant Llorenç de Morunys, al claustre del seu monestir benedictí. On al poble n’hi diuen «els claustres».
Els tres components de Goig es van col·locar sota un gran teix de tres branques. El públic els escoltava amb atenció, fins que a mig concert es van disparar els mòbils amb unes angunioses alarmes de protecció civil.
Als de Goig ja els havia passat una cosa similar quan van actuar al Monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. Plovia a bots i barrals, ells cantaven els Goigs de la pluja que serveix per invocar-ne... i van començar a sonar alarmes anunciant tempestes.
«Sempre hem tingut un punt apocalíptic», bromejava la cantant del grup, Elena Ribera, que s’acompanya d’una pedalera de loops. Un altre cardoní com ella, Ramon Franch, toca la guitarra, uns tambors amb pell de cabra fets per Xixo luthier de Sant Pere de Riudebitlles i una aixada microfonada. El grup el completa la teclista i ballarina Laia Tatjé de Cabrianes.
L’escenari va estar presidit per una cistella de vímet abans de muntar, que semblava un sol lluminós. Com que era a l’aire lliure, a banda de les alarmes de protecció civil es van sentir més d’una vegada les campanes del poble. També el cantar d’una mallerenga que porten enregistrada i que apareix també al disc. La van gravar a Llobera, al Solsonès, on han fet bona part de les gravacions.
Qui té un pes important a les cançons és Cardona. De fet, la idea del grup va néixer el 2022, quan en plena sequera un grupet es va trobar a l’ermita de la Mare de Déu del Remei per demanar que plogués. Allà van sentir cantar per primera vegada a Dolors Codina. «Per això us ho demana tot Cardona com veieu, per aquesta gràcia vostra deu-nos pluges vos podeu», diu la lletra. Va ser aquell impacte que va fer que l’Elena i el Ramon es decidissin a investigar més i crear el grup.
La cançó que també parla de Cardona però que no està gravada a cap disc és «Cascavells», una peça inspirada en les caramelles de pagès que s’hi fan. «Piqueu de peu molt fort per espantar els mals esperits», demanaven al públic mentre la cantaven.
L’altre punt de referència és Clariana de Cardener. Les empentes que hi havia a l’ermita de santa Àgata quan donaven pa beneit ha inspirat una altra de les cançons.
La rebesàvia de Cambrils
L’àvia de l’Elena és de Clariana de Cardener i la seva rebesàvia de Cambrils de la Muntanya, a Odèn. En el concert recorden com se’n va haver d’anar a Barcelona per donar pit. Així van presentar «La dida», una cançó de bressol que els va cantar una cosina de la mare de l’Elena.
Als concerts també s’hi sent la veu de l’avi Jaume Solé, que canta un tros de caramella que diu que «entre els pobles i natura hi hagi sempre germanor». Al disc hi ha les col·laboracions de la cantant Anna Ferrer i de la trompetista Alba Careta. L’han editat també en vinil i es pot comprar als locals de Flequers de Cardona i a través del seu web. El concert, inclòs dins el cicle Dones de fum i aigua, va acabar amb «Goigs de la memòria», on reivindiquen la vida lenta i que els serveix de manifest final.
