La Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig convocarà onze escriptors
Toni Cruanyes, Coia Valls, Maria Carme Roca i el cardoní Jordi Santasusagna són alguns dels autors que participaran en la trobada de l'11 d'abril
Puig-reig tornarà a ser per un dia l'epicentre de la literatura catalana amb la Festa de la Novel·la Històrica, que complirà la vuitena edició l'11 d'abril amb la presència d'onze autors d'arreu del país. Entre els assistents figura el cardoní Jordi Santasusagna i, entre altres, escriptores de la talla de Maria Carme Roca i Coia Valls i el periodista Toni Cruanyes. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Puig-reig, la Biblioteca Guillem de Berguedà, Llibreria Montserrat i Llibreria Vella i les activitats són gratuïtes.
El gruix de l'activitat tindrà lloc el matí de l'11 d'abril a La Sala i la plaça Nova. La benvinguda institucional, a les 10 h, donarà el tret de sortida a una festa que proposa taules rodones, activitats infantils, música en directe i el lliurament del 8è Concurs de Relats Breus. A les 10.15 h, a La Sala, se celebrarà la primera taula rodona, moderada per Jordi Matilló, amb Roger Bastida, Toni Cruanyes, Cristina Fornós, Maria Carme Roca i Jordi Santasusagna. La segona taula rodona, a les 12 h, també a La Sala i amb Jordi Matilló de conductor, tindrà la presència de David Cirici, Juan Francisco Ferrándiz, Lluís Lord, Ernest Prunera, Àfrica Ragel i Coia Valls.
Concert musical i visita al castell
El taller infantil "Equilibris prehistòrics", amb Catàrtic, es farà a les 10.30 h a la plaça Nova, el mateix lloc on una hora després (11.30 h) es farà el lliurament de premis del Concurs de Relats Breus, un acte dinamitzat per Infestum. També a la plaça, a les 13 h, es posarà la cloenda a la jornada matinal amb l'actuació musical de Rocío. A les 16.45 h, com és habitual, es durà a terme una visita al castell, a càrrec de l'Associació Amics dels Templers de Puig-reig. Durant tota la jornada, hi haurà una parada de venda de llibres i els autors signaran exemplars.
En els dies previs, es duran a terme dues activitats. El dimecres 8 d'abril (17 h), la Biblioteca Guillem de Berguedà organitzarà un taller infantil per a famílies amb nens i nenes a partir de 4 anys. L'endemà dijous, 9 d'abril (18 h), el Teatre de l'Ametlla de Merola acollirà una sessió d'El club del llibre per parlar de la novel·la "Els Tres Noms de la Ludka", de Gisela Pou.
La Cardona del segle XIV
El cardoní Jordi Santasusagna és un destacat i prolífic escriptor, dramaturg i actor que, entre altres, ha escrit les novel·les "La lluna de Praga" i "Porcs", entre altres. La seva darrera obra és la ficció "Toquen a matar" (Rosa dels Vents), una història d'amor i de recerca de la llibertat ambientada en la Cardona del segle XIV.
També a l'edat mitjana se situen les novel·les d'Ernest Prunera, "Quan s'allunyi la tempesta" (Columna), Premi Néstor Luján, amb els anys de la fundació de Catalunya com a escenari temporal; David Cirici, que fa de Ramon Llull un detectiu a "L'escala de sorra" (La Campana); i Juan Francisco Ferrándiz, que viatja a la València del segle XV a "La Llotja de la Seda" (Rosa dels Vents).
Molt més recent és el temps de la darrera novel·la de Coia Valls, "El somni de Gaudí" (Rosa dels Vents), que arriba en el centenari de la seva mort. Lluís Llord, per la seva part, va debutar amb la novel·la "Esperit de trementina" (Edicions de l'Albí), un merescut tribut a les trementinaires.
Àfrica Ragel homenatja Margarida de Prades, la dona de Martí l'Humà, a "L'última reina" (Rosa dels Vents). Cristina Fornós se'n va a l'Egipte del segle XIX a "El pes del cor" (Rosa dels Vents), que comença a la Costa Daurada d'avui dia.
D'altra banda, a Puig-reig també hi seran els dos darrers guanyadors del Premi Santa Eulàlia: Maria Carme Roca, amb "El passatge", que s'ambienta a la Barcelona de finals del XIX; i Roger Bastida, que es va endur el guardó fa unes poques setmanes amb "Passeig de Gràcia", que recrea els inicis de la gran artèria del luxe de la capital catalana. Ambdós títols són de l'editorial Comanegra.
El popular periodista Toni Cruanyes, presentador del TN Vespre de TV3, transita pels canvis socials i històrics de la Catalunya del segle XX a la novel·la "La dona del segle" (Columna).
