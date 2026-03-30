Rosalía arriba a Madrid amb el ‘Lux Tour’, el xou de les mil i una capes
El doctor en musicologia Daniel Gómez, autor de la primera tesi doctoral dedicada a l’artista barcelonina, ha estudiat cada segon del concert que proposa la barcelonina des que va veure l’arrencada de la seva gira a Lió.
Pedro del Corral
En els concerts de Rosalía hi ha tantes capes que resulta complicat analitzar-les d’una passada. Són tantes les referències pictòriques, cinèfiles i musicals que, en dues hores, amb tant d’estímul, és difícil captar-les. Va passar a Lió. I, probablement, compte, passi a Madrid, on avui donarà llustre a Lux, el seu quart àlbum, per primera vegada a Espanya. I, tot i que gran part del xou ja s’hagi filtrat a través de les xarxes socials, els detalls clau han passat desapercebuts. Motiu pel qual, potser, després de l’èxtasi que va desencadenar amb Motomami, hagi rebut tantes crítiques. L’han titllat de minimalista, poc efectiu. Fins i tot la van acusar de fer playback. No obstant, com assenyala Daniel Gómez, autor de la primera tesi doctoral dedicada a l’artista de Sant Esteve Sesrovires, el focus està mal col·locat: "La gent no ho està entenent". L’expert va ser a França i, des d’aleshores, conscienciós, ha analitzat cada segon de l’espectacle que va muntar. Un univers ocult que tornarà a desplegar per a la sort dels més eixerits.
"A Lux hi ha un canvi de paradigma respecte als seus discos anteriors. És la primera vegada que la música està al servei de les lletres, cosa que recorda el cant gregorià. Va trigar un any sencer per escriure-les. Una dedicació coherent amb el fet d’incloure 13 idiomes diferents. Estem davant d’una actuació increïble perquè se sent orgànica. Aquest àlbum és el binomi perfecte entre música i art", assenyala Gómez, doctor en musicologia a la Universitat Complutense de Madrid i professor del Taller de Músics de Barcelona. Han passat 14 dies des que Rosalía va arrencar la gira i, en cada xerrada, quan s’endinsa en alguns passatges, no dubta a exposar noves interpretacions. "Construeix catedrals sonores", afegeix. És per això, precisament, que sorgeixen tantes preguntes.
La seva proposta és tan profunda que el públic percebrà una atmosfera diferent tot just posar un peu al Movistar Arena. Així va passar ja a l’LDLC Arena francès: "Abans de començar, se sent l’orquestra afinant com si et trobessis a l’Auditori Nacional. Un moment únic que interromp una trompeta a l’estil de Carmen, l’òpera de Georges Bizet. Llavors, intueixes que el concert començarà. I et trobes una caixa de fusta que presenta Rosalía com si fos una ballarina. Canta Sexo, llantas y violencia amb un lament poderós. Aquesta manera de fer-ho és una picada d’ullet a Manuel Molina, una declaració d’intencions. La seva tècnica és aclaparadora. Et deixa bocabadat. Jo, personalment, no vaig sentir res pregravat com s’ha dit. De fet, porta dues coristes magnífiques: Claudia Lachispa i Aroa Fernández". El viatge místic que planteja està organitzat en quatre actes i un intermezzo. Una estructura que li permet enfrontar allò diví i allò terrenal amb una devoció desmesurada. A Reliquia queda patent.
"Està parlant de si mateixa en aquesta cançó. A més, crida l’atenció per l’arranjament de cordes que recorda els Beatles. A continuació, rescata Porcelana. És el tema més transgressor a l’hora de jugar amb els sons. Funciona genial. I et quedes estupefacte al veure-la ballar de puntetes. És fascinant veure l’elenc formant una barra de ballet amb els seus braços. Això és bastant més maximalista que, de sobte, com passava amb Coldplay, s’encenguin milers braçalets alhora. Després, l’agafen de la cintura. I, al cap de poca estona, realitza moviments propis d’El llac dels cignes", continua Gómez. Després d’abraçar allò transcendental en el primer acte, el segon s’endinsa en allò tangible. I ho fa amb la mastodòntica Berghain.
Un Titanic a De madrugá
Inspirada en El aquelarre de Goya, Rosalía firma amb aquesta una de les estampes més inoblidables del xou. En part, per aixecar un galliner fins aleshores entregat al seu credo: "La rave que organitza obre la porta als grans èxits de Motomami, com La fama i La combi Versace. També De madrugá, molt oportuna. De fet, no és fútil que Rosalía vagi a Madrid en plena Setmana Santa. En aquest instant, es posen a ballar danses irlandeses, asturianes i catalanes, emulant l’escena de Titanic. Una cosa bonica tenint en compte que a La yugular, literalment, diu: El Titanic cabe en un pintalabios. És preciós".
La temàtica religiosa es manté en el tercer acte, en què l’artista discuteix sobre els diferents tipus d’amor que ha viscut. El redemptor, l’únic tall que recupera de Los ángeles, el seu debut, és bon punt de partida. "Es tracta d’una saeta inspirada en Juanito Valderrama. I, de sobte, baixa a terra amb Can’t Take My Eyes Off You", continua.
Abans de La perla, té lloc el tan comentat confessionari: un dels fans que puja a l’escenari per fotografiar-la durant la seva versió de Frankie Valli es queda i li confessa el seu mal d’amors. "Recorda una opereta, on hi solia haver moments de comèdia. Després s’endinsa Sauvignon blanc, en què es recrea una de les escenes d’Eduardo Manostijeras quan neva", prossegueix l’expert. Després de baixar a platea per corejar amb la massa Dios es un stalker, desenvolupa un intermezzo d’allò més personal: destaca, sobretot, l’ús d’un botafumeiro a CUUUUuute: "No pot ser més brutalista. No sé el que esperava el públic realment". Per al 2026, té confirmades 57 dates que la portaran pel Canadà, els Estats Units, l’Argentina, Puerto Rico, Colòmbia i el Brasil.
Àngels i flors
La seva autenticitat s’ha saldat amb 200 nominacions i 80 premis, entre els quals el Grammy, el Billboard i l’MTV. Ara bé, no hi ha un guardó més important que comptar amb una massa que respon a l’uníson davant qualsevol moviment. Aquí hi ha les xifres: el dia que va llançar Lux, va marcar una fita amb 42 milions de reproduccions a Spotify. Un àlbum en què, a més, no és fútil, reforça la seva recerca constant d’universalitat: "Finalment, l’acte cinc reflecteix el ritu de passada. Recupera Bizcochito i Despechá. Hi ha àngels, baralles de coixins. Tot té sentit. I, després de la Novia robot, com a les misses, la gent comença a asseure’s. Tanca amb la impressionant Magnolias. Últimament, Rosalía acostuma a tancar els seus treballs amb un tema amb nom de flor. Aquí hi ha també Sakura. És la seva particular ofrena a Déu. Pocs artistes estan al seu nivell. A mi m’agrada comparar-la amb Miles Davis. ¿El següent? Suposo que serà el summum de l’experimentació. O no. Ella dirà".
I hi ha espai per a sorpreses? "Segurament. A Lió no va cantar Mundo nuevo ni Memoria. És possible que, a Portugal, per exemple, tregui Carminho. Qui sap el que s’està guardant".
