Ramon Mirabet presenta llibre a Manresa acompanyat de Pierre Oriola, jugador del Baxi
El músic parlarà d'un volum autobiogràfic, "Per sempre més", aquest dimecres, a la llibreria Parcir de la capital del Bages
És el testimoni d'un fill que acompanya el seu pare en el tram final de la vida i coincideix amb la publicació del seu sisè disc
Regio7
Coincidint amb la sortida del seu sisè disc Ramon Mirabet All-Star Jazz Project–Songs I heard (Panda Records), amb el qual ret homenatge al seu pare, trombonista i amant del jazz que va morir fa quatre anys, el músic de Sant Feliu de Llobregat ha publicat Per sempre més (Columna), el testimoni íntim d’un fill que acompanya el seu pare en el tram final de la vida. Un llibre que és també un homenatge a la música, als records compartits i a tot allò que no sempre s’arriba a dir. Escrit com si fos un disc i amb capítols que són cançons, Mirabet ha volgut transformar el dol en una celebració d’amor, vida i memòria.
Artista polifacètic i vell conegut dels escenaris bagencs, el músic presentarà aquest dimecres (19 h) a la llibreria Parcir de Manresa aquest llibre autobiogràfic, acompanyat del jugador del Baxi Manresa, Pierre Oriola, en una gira literària que, abans de Sant Jordi, portarà Mirabet a una quinzena de localitats catalanes.
El llibre
Per sempre més
Ramon Mirabet
Columna, 320 pàgines, 23,90 euros
Ramon Mirabet
Nascut a Sant Feliu de Llobregat (1984), Mirabet és un músic, cantant i productor català net d’artistes de circ i fill de músics. El 2007 acaba els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses, però decideix fer un gir radical i recórrer mig Europa com a músic de carrer. Després de tres anys voltant món i de participar al programa de televisió francès Nouvelle Star, s’estableix a Montmartre, on continua tocant al carrer fins que aconsegueix els diners per autoeditar el seu primer disc.
El 2013 publica HappyDays, i el segueixen els exitosos Home Is Where The Heart Is (2016) i Begin Again (2019), disc que presenta al Palau de la Música Catalana i que el consolida com una de les veus més carismàtiques del panorama nacional.
L’any 2022 presenta Free al Gran Teatre del Liceu. El 2025 publica V, i el 2026 sorprèn amb Ramon Mirabet All-Star Jazz Project, que presentarà al Palau de la Música Catalana el novembre d’aquest mateix any acompanyat pels músics de prestigi internacional Jordi Rossy, Perico Sambeat, Albert Sanz, Masa Kamaguchi i Doug Weiss.
