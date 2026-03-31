LUX Tour
Yudania Gómez Heredia, d’analitzar el disc de Rosalía a dirigir-ne l’orquestra al Lux Tour
La directora cubana, que lidera la Heritage Orchestra amb molta sabrosura, s’ha convertit en el centre de totes les mirades.
Marta Cervera
La cubana Yudania Gómez Heredia, nascuda a Santa Clara, ha passat de publicar un vídeo analitzant Berghain al seu Instagram a rebre la trucada de Rosalía i acabar convertint-se en la seva mà dreta al capdavant de l'Heritage Orchestra, que acompanya l’artista catalana al World Lux Tour. L’àlbum més clàssic de Rosalía necessitava un bon conjunt i algú com ella, capaç de moure’s amb soltesa entre la música clàssica i el pop. Gómez Heredia, amb una sòlida formació clàssica però una mentalitat oberta, se sent tan còmoda dirigint un Rèquiem com les peces de Motomami, que ha adaptat lleugerament per a orquestra.
Gómez Heredia ha passat d’analitzar i establir connexions entre les referències de Lux i la música d’Orff, Vivaldi, Händel o Fauré amb una passió impressionant a les xarxes, a viure-les en directe.
A Lió (França), on el tour va arrencar el passat 16 de març, el públic va aplaudir amb força l'Heritage Orchestra, els músics de la qual estaven molt atents a qualsevol indicació de la directora. La formació, situada al centre de la pista, va sorprendre amb una directora diferent que va viure aquella experiència en l’extrem oposat dels concerts que sol dirigir a Alemanya i altres països, en esglésies i auditoris. “Va ser una sensació surrealista. Sents la vibració de la gent, que vol ser-hi. Van ser superagraïts amb l’orquestra”, va explicar al pòdcast Las Cosmos. La directora no oblidarà mai els aplaudiments i l’escalfor dels fans. Els mòbils gravant-ho tot i els crits histèrics no són comuns en la clàssica. Per a ella és un repte pilotar l’orquestra, que ocupa un lloc destacat als concerts del World Lux Tour.
Des de la seva aparició al tour, els seus seguidors a Instagram han crescut de manera exponencial. Val la pena fer una ullada a @yudi_dirige per descobrir-ne més coses.
Gómez Heredia és compositora, directora i organista. Quan va acceptar integrar-se al projecte, no imaginava tot el que comportaria. “És una bogeria tot plegat… Ha anat tot molt ràpid, corrent. Va passar sense que jo m’adonés de la magnitud de tot això. Estic molt contenta d’aquest projecte perquè el sento tan proper, com si l’hagués fet tota la vida, malgrat que és la primera vegada que dirigeixo un repertori així, d’aquest tipus de música”, va comentar al pòdcast Las Cosmos un dia després d’arrencar el Lux Tour.
Música sacra i son
La directora cubana està vivint un somni. Per a ella, com per a Rosalía, no existeixen fronteres en la música. Va créixer escoltant tant els compassos de les obres de Bach com els ritmes tropicals de la salsa, la rumba i el son. Va començar la seva formació musical a l'Escola Nacional de Música de l'Havana, on es va especialitzar en direcció coral i teoria musical. Després es va traslladar a Alemanya per estudiar música sacra a la Universitat de Ratisbona, on va aprendre a tocar l’orgue, un instrument dificílissim que li va robar el cor. Es va especialitzar en improvisació a l’orgue i va aprendre alemany.
El seu entusiasme per la música i el seu sentit de l’humor són palpables als seus vídeos d’Instagram. Intenta portar la música clàssica a tothom. Lamenta l’estigma que té entre els joves i el desconeixement existent avui dia, tot i que l’acostament de Rosalía a la clàssica i l’òpera a Lux pot suposar un tomb important. Al cap i a la fi, és la base de tota la formació musical. “La clàssica pot ser divertida”, ha defensat en nombroses ocasions aquesta dona que va desembarcar a Ratisbona el 2015. Hi va estudiar fins al 2020 i després va marxar a Nuremberg per especialitzar-se en direcció coral i direcció d’orquestra. El 2024 es va llicenciar i avui està fent el que mai hauria imaginat: treballar en grans recintes esportius amb l'estrella del moment, Rosalía.
El seu aspecte ha canviat des que treballa amb ella. La directora cubana ha afegit color al seu cabell arrissat i negre, unes llargues trenes rosses molt afavoridores. Ara té un aire més sofisticat, en sintonia amb l’elegant vestuari que llueix al concert.
Tot i que molts l’hauran descoberta arran dels concerts amb Rosalía, Gómez Heredia es va obrint camí tant a Alemanya, on ha treballat amb diverses formacions com l’Ensemble Reflector, com en altres països com Espanya i Anglaterra, on va treballar amb l’orquestra Chineke!, la primera orquestra professional d’Europa formada per músics pertanyents a minories ètniques.
Subscriu-te per seguir llegint
