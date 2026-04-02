PATRIMONI
Sis excursions pel romànic català
Un llibre combina l'art i el caminar amb trenta rutes per conèixer les joies de l'arquitectura dels segles XI i XII
La fascinació pel romànic continua seduint els catalans, com ho testimonien els nombrosos llibres que surten per donar a conèixer el patrimoni repartit pel país d'aquest període de l'edat mitjana. Un dels més recents és "Rutes per conèixer les joies del romànic", que signa Pere Bosch Costa i publica el segell basc Sua Edizioak.
Rutes per conèixer les joies del romànic
Pere Bosch i Costa
Sua Edizioak
21,50 euros / 180 pàgines
"Tots els referents romànics que són l'objectiu d'aquestes rutes són petites o grans joies del romànic del nostre país", explica l'autor en la introducció del volum, i afegeix que el propòsit del llibre també és "la satisfacció i el plaer, la joia, de la ruta, de l'aproximació i el descobriment". Per aquest motiu, Bosch convida a conèixer el patrimoni a partir de la caminada, "poc o molt dificultosa" per arribar "a un objectiu, un edifici -església, monestir, catedral, castell, torre de defensa- romànic o bé sortir des d'aquest edifici, o bé passar-hi pel costat".
Bosch precisa que la ruta no inclou la visita a l'interior del monument, ja que cadascun d'ells és un món particular, des dels que tenen entrada lliure fins als que són de pagament o tenen uns horaris fixats. La natura és present en totes les propostes, tot i que hi ha dues rutes urbanes, a Lleida, per fer cap a la Seu Vella, i a Tarragona, amb la Catedral i altres atractius culturals.
La llista de trenta excursions que ha dissenyat Pere Bosch -autor del llibre "El Bages romànic", amb 24 itineraris per la comarca- inclou joies com Sant Pere de Rodes, la singular torre de la Vallferosa, a la Segarra, la canònica de Vilabertran i Sant Martí del Canigó. I no n'hi ha d'altres com Sant Benet de Bages, la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, Sant Quirze de Pedret, Santes Creus o Vallbona de les Monges. "La tria és subjectiva", avisa, "i, per força, limitada i en sortiria una llista prou llarga. Bosch, però, apunta que "he tractat de no repetir monuments ja presents en obres meves anteriors".
En el catàleg de Bosch hi ha mitja dotzena de rutes que tenen per escenaris comarques del territori central. Al Berguedà, Sant Jaume de Frontanyà, incloent-hi també Sant Esteve de Tubau i Sant Llorenç de Corrubí. De l'Alt Urgell, l'excursió és a les Valls del Valira per visitar Sant Serni de Tavèrnoles i Santa Maria de la Seu d'Urgell (aquesta excursió combina natura i ciutat). Al Solsonès, el protagonisme és per Navès, amb Sant Pere de Graudescales, Sant Lleïr i La Valldora. Del Moianès, l'imprescindible monestir de Santa Maria de l'Estany i l'església rodona de Sant Jaume de Vilanova. Pel que fa a l'Anoia, el llibre convida a anar fins al municipi de La Pobla de Claramunt per visitar el Castell de Claramunt, Santa Maria del Castell i el Pujol de la Guàrdia. I del Lluçanès, una tríada irresistible: Santa Maria de Lluçà, el castell de Lluçà i Sant Vicenç de Lluçà.
Llibres sobre el romànic: una tendència editorial que no s'atura
En els darrers mesos s'han publicat diversos llibres que ajuden a descobrir i entendre l'arquitectura i l'art del romànic.
El romànic, objecte de desig
Carles Sánchez Márquez
Rafael Dalmau, Editor
26 euros / 160 pàgines
Patrimoni romànic. L'art català dels segles XI i XII
Carles Sánchez Márquez
Farell Editors
25 euros / 140 pàgines
Amb ulls de romànic
Joan Pau Inarejos
Rosa dels Vents
23,90 euros / 184 pàgines
El Bages romànic. 24 rutes
Pere Bosch i Costa
Editorial Piolet
15 euros / 108 pàgines
El Llobregat romànic. 32 rutes
Pere Bosch i Costa
Editorial Piolet
19,90 euros / 136 pàgines
El sexo en tiempos del románico
Isabel Mellén
Crítica
23,90 euros / 296 pàgs
