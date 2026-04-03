LLETRES
La ceretana Regina Rodríguez Sirvent assalta el lideratge a tres setmanes de Sant Jordi
L'autora d'Alp situa "Crispetes de matinada" al capdamunt del rànquing de ficció en català i l'èxit fa que "Les calces al sol" (2022) torni al Top-10 amb un setè lloc provisional
Més de cent mil exemplars venuts de la seva primera novel·la -"Les calces al sol" avalen la capacitat de l'escriptora de la Cerdanya Regina Rodríguez Sirvent (Alp, 1983) per atrapar els lectors. Les aventures i desventures de la Rita Racons a Atlanta -una tendra i hilarant translació literària de la seva pròpia biografia- tenen continuïtat a "Crispetes de matinada", que quan queden tres setmanes per Sant Jordi no ha trigat gens ni mica a convèncer el públic: ha estat arribar a les llibreries i situar-se en el primer lloc de la categoria de ficció en els rànquings que cada dimecres publica el Gremi d'Editors de Catalunya. Les dades són del període comprès entre el 23 i el 29 de març.
En la continuació de "Les calces al sol", la Rita ja ha tornat de l'estada a Atlanta, on feia de cangur, i busca el seu lloc al món amb el neguit de l'escriptura al cos. Publicat per La Campana, "Crispetes de matinada" és una de les últimes bombes de la temporada editorial que quedaven per esclatar pel camí de Sant Jordi. En la primera setmana de presència als taulells, la novel·la ja és al capdamunt de la llista, per davant de l'altre títol que quedava per fer acte de presència, "Prometeu de mil maneres" (Univers), de Carles Rebassa, que fa uns dies va merèixer el Premi Sant Jordi. El guardó que convoca Òmnium Cultural es lliurava abans de festes, en la Nit de Santa Llúcia, però les estratègies comercials de l'editorial l'han fet traslladar al març per irrompre amb força en les últimes setmanes prèvies a Sant Jordi i posicionar-se com l'última gran novetat en aparèixer abans de la gran cita del 23 d'abril.
A més, Rodríguez Sirvent també figura en el setè lloc de la classificació amb "Les calces al sol", clarament beneficiada per la publicació de "Crispetes de matinada". El debut de l'autora d'Alp es va estrenar en societat el setembre del 2022, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català, i va iniciar un itinerari d'èxit continuat que encara dura.
Eva Baltasar és la líder desbancada, si bé amb "Peixos" es manté en una destacada quarta posició, per darrera d'un dels boca-orella més espaterrants dels darrers temps, el thriller "El joc del silenci", del vigatà Gil Pratsobrerroca. En cinquè i sisè lloc tenim dues novel·les premiades: "Passeig de Gràcia", de Roger Bastida, que va obtenir els 25.000 euros del Premi Santa Eulàlia; i "La segona vida de Ginebra Vern", de l'Agnès Marquès, que es va endur els 60.000 del Ramon Llull. Destaca també, en novena posició, l'entrada al Top-10 de Carlota Gurt i la seva darrera obra, "Els erms", que va guanyar el Premi Llibres Anagrama de Novel·la i es va fer present a les llibreries a finals de març.
En clau de sector editorial, el gran triomfador és Penguin Random House, un dels dos gegants del panorama juntament amb Planeta, que inclou el Grup 62. En el Top-10 hi veiem tres títols de La Campana -gran animadora de Sant Jordis passats quan era un segell independent i triomfava amb sorpreses com Joel Dicker i Jonas Jonasson- i un de Rosa dels Vents, dos dels segells en català. El Grup Enciclopèdia hi té dues novel·les i el Grup62 només un. Els altres tres són per a un segell mitjà i potent com Anagrama, Comanegra i Club Editor.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès