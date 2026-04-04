La confessió d'Oriol Mitjà atrapa els lectors

L'epidemiòleg explica que va patir una depressió i com se'n va sortir en un llibre que se situa com el més venut de no-ficció en català a tres setmanes de Sant Jordi

Oriol Mitjà, a Barcelona, durant una entrevista amb El Periódico / PAU GRACIÀ/EPC

Toni Mata i Riu

Manresa

Explica l'Oriol Mitjà (Arenys de Munt, 1980), l'epidemiòleg que va assolir notorietat mediàtica durant la pandèmia de la covid-19, que un dia es va quedar palplantat al mig del carrer. "Jo estava quiet, com si m'haguessin desendollat de tot i de tothom", recorda. Reconegut com una autoritat en la matèria, va aportar molta llum a la foscor d'aquells dies en què el món es va quedar en pausa per culpa d'un virus mortal i la ciutadania necessitava veus expertes que li exposessin la realitat tal com era. Ara, Mitjà torna a estar d'actualitat per un motiu ben diferent: en un llibre que publica Columna, "On neix la llum", el maresmenc narra la vivència en primera persona del patiment que causa la depressió.

Portada del llibre "On neix la llum" / COLUMNA

"Un divendres, de camí a l'hospital, em vaig aturar en un semàfor", escriu. I afegeix: "Vaig veure el món que continuava en moviment, cotxes que circulaven, veus que no entenia". En un volum prologat per Marc Giró, l'Oriol Mitjà mira molt endins i comparteix una part de la seva intimitat per oferir un testimoni sincer del dolor que causa un mal, la depressió, convertit en una pandèmia mundial. Un relat sobre la caiguda al fons del pou, el procés de sanació, les recaigudes i la cura que li va permetre eixir de nou.

Llista de llibres més venuts de no ficció en català, entre el 23 i el 29 de març / GREMI D'EDITORS DE CATALUNYA

"On neix la llum" és un text escrit amb el cor a la mà que està atrapant el públic lector, tal com ensenya el darrer rànquing publicat fins ara pel Gremi d'Editors de Catalunya. En l'apartat de no-ficció en català, del període comprès entre el 23 i el 29 de març (l'entitat treu la llista cada dimecres), l'obra de Mitjà lidera la classificació tot i que només fa dues setmanes que està a la venda, i se situa per davant de Francesc Torralba, que com l'expert en malalties infeccioses també parla de resiliència en el seu darrer llibre, "Anatomia de l'esperança", darrer Premi Josep Pla.

Les obres en primera persona que plantegen el trànsit entre la dificultat, el trauma, i la superació són un esquer editorial de primer ordre. I la darrera llista publicada fins al moment, ens n'ofereix diversos testimonis. Natza Farré ocupa el tercer lloc el podi amb "L'última vegada que et dic adeu", un testimoni cru i colpidor de la vida al costat d'un germà drogoaddicte.

Sílvia Soler, una autora que sovint planteja en les seves novel·les les alegries i les tristeses de les relacions humanes, parla de fer-se gran a "Érem tan joves", i el jove, valgui la redundància, Pol Guaschexposa el dol posposat per la mort del pare a "Relíquia", que en l'anterior onada era líder de la llista de no-ficció en català.

