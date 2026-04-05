"El sexto héroe" i les ferides de la guerra
Delbert Mann és l'autor d'un film que recorre la vida d'Ira Hayes, un dels soldats que van aixecar la bandera dels Estats Units a Iwo Jima
De tant en tant, ara que els DVD i les plataformes d’exhibició cinematogràfica ens permeten fer-ho, hom es troba amb una sorpresa, un film antic que no coneixia i que resulta interessant de veure. A mi m’ha passat ara mateix amb "El sexto héroe" ("The Outsider"), dirigida per Delbert Mann per a la Universal l’any 1961, amb Tony Curtis de protagonista. El tema és la vida d’Ira Hayes (també anomenat Núvol Caigut), un dels marines que van aixecar la bandera americana al cim del Suribachi, a l’illa d’Iwo Jima, captats per la icònica fotografia de Joe Rosenthal de l’Associated Press, durant la Guerra del Pacífic.
Ira Hamilton Hayes era un indi pima, petita tribu ubicada als marges del riu Gila a Arizona, que foren amics dels ianquis, perquè van combatre contra la Confederació i tot seguit van ajudar a les guerres contra els apatxes al territori. Hayes es va enllistar al cos de Marines i va combatre a la guerra contra el Japó, fins que el 1945 fou un dels de la famosa foto. El president Roosevelt va ordenar tornar als tres soldats que restaven de l’esdeveniment, per passejar-los arreu com a herois i, de passada, aconseguir diners de la gent per comprar bons per les grandioses despeses del conflicte mundial. El seu gran amic Sorensen havia mort poc abans i en Hayes mai se’n va poder consolar d’aquella pèrdua. De costums senzills i caràcter retret, se sentia culpable d’haver sobreviscut per exhibir-se en el circ dels herois de guerra. Es va anar enfonsant en la beguda fins a un final tràgic.
Delbert Mann fou un dels components de l’anomenada – i per a mi venerada- generació de la televisió, directors foguejats en els dramàtics en directe dels anys 50. El seu film més emblemàtic va ser "Marty", neorrealisme americà pur guanyador de la Palma d’Or a Cannes i l’Oscar a la millor pel·lícula el 1955, però també cal destacar entre les seves produccions les adaptacions de Terence Rattigan a "Taules separades" i d’Eugene O'Neil a "El desig sota els oms", a més de l’èxit de les primeres comèdies de Rock Hudson i Doris Day.
Per a "El sexto héroe", Delbert Mann es va aprofitar d’un guió de Stewart Stern, l’afortunat escriptor del text per a "Rebel sense causa". No van voler estalviar una dosi de crítica del militarisme, que fa servir els estalvis de la carn de canó per afers de propaganda. La figura del protagonista és tractada amb les seves llums i ombres, primer obedient i amb afany de superació, després aclaparat per la desaparició del seu company de l’ànima, una relació molt estreta truncada per les bales. D’altra banda, els 'pimas' se’ns presenten com gent de vida senzilla, que voten els components del consell tribal, però que viuen llastrats per la manca d’aigua, malgrat les promeses del govern. Tony Curtis, lluny ja de les seves comèdies i films d’aventures de la Universal, fa un paper que, a vegades, voreja l’Actor’s Studio, a instàncies de Mann.
Clint Eastwood, a "Les banderes dels nostres pares", parla també d’aquests homes de la bandera a Iwo Jima, i la figura de Hayes l’omple Adam Beach, d’origen indi canadenc.
