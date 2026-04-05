L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES

Romànic i excursió, la combinació perfecta

Un llibre de l'expert Pere Bosch se suma a l'interès per l'art medieval i proposa trenta rutes a peu pel patrimoni català, sis de les quals al territori central

Pere Bosch Costa, autor d'una guia que combina l'excursionisme i la descoberta del patrimoni romànic

Pere Bosch Costa, autor d'una guia que combina l'excursionisme i la descoberta del patrimoni romànic

Toni Mata i Riu

Manresa

El romànic continua seduint els catalans, com ho testimonien els nombrosos llibres que surten per donar a conèixer el patrimoni repartit pel país d’aquest període de l’edat mitjana. Un dels més recents és «Rutes per conèixer les joies del romànic», de Pere Bosch. «Tots els referents que són l’objectiu d’aquestes rutes són petites o grans joies del romànic del nostre país», explica l’autor, i afegeix que el propòsit del llibre també és «la satisfacció i el plaer de la ruta, l’aproximació i el descobriment».

Rutes per conèixer les joies del romànic

Pere Bosch Costa

Sua Edizioak

21,50 euros / 180 pàgines

Patrimoni, excursionisme

En el catàleg hi ha mitja dotzena de rutes que tenen per escenaris comarques centrals. Al Berguedà, Sant Jaume de Frontanyà, incloent-hi Sant Esteve de Tubau i Sant Llorenç de Corrubí. De l’Alt Urgell, l’excursió és a les Valls del Valira per visitar Sant Serni de Tavèrnoles i Santa Maria de la Seu d’Urgell. Al Solsonès, el protagonisme és per Navès, amb Sant Pere de Graudescales, Sant Lleïr i La Valldora. Del Moianès, la imprescindible Santa Maria de l’Estany i l’església rodona de Sant Jaume de Vilanova. Pel que fa a l’Anoia, el llibre convida a anar a La Pobla de Claramunt per visitar el Castell de Claramunt, Santa Maria del Castell i el Pujol de la Guàrdia. I del Lluçanès, una tríada irresistible: Santa Maria de Lluçà, el castell de Lluçà i Sant Vicenç de Lluçà.

MÉS NOVETATS

Terres bàrbares

Vicent Flor

Edicions 62

20,90 euros / 376 pàgines

Novel·la

El Guillem i la Vera són periodistes i cerquen la veritat. Ell és fill d’antifranquistes i a ella el pare la va abandonar. Quan comencen a investigar uns casos de corrupció, queden atrapats en una teranyina de secrets on res és el que sembla, ni a la feina ni entre ells.

Cendra

Carla Costa Sanz

La Magrana

20,90 euros / 160 pàgines

Novel·la

El pis de l’àvia ha quedat destruït pel furor de les flames, i en l’incendi ha quedat reduït a cendra l’espai on la Hanna va viure l’amor amb el Carlos. Recorrent l’indret, la dona fa un viatge al passat i a la memòria, i alhora transita per un lloc que pot ser també un nou inici.

Setembre negre

Sandro Veronesi

Periscopi

21,90 euros / 296 pàgines

Novel·la

Traducció de Pau Vidal

En Gigio Bellandi ja té seixanta anys i recorda l’estiu del 1972, en què va viure un esdeveniment especial que el va marcar. Tants anys després, encara té gravats a la memòria els colors, els sons i les olors d’aquells mesos i l’empremta de l’amor, fins que tot es va esfondrar.

La isla

Jerome Ferrari

Libros del Asteroide

18,95 euros / 18,95 euros

Novel·la

Traducció de Pablo Martín Sánchez

En una zona d’oci d’un port de Còrsega, el jove Alexandre Romani li clava una ganivetada a l’Alban, a qui coneix des de petit i els pares del qual tenen una segona residència. El narrador, proper als Romani, refà la història de l’assassí i la família, enriquida amb el turisme.

Contra la gravetat

Kevin Prados

Arpa

19,90 euros / 224 pàgines

Cultura popular

El fet casteller és una experiència que sedueix milers de persones a Catalunya. La vivència íntima del contacte i el sentiment de pertinença genere unes emocions que l’autor del llibre descriu en clau filosòfica per mirar d’entendre la idiosincràsia d’una pràctica ben viva.

Fer brou per ser lliure

Marina Ribas

Bruguera

19,95 euros / 192 pàgines

Cuina

El retorn a la cuina és una reivindicació que fan persones vinculades al món de la gastronomia i la nutrició, com l’autora d’aquest llibre que transita entre l’assaig i la crònica personal. Recuperar la identitat i les arrels és necessari en un món ple de modes frívoles i efímeres.

Punto cero

Slavoj Zizek

Paidós

19,90 euros / 272 pàgines

Pensament

Traducció de Pablo Hermida Lázaro

En un món que s’ensorra, la resiliència i l’esperança són indispensables, talment com la necessitat de confrontar el conflicte. El filòsof eslovè posa el focus a l’Orient Mitjà perquè manté la idea que no es pot tractar res de manera significativa sense abordar aquest tema.

L'esplendor dels mars

Paloma Bordons / Maria Brenn

Edebé

11,95 euros / 252 pàgines

Infantil

El Premi Edebé de literatura infantil va correspondre a la història del viatge en un creuer de la Tella i el Pau, als qui la seva àvia embarca camí de Buenos Aires per passar les festes de Nadal amb la seva mare. El que havia de ser un trajecte plàcid, però, esdevé una aventura.

