L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
Romànic i excursió, la combinació perfecta
Un llibre de l'expert Pere Bosch se suma a l'interès per l'art medieval i proposa trenta rutes a peu pel patrimoni català, sis de les quals al territori central
El romànic continua seduint els catalans, com ho testimonien els nombrosos llibres que surten per donar a conèixer el patrimoni repartit pel país d’aquest període de l’edat mitjana. Un dels més recents és «Rutes per conèixer les joies del romànic», de Pere Bosch. «Tots els referents que són l’objectiu d’aquestes rutes són petites o grans joies del romànic del nostre país», explica l’autor, i afegeix que el propòsit del llibre també és «la satisfacció i el plaer de la ruta, l’aproximació i el descobriment».
Rutes per conèixer les joies del romànic
Pere Bosch Costa
Sua Edizioak
21,50 euros / 180 pàgines
Patrimoni, excursionisme
En el catàleg hi ha mitja dotzena de rutes que tenen per escenaris comarques centrals. Al Berguedà, Sant Jaume de Frontanyà, incloent-hi Sant Esteve de Tubau i Sant Llorenç de Corrubí. De l’Alt Urgell, l’excursió és a les Valls del Valira per visitar Sant Serni de Tavèrnoles i Santa Maria de la Seu d’Urgell. Al Solsonès, el protagonisme és per Navès, amb Sant Pere de Graudescales, Sant Lleïr i La Valldora. Del Moianès, la imprescindible Santa Maria de l’Estany i l’església rodona de Sant Jaume de Vilanova. Pel que fa a l’Anoia, el llibre convida a anar a La Pobla de Claramunt per visitar el Castell de Claramunt, Santa Maria del Castell i el Pujol de la Guàrdia. I del Lluçanès, una tríada irresistible: Santa Maria de Lluçà, el castell de Lluçà i Sant Vicenç de Lluçà.
MÉS NOVETATS
Terres bàrbares
Vicent Flor
Edicions 62
20,90 euros / 376 pàgines
Novel·la
El Guillem i la Vera són periodistes i cerquen la veritat. Ell és fill d’antifranquistes i a ella el pare la va abandonar. Quan comencen a investigar uns casos de corrupció, queden atrapats en una teranyina de secrets on res és el que sembla, ni a la feina ni entre ells.
Cendra
Carla Costa Sanz
La Magrana
20,90 euros / 160 pàgines
Novel·la
El pis de l’àvia ha quedat destruït pel furor de les flames, i en l’incendi ha quedat reduït a cendra l’espai on la Hanna va viure l’amor amb el Carlos. Recorrent l’indret, la dona fa un viatge al passat i a la memòria, i alhora transita per un lloc que pot ser també un nou inici.
Setembre negre
Sandro Veronesi
Periscopi
21,90 euros / 296 pàgines
Novel·la
Traducció de Pau Vidal
En Gigio Bellandi ja té seixanta anys i recorda l’estiu del 1972, en què va viure un esdeveniment especial que el va marcar. Tants anys després, encara té gravats a la memòria els colors, els sons i les olors d’aquells mesos i l’empremta de l’amor, fins que tot es va esfondrar.
La isla
Jerome Ferrari
Libros del Asteroide
18,95 euros / 18,95 euros
Novel·la
Traducció de Pablo Martín Sánchez
En una zona d’oci d’un port de Còrsega, el jove Alexandre Romani li clava una ganivetada a l’Alban, a qui coneix des de petit i els pares del qual tenen una segona residència. El narrador, proper als Romani, refà la història de l’assassí i la família, enriquida amb el turisme.
Contra la gravetat
Kevin Prados
Arpa
19,90 euros / 224 pàgines
Cultura popular
El fet casteller és una experiència que sedueix milers de persones a Catalunya. La vivència íntima del contacte i el sentiment de pertinença genere unes emocions que l’autor del llibre descriu en clau filosòfica per mirar d’entendre la idiosincràsia d’una pràctica ben viva.
Fer brou per ser lliure
Marina Ribas
Bruguera
19,95 euros / 192 pàgines
Cuina
El retorn a la cuina és una reivindicació que fan persones vinculades al món de la gastronomia i la nutrició, com l’autora d’aquest llibre que transita entre l’assaig i la crònica personal. Recuperar la identitat i les arrels és necessari en un món ple de modes frívoles i efímeres.
Punto cero
Slavoj Zizek
Paidós
19,90 euros / 272 pàgines
Pensament
Traducció de Pablo Hermida Lázaro
En un món que s’ensorra, la resiliència i l’esperança són indispensables, talment com la necessitat de confrontar el conflicte. El filòsof eslovè posa el focus a l’Orient Mitjà perquè manté la idea que no es pot tractar res de manera significativa sense abordar aquest tema.
L'esplendor dels mars
Paloma Bordons / Maria Brenn
Edebé
11,95 euros / 252 pàgines
Infantil
El Premi Edebé de literatura infantil va correspondre a la història del viatge en un creuer de la Tella i el Pau, als qui la seva àvia embarca camí de Buenos Aires per passar les festes de Nadal amb la seva mare. El que havia de ser un trajecte plàcid, però, esdevé una aventura.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès