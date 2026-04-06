Berga, Sant Fruitós i Navarcles gaudeixen d'una gran jornada de caramelles
La tradició folklòrica i cultural es va viure en diferents punts de la Catalunya central en un dia de sol i bon temps
Regió7
‘El Coro’ i la Cobla Ciutat de Berga animen la matinal
La Societat Coral Unió Berguedana, ‘El Coro’, i la Cobla Ciutat de Berga es van fer sentir als carrers del barri antic, el carrer Major i les residències, en un complert trajecte de caramelles que va culminar amb la trobada final a la plaça Sant Pere amb altres colles.-Regió7
La música i el ball omplen carrers i places de Sant Fruitós
Com és tradició per la Pasqua Florida, Sant Fruitós de Bages va sentir els cants de les caramelles a càrrec de l’Agrupació Coral, amb la direcció d’Anna M. Riera, i la col·laboració de l’Esbart Som Riu d’Or. La matinal va ser seguida per molts veïns.-Jaume Grandia
Navarcles manté viva la tradició de les caramelles
Música, festa i vivència comunitària són trets identitaris de les caramelles que un any més van desfilar pels carrers de Navarcles. Músics, cantaires, balladors i veïns del poble van compartir una jornada que manté viva la tradició a la localitat bagenca.-Regió7
Subscriu-te per seguir llegint
