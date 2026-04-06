Berga, Sant Fruitós i Navarcles gaudeixen d'una gran jornada de caramelles

La tradició folklòrica i cultural es va viure en diferents punts de la Catalunya central en un dia de sol i bon temps

Cantada final a la plaça Sant Pere de Berga / AJUNTAMENT DE BERGA

La Societat Coral Unió Berguedana, 'El Coro' i la Cobla Ciutat de Berga, en un de les actuacions de la matinal / EL CORO

‘El Coro’ i la Cobla Ciutat de Berga animen la matinal

La Societat Coral Unió Berguedana, ‘El Coro’, i la Cobla Ciutat de Berga es van fer sentir als carrers del barri antic, el carrer Major i les residències, en un complert trajecte de caramelles que va culminar amb la trobada final a la plaça Sant Pere amb altres colles.-Regió7

L'Agrupació Coral va cantar a Sant Fruitós / JAUME GRANDIA

La música i el ball omplen carrers i places de Sant Fruitós

Com és tradició per la Pasqua Florida, Sant Fruitós de Bages va sentir els cants de les caramelles a càrrec de l’Agrupació Coral, amb la direcció d’Anna M. Riera, i la col·laboració de l’Esbart Som Riu d’Or. La matinal va ser seguida per molts veïns.-Jaume Grandia

Els carrers i places de Navarcles van viure una jornada de joia i tradició / AJUNTAMENT DE NAVARCLES

Navarcles manté viva la tradició de les caramelles

Música, festa i vivència comunitària són trets identitaris de les caramelles que un any més van desfilar pels carrers de Navarcles. Músics, cantaires, balladors i veïns del poble van compartir una jornada que manté viva la tradició a la localitat bagenca.-Regió7

