Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': "Necessitem això que ens ofereixes"
La progenitora de l'artista de Sant Esteve Sesrovires reivindica l’esforç de la cantant en una publicació a Instagram
Regió7
La mare de Rosalía, Pilar Tobella, ha compartit al seu perfil d’Instagram una publicació amb una imatge de l’artista de Sant Esteve Sesrovires emocionada durant una de les seves interpretacions en el 'Lux Tour', amb un text en què celebra les primeres dates de la gira de la cantant i reivindica l’esforç de l’artista.
"Quatre concerts en una setmana a Madrid, després d'un Zuric i un quasi Milà. Quant t'estimem i quant necessitem el que ens ofereixes amb tant d'amor i mantenint-te fidel a la teva llibertat i a tu mateixa" diu l'escrit.
Precisament, en l'últim concert de Rosalía a Madrid, la cantant va remarcar el suport rebut per part de tota la seva família -qui es trobava entre el públic assistent- en un discurs on va matisar la importància de trobar alguna cosa o algú que "et sostingui".
