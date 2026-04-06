Música
Pau Gros publica «Grande Sexitos»
L’autor, per a qui el missatge és important, va decidir rellançar un projecte anterior amb reflexions sobre la vida com a tema central
Pau Navarro Freixes
Cantautor, animador, il·lustrador, actor.... L’artista multidisciplinari manresà Pau Gros -fill del clown Marcel Gros- ha fet un pas més amb el seu últim treball "Grande Sexitos", una recopilació que fusiona la seves dues passions, la música i l’animació. Gros, que va començar en la música amb el grup de rock Crònics (cançons amb un toc d’humor i sàtira, elements habituals en els treballs del manresà), es va formar en animació i disseny gràfic. Després de dedicar-s’hi professionalment a aquest sector, sense deixar de banda els seus projectes personals on gaudia de més llibertat creativa, va decidir unir música i animació per a crear el seu últim treball, "Grande Sexitos".
Aquest projecte neix d’unes cançons, ja acabades o en procés, que van arribar a mans d’en Roger Rovira, propietari del segell Nueva Época Records. Durant l’agost de 2024, als estudis de litel.cat, es van enregistrar totes les cançons que formen el disc i van sortir a les plataformes digitals i en format físic.
El projecte es va estrenar al festival Animac de Lleida, on el Pau Gros va fer unes animacions especials i exclusives per al concert, amb moviment en directe. En veure el potencial del format, ell mateix va decidir fer un rellançament del projecte.
I, finalment, el 25 de febrer d’aquest any, va sortir el primer videoclip de "Grande Sexitos", un projecte format per 8 cançons amb animació única i 10 peces audiovisuals addicionals entre cançons, que aporten més narrativa i que fan la funció d’interludis. L’autor publica cada tres setmanes aproximadament noves peces d’aquest trencaclosques audiovisual, aportant una cançó i un interludi animat com a mínim. Gros destaca la influència del rap a l’hora de compondre les seves cançons, on la principal prioritat és el missatge. Un disc, diu, que es pot entendre «com una filosofia de bar, un existencialisme absurd»
El projecte gira al voltant dels pensaments, reflexions i vivències d’una persona entre la vintena i la trentena, on la incertesa predomina i la pressió és constant, un moment vital en què la societat t’empeny a «madurar», estiguis o no preparat. Un treball que convida a reflexionar des d’un filtre irònic i humorístic, explicant històries personals amb les quals el públic s’hi pot identificar: «Són reflexions absurdes, però reals», afirma l’autor.
La pròxima cançó és "Un Pallasso" que, com subratlla Gros, se la pot fer seva tothom: «en general som tots una mica pallassos, perquè hem de posar bona cara davant de situacions que, sovint, no són gaire agradables». L’artista manresà destaca sobretot la bona relació amb el seu productor. Durant l’estiu de la gravació, la naturalitat va ser l’única pauta per treballar, apunta. Aquesta llibertat creativa va dotar al projecte d’una «autenticitat única i una forma d’expressió diferent».
De cara al futur, el Pau Gros té clar que ha de continuar reinventant-se. Tampoc és nou; el manresà continua treballant en nous projectes, noves cançons i formats diferents. «Vull deixar de banda el que feia fins ara de concerts combinats amb parts de monòlegs i animacions, el meu objectiu és fer un espectacle musical que ho inclogui tot. Més semblant a una pel·lícula».
Concretament en l’aspecte musical, l’autor remarca que el seu actual projecte i les seves animacions se situen en un «desert». Per què? «Perquè és un lloc molt metafòric que convida a tenir pensaments i reflexions més íntimes»; però té clar que el pròxim treball suposarà un canvi de temàtica: un missatge més crític cap a la societat i menys introspectiu.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès