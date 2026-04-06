El detall amb el que Rosalía homenatja Montserrat al 'Lux Tour’
La muntanya apareix a l'escenografia d'una de les actuacions de la cantant al 'Lux Tour'
Rosalía va tenir un detall amb Montserrat en el primer dels quatre concerts del Lux Tour que ha fet a Madrid. Durant l'actuació de “Can’t Take My Eyes Off You”, l’artista sol aparèixer darrere d’un quadre simulant ser la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A la capital central, la cantant de Sant Esteve Sesrovires va sorprendre el públic canviant l'escenografia per incloure elements visuals que evocaven clarament Montserrat, fent una picada d'ullet a la seva connexió personal amb el monestir i la cultura catalana.
Aquest gest no és casual: Rosalía manté una estreta vinculació amb Montserrat en el seu últim treball. Abans del llançament de Lux, l’Abadia de Montserrat va compartir un vídeo on es veia l’artista, amb llàgrimes als ulls, escoltant l’Escolania de Montserrat interpretar el Virolai, l’himne dedicat a la Mare de Déu. Precisament, la coral infantil apareix en set temes -entre els quals Divinize i Magnolias- d'aquest quart àlbum de la cantant de Sant Esteve Sesrovires.
Queda ara per veure si Rosalía mantindrà aquesta escenografia als concerts que farà a Barcelona, al Palau Sant Jordi, els pròxims 13, 15, 17 i 18 d’abril.