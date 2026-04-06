El tercer cara a cara de Carles Cases i Manel Camp, a Calaf
Els dos músics i compositors bagencs interpretaran "Pianant", el pròxim dissabte a la localitat anoienca
El projecte, que els ha unit a l'escenari per primer cop amb un projecte propi, es va estrenar el febrer al Kursaal
El Casino de Calaf serà, aquest dissabte, el tercer escenari en rebre Pianant, l'espectacle que uneix per primera vegada en un projecte propi pensat per ells els pianistes i compositors bagencs Carles Cases (Sallent, 1958) i Manel Camp (Manresa, 1947). Els dos dels músics amb les trajectòries més potents d’aquest territori havien coincidit en escenaris i en muntatges aliens (van exercir com a arranjadors i directors musicals de Lluís Llach, per exemple), però mai havien i treballat en un projecte propi pensat per ells. Fins ara. Pianant el van estrenar al Kursaal de Manresa, el febrer; i el març es va poder veure a Balsareny.
Entrades
El concert es farà aquest dissabte, dia 11, a les 19.30 h, al Casino de Calaf. Les entrades tenen un preu de 15 € per a socis i 18 € per a no socis, amb entrada numerada i es poden adquirir anticipadament al web del Casino de Calaf o reservar-les al portal Entrapolis. També es poden obtenir una hora abans de cada espectacle, fins a completar l’aforament.
Pianant els situa cara a cara per primer cop: dos pianos de cua davant per davant per interpretar conjuntament una quinzena de peces: les de Manel Camp noves de trinca i de les Carles Cases vestides per a l'ocasió. Una "aventura", com van explicar ells mateixos a aquest diari, que va començar amb una trucada de Cases a Camp per anar a dinar. Com apuntava el músic manresa, amb aquest espectacle "molta gent descobrirà un altre Manel Camp i un altre Carles Cases».
Manel Camp
Ha estat cap del Departament de Jazz i Música Moderna de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Convidat pels principals festivals de jazz, ha col·laborat com a compositor, arranjador, director musical i intèrpret amb molts dels grans noms de la música clàssica, la Cançó, jazz i el rock de casa nostra. Va iniciar-se com a professional el juny de 1970 amb el grup Fusioon, una banda de rock progressiu amb el seu germà Jordi Camp, Santi Arisa i Martí Brunet. El 1974 va començar a treballar amb Lluís Llach amb Viatge a Ítaca. Al 1984 va donar el tret de sortida a la seva carrera en solitari amb diferents projectes com Manel Camp trio, els duets amb la pianista clàssica Ludovica Mosca, Kitflus o Llibert Fortuny, entre d'altres, fins a projectes més actuals com El Comte Arnau, amb Joan Crosas i el Cor d'Homes d'Osona. Ha estat director musical de l'Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i va crear el Taller de Música Moderna Esclat de Manresa, a més d'impartir cursos al Taller de Músics de Barcelona i arreu. Té editats més de 40 discos, és autor d'una desena de bandes sonores. Guardonat amb el premi a la trajectòria per la revista Enderrock (2020), també ha rebut el premi Espai Ter (2022) i el Premi Trajectòria, AMJM (2022). AIE el va guardonar el 2023 per Tota una vida dedicada a la música.
Carles Cases
Carles Cases suma un llegat musical de setanta bandes sonores, mig centenar de discos publicats i gairebé tres mil concerts. Va dedicar vint-i-cinc anys a la composició i realització de bandes sonores per a cinema, tant europeu com americà. Va ser compositor habitual de pel·lícules de directors com Gonzalo Suárez, Ventura Pons, Jaume Balagueró, Eduardo Rossoff o Jaime Chávarri. A la dècada dels 80 va estar dedicat exclusivament a la direcció musical del cantautor Lluís Llach, tant a les gravacions dels discos com a les actuacions en directe, realitzant fins a 800 concerts. L'Acadèmia Charles Cross (París) li va atorgar el primer premi al millor àlbum per T'estimo de Lluís Llach. Actualment, Carles Cases està immers en la composició i gravació de les seves pròpies produccions, compaginant-ho amb la realització de concerts de les seves obres, ja sigui en format piano sol, trio, quartet o orquestra. El 2021 va editar Minimal, la seva primera obra minimalista i dos anys més tard arribaria París-Casablanca-New York, un viatge per temes propis, essencialment de bandes sonores. El 2024 publicava Música per a Ventura Pons. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya Clam el va fer mereixedor del Premi d'Honor a la trajectòria. El 2024 fou nomenat Membre d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català. També el 2024 Cases va posar música al cant del 125è aniversari del Barça. La seva composició va ser la més votada pels socis.
