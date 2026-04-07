Adam Majó i Pere Antoni Pons resoldran la seva baralla digital cara a cara a Manresa
La Llibreria Poques Paraules acollirà aquest dijous el debat "Llengua i catalanitat al segle XXI", amb entrada lliure
Regió7
La llibreria Poques Paraules del carrer Urgell (nº 35) de Manresa serà l'escenari neutral on el manresà Adam Majó i el mallorquí Pere Antoni Pons parlaran cara a cara després de barallar-se uns quants cops a la xarxa social X per discrepàncies en temes d'identitat i catalanisme. L'acte tindrà lloc aquest dijous, 9 d'abril, a partir de les 19 h, amb organització de la Plataforma per la Llengua i el títol "Llengua i catalanitat al segle XXI".
"Quan vulguis i on vulguis debat cara a cara i amb públic, merda seca", va etzibar Majó, fundador de la CUP i amb diferents càrrecs públics fins al 2024, al periodista i escriptor Pere Antoni Pons, en una piulada enmig d'una discussió del passat 23 de març. Tot plegat havia començat el 16 de febrer arran d'una intervenció de Majó:
Pons va replicar-li el següent:
A partir d'aquí, es va iniciar un seguit de retrets sobre identitat i catalanitat que va arribar a la desqualificació personal, i gairebé un mes més tard va sorgir la idea, o més aviat el repte, de portar el debat a una trobada presencial.
Després d'això, Gerard Muixí, el llibreter i propietari de la Poques Paraules, va recollir el guant i va proposar el seu local per fer la trobada, que va ser acceptada pels dos 'contrincants'.
Subscriu-te per seguir llegint
