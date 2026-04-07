Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a Sant JoanArtemis IIEpidèmia d’alopèciaAplec de JoncadellaIñaki MurLa Molina
instagramlinkedin

Adam Majó i Pere Antoni Pons resoldran la seva baralla digital cara a cara a Manresa

La Llibreria Poques Paraules acollirà aquest dijous el debat "Llengua i catalanitat al segle XXI", amb entrada lliure

Adam Majó departirà amb Pere Antoni Pons a Manresa

Manresa

La llibreria Poques Paraules del carrer Urgell (nº 35) de Manresa serà l'escenari neutral on el manresà Adam Majó i el mallorquí Pere Antoni Pons parlaran cara a cara després de barallar-se uns quants cops a la xarxa social X per discrepàncies en temes d'identitat i catalanisme. L'acte tindrà lloc aquest dijous, 9 d'abril, a partir de les 19 h, amb organització de la Plataforma per la Llengua i el títol "Llengua i catalanitat al segle XXI".

"Quan vulguis i on vulguis debat cara a cara i amb públic, merda seca", va etzibar Majó, fundador de la CUP i amb diferents càrrecs públics fins al 2024, al periodista i escriptor Pere Antoni Pons, en una piulada enmig d'una discussió del passat 23 de març. Tot plegat havia començat el 16 de febrer arran d'una intervenció de Majó:

Pons va replicar-li el següent:

A partir d'aquí, es va iniciar un seguit de retrets sobre identitat i catalanitat que va arribar a la desqualificació personal, i gairebé un mes més tard va sorgir la idea, o més aviat el repte, de portar el debat a una trobada presencial.

Notícies relacionades

Després d'això, Gerard Muixí, el llibreter i propietari de la Poques Paraules, va recollir el guant i va proposar el seu local per fer la trobada, que va ser acceptada pels dos 'contrincants'.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  2. Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
  3. Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
  4. Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
  5. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  6. Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
  7. Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
  8. Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats

El Kursaal i la cooperativa L'Arada inicien un projecte de mediació cultural

En 25 dies, l'ascensor de la plaça Major de Manresa ha estat avariat tres vegades

Els plafons amb imatges històriques de Fotografia Juncadella ja es poden veure al web municipal de Súria

Els patinets elèctrics i VMP hauran de disposar d'assegurança i registrar-se a la DGT a partir del 30 d'abril

Comencen les obres de la rotonda a l'N-260 a Montferrer i Castellbò després de diversos entrebancs

Catalunya ampliarà la veda del senglar arran de la pesta porcina africana

El PSC de Berga posa sobre la taula la millora de les piscines municipals d'estiu

Martí Boada, científic naturalista: "Els comunicadors en ciència no hem d'espantar, però pinta malament"

