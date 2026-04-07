Aurora Madaula i Rosa Maria Ortega presenten aquest dimecres a la Papasseit "Els de Barcelona", el dietari de Kaminski sobre la revolució del 36

En el llibre, d'Adesiara, l'autor relata les experiències a Barcelona durant la revolta anarcosindicalista i entrevista figures com Lluís Companys, a més de reflexionar sobre l'ascens de Mussolini a Itàlia

Part de la portada del llibre / Adesiara

Els de Barcelona, traduït per Francesc Parcerisas i publicat enguany pel segell matorellenc Adesiara amb una introducció d’Aurora Madaula, és el dietari en què Hanns-Erich Kaminski (1899-1963) consigna la seva estada a Barcelona, on va presenciar la revolta anarcosindicalista que va esclatar a Catalunya després del cop d’estat del 1936. Aurora Madaula, historiadora, exdiputada i prologuista del llibre, i Rosa Maria Ortega, llicenciada en història de l’art i música manresana, el presentaran aquest dimecres a la tarda (19 h) a la Llibreria Papasseit de Manresa. L'accés és lliure i gratuït.

El llibre

Els de Barcelona

Hanns-Erich Kaminski

Adesiara

296 pàgines / 22 euros

Traducció: Francesc Parcerisas

Introducció: Aurora Madaula

Fins fa un parell de dècades, l'autor alemany era una figura enigmàtica. Periodista des de començaments dels anys 20, apostava per un periodisme clar i directe. A Els de Barcelona, publicat el 1937, dedica capítols als tribunals populars, al comunisme llibertari, a les col·lectivitzacions i a la mort de Bonaventura Durruti; i hi entrevista figures com Lluís Companys, Frederica Montseny o Diego Abad de Santillán.

Els de Barcelona va sortir en francès, tot i que l'autor sempre va escriure en alemany, i la primera traducció al català la va publicar Edicions del Cotal fa cinquanta anys, amb un pròleg de Josep Peirats i la traducció de Francesc Parcerisas que ara recupera Adesiara.

Parcerisas l’ha definit com un llibre fonamental avui, perquè retrata un moment històric carregat d’utopies polítiques que contrasta amb l’absència d’esperança i horitzons col·lectius de l’actualitat. Kaminski, que va veure a Itàlia l’ascens de Mussolini, va denunciar a les pàgines d’aquest diari la deixadesa davant l’expansió d’aquest moviment, i no entenia per què la socialdemocràcia no s’aliava amb els comunistes per frenar l’extrema dreta.

  1. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  2. Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
  3. Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
  4. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  5. Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
  6. Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
  7. Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
  8. Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris

