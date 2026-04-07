Aurora Madaula i Rosa Maria Ortega presenten aquest dimecres a la Papasseit "Els de Barcelona", el dietari de Kaminski sobre la revolució del 36
En el llibre, d'Adesiara, l'autor relata les experiències a Barcelona durant la revolta anarcosindicalista i entrevista figures com Lluís Companys, a més de reflexionar sobre l'ascens de Mussolini a Itàlia
Redacció
Els de Barcelona, traduït per Francesc Parcerisas i publicat enguany pel segell matorellenc Adesiara amb una introducció d’Aurora Madaula, és el dietari en què Hanns-Erich Kaminski (1899-1963) consigna la seva estada a Barcelona, on va presenciar la revolta anarcosindicalista que va esclatar a Catalunya després del cop d’estat del 1936. Aurora Madaula, historiadora, exdiputada i prologuista del llibre, i Rosa Maria Ortega, llicenciada en història de l’art i música manresana, el presentaran aquest dimecres a la tarda (19 h) a la Llibreria Papasseit de Manresa. L'accés és lliure i gratuït.
El llibre
Els de Barcelona
Hanns-Erich Kaminski
Adesiara
296 pàgines / 22 euros
Traducció: Francesc Parcerisas
Introducció: Aurora Madaula
Fins fa un parell de dècades, l'autor alemany era una figura enigmàtica. Periodista des de començaments dels anys 20, apostava per un periodisme clar i directe. A Els de Barcelona, publicat el 1937, dedica capítols als tribunals populars, al comunisme llibertari, a les col·lectivitzacions i a la mort de Bonaventura Durruti; i hi entrevista figures com Lluís Companys, Frederica Montseny o Diego Abad de Santillán.
Els de Barcelona va sortir en francès, tot i que l'autor sempre va escriure en alemany, i la primera traducció al català la va publicar Edicions del Cotal fa cinquanta anys, amb un pròleg de Josep Peirats i la traducció de Francesc Parcerisas que ara recupera Adesiara.
Parcerisas l’ha definit com un llibre fonamental avui, perquè retrata un moment històric carregat d’utopies polítiques que contrasta amb l’absència d’esperança i horitzons col·lectius de l’actualitat. Kaminski, que va veure a Itàlia l’ascens de Mussolini, va denunciar a les pàgines d’aquest diari la deixadesa davant l’expansió d’aquest moviment, i no entenia per què la socialdemocràcia no s’aliava amb els comunistes per frenar l’extrema dreta.
