Memòria gràfica
Els plafons amb imatges històriques de Fotografia Juncadella ja es poden veure al web municipal de Súria
Es tracta de centenars de retrats sobre esdeveniments i escenes quotidianes de la vida de la vila durant més d’un segle, de finals del segle XIX a començaments del XXI
A banda del seu interès històric, mostren la voluntat i el treball del fotògraf surienc Josep Juncadella Masana i la seva família per recuperar i preservar el patrimoni fotogràfic de Súria
Regio7
Els recordats plafons de l'històric establiment surienc Fotografia Juncadella, amb centenars d’imatges sobre esdeveniments i escenes quotidianes de la vida de la vila durant més d’un segle, ja es poden veure al web municipal de la població. Es tracta de més de 260 plafons amb nombroses fotografies d’un llarg període històric que va des de finals de segle XIX fins a començaments del segle XXI, complementades amb detallats peus de foto explicatius sobre els temes i personatges retratats. Els plafons i la resta del fons documental de Fotografia Juncadella es conserven a l’Arxiu Municipal, arran de la donació que la família Juncadella en va fer el mes de setembre de l’any 2021.
Placa de record
El 2023, l’Ajuntament de Súria va instal·lar una placa en record de l’històric establiment surienc Fotografia Juncadella i de les exposicions d’imatges que l'espai havia acollit. La placa va ser instal·lada arran de l’acord de donació d’aquest important fons fotogràfic a l’Arxiu Municipal per part del fotògraf surienc Josep Juncadella i la seva família, que es va realitzar el 2021.
La reproducció publicada al web municipal presenta els plafons de Fotografia Juncadella amb marques d’aigua i suprimint els noms de persona en els peus de foto, tret dels noms de càrrecs institucionals, personatges públics, etcètera. Aquests plafons són un document imprescindible sobre la vida quotidiana de la vila durant més d’un segle. A banda del seu interès històric, mostren la voluntat i el treball del fotògraf surienc Josep Juncadella Masana i la seva família per recuperar i preservar el patrimoni fotogràfic de Súria, amb l’objectiu de posar-lo a l’abast de tothom.
Després del tancament per jubilació del seu històric establiment fotogràfic del carrer Salvador Vancell, la família Juncadella va organitzar periòdicament exposicions de plafons a la façana i a l’interior de l’antiga botiga. Aquestes exposicions van tenir un gran ressò popular, i generalment coincidien amb festivitats destacades com les Caramelles o la Festa Major. Aquesta intensa activitat de recuperació, preservació i difusió del patrimoni fotogràfic surienc també va donar lloc a la publicació del llibre Súria, els records d’un poble. Fotografia Juncadella (1945-2015).
