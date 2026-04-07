Escena
El Kontrast expandeix el circ: de Cal Rosal cap a Gironella, el Guixaró i Prats
El festival, amb propostes artístiques que travessen el circ, la dansa i la música durant dos caps de setmana, arriba a la sisena edició ampliant el radi d’acció
Hi haurà altre cop dues carpes a Cal Rosal: al Pla de l’Italià i al camp de futbol
El festival Kontrast torna a trencar els límits en la seva sisena edició, que arrencarà aquest divendres i s’allargarà fins al 19 d’abril, amb programació durant dos caps de setmana. Aquesta vegada la proposta artística que parteix del centre cultural Konvent i integra música, dansa i circ tornarà a tenir dues carpes a Cal Rosal i, a més, a banda de mantenir la inauguració a Gironella, s’expandirà a la colònia veïna del Guixaró (Casserres) i al Cafè-Teatre Orient de Prats de Lluçanès. I també arribarà fins a Barcelona, amb una col·laboració amb Antic Teatre. Amb aquesta xarxa d’aliances es permet que les companyies internacionals que acudeixen al festival puguin ampliar el nombre d’actuacions.
En aquesta edició del Kontrast hi actuaran 30 companyies (incloent els grups de música), que oferiran un total de 35 actuacions. Destaca la companyia occitana Bêtes de Foire, que oferirà 4 funcions de l’espectacle Décrochez-moi ça en una carpa amb capacitat per a 180 persones que s’instal·larà al camp de futbol de Cal Rosal. Se segueix amb el model iniciat l’any passat amb Low Cost Paradise, l’espectacle del Cirque Pardi! del qual també es van oferir 4 funcions (dues cada cap de setmana del festival), i totes van assolir el ple. Aquest cop, però, la proposta és més intimista i, per tant, la carpa és més petita. A la de l’any passat hi cabien 350 persones.
I, al renovat Pla de l’Italià, s’hi instal·larà com és costum la companyia My!Laika, que coorganitza el Kontrast amb Konvent Cirk. Aquest cop, My!Laika inaugurarà a Cal Rosal la seva nova carpa del Side-Kunst Cirque, que amb un disseny semblant amplia la capacitat de 150 a 200 persones. S’hi podrà veure l’espectacle Dolores.
La inauguració, a Gironella
La inauguració del Kontrast, com en els dos darrers anys, es farà a Gironella: «és una forma que el públic després s’acosti a veure què passa a Cal Rosal», apunta Clara Faura, directora artística del festival juntament amb Laura Cardona. L’any passat els va sorprendre «la quantitat de gent espectacular» que s’hi va aplegar.
Al Guixaró també es farà una actuació a l’exterior (dissabte, 12 h), mentre que a Prats de Lluçanès s’aprofita el renovat Cafè Teatre Orient, reobert al cap de 30 anys (vegeu més informació al desglossat). Amb l’Antic Teatre, de Barcelona, Kontrast compartirà la companyia de la Bretanya Société protectrice de petites idées. Altres cops han actuat a Cal Rosal amb peces més grans, i ara presenten Chou chou Ténèbres (divendres 17, 22 h), de més petit format. La presència a Barcelona es vol aprofitar per contactar amb programadors, un dels objectius del Kontrast.
De fet, la xarxa també creix amb famílies de Gironella, d’Olvan, de Berga, del Lluçanès... que acolliran artistes i col·laboradors per procurar-los «més bon descans». «Han sortit força opcions i no ho esperàvem», diu Faura.
Amb actuacions gratuïtes i de pagament, l’any passat va aplegar 3.000 espectadors
El festival, que combina propostes gratuïtes i de pagament, va aplegar l’any passat 3.000 espectadors. En aquesta nova edició, ja hi ha exhaurits els abonaments del primer cap de setmana i gairebé els del segon. Es recomana adquirir les entrades anticipadament a festivalkontrast.com i s’explica que la tarifa solidària es destinarà a tres organitzacions del Líban que donen suport a la població davant la situació d’emergència actual.
Quatre propostes: Kamchàtka
El festival Kontrast s’inaugurarà aquest divendres (18 h) a Gironella amb un espectacle itinerant de teatre de carrer de la companyia catalana. Seguidament, a la plaça de l’Estació, hi haurà els cinc malabaristes de la cia NDE, amb Copyleft.
Quatre propostes: Bêtes de Foire
La companyia ocitana convoca el públic a dins de la carpa que estarà instal·lada al camp de futbol de Cal Rosal. Oferirà quatre funcions de l’espectacle Décrochez-moi ça, en una pista circular i íntima on conviuen maldestreses i proeses.
Quatre propostes: Muchmuche Company
L’estrena del Kontrast al Guixaró (Casserres), dissabte 11 d’abril (12 h), serà amb Miror, espectacle en el qual un personatge apareix enterrat sota 35 quilos de pes. Es repetirà diumenge 12 (16 h) a la pista de bàsquet de Cal Rosal.
Quatre propostes: Oltrenotte
Adeus és un espectacle d’equilibris, contorsions i música en directe, amb una perspectiva original sobre la vellesa. La companyia italiana l’oferirà divendres 17 (20 h) al Cafè Teatre Orient de Prats de Lluçanès i dissabte 18 (17 h) al teatre de Cal Rosal.
