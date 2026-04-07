TEATRE
El Kursaal i la cooperativa L'Arada inicien un projecte de mediació cultural
Les dues entitats faran dissabte una prova pilot després de la representació de l'obra "Fantasmes de guerra" que implica joves de La Kampana, el programa Via Fora de Creu Roja i l'institut Guillem Catà de Manresa
El Teatre Conservatori de Manresa viurà aquest dissabte (17.30 h) una nova representació de la programació d'espectacles familiars Imagina't, però la funció de "Fantasmes de guerra", de la companyia La Baldufa, que es va estrenar precisament a la capital bagenca durant la darrera edició de la Fira Mediterrània, tindrà un valor afegit. El Kursaal i la cooperativa L'Arada Creativitat Social inicien un projecte de mediació artística que tindrà una prova pilot després de la sessió amb la participació de col·lectius de la ciutat que interpel·laran els espectadors que vulguin continuar la reflexió sobre els temes tractats, a l'exterior de l'equipament.
"Comencem un projecte nou amb la voluntat que no sigui un fet aïllat sinó que tingui continuïtat", explica Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics: "la mediació cultural és una realitat a altres llocs d'Europa, però aquí ha arribat tard". El projecte neix en el si de la Xarxa Transversal, que agrupa els teatres de deu localitats catalanes, i pretén transcendir la lògica convencional de la creació, la producció i el consum de les arts escèniques.
"Fantasmes de guerra" explica la història de tres amics de la infantesa que prenen camins oposats i se separen per culpa de la guerra civil. El muntatge, que va tenir una excel·lent acollida del públic en la Mediterrània del passat mes d'octubre, situa en un context històric concret la reflexió sobre qüestions universals i intemporals com l'amistat, la memòria històrica i les ferides que queden obertes.
Durant la setmana, representants de L'Arada treballen amb una vintena de nois i noies, de 12 a 16 anys, del Casal La Kampana i del programa Via Fora de Creu Roja per tal que expressin des de les arts plàstiques les seves realitats vitals i qüestions com el conflicte i la identitat. Uns temes que connecten amb l'obra a la qual després assistiran.
Així mateix, el projecte també implica els alumnes del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural de l'institut Guillem Catà, amb els quals s'està parlant sobre la mediació cultural i el paper transformador de l'art. Després de la representació de dissabte, aquests joves sortiran a l'exterior del Conservatori per parlar amb els espectadors sobre l'obra i les reflexions es penjaran en un dispositiu format per un arbre i uns titelles de La Baldufa. "D'aquesta manera, s'amplia l'experiència teatral més enllà de la sala", apunta Bernat Marquillas, de L'Arada. De l'èxit de la iniciativa en dependrà la forma que pugui prendre la mediació en properes activitats dels teatres manresans.