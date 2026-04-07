Cinema
Recordes la història d'un dels taurons més ferotges de Wall Street?
The Atlantida Picture Show recuperarà aquest dijous al Bages Centre "El lobo de Wall Street", inspirat en la vida de Jordan Belfort
Dirigida per Martin Scorsese el 2013, la pel·lícula regala a l'espectador una una portentosa composició del gran Leonardo DiCaprio
The Atlantida Picture Show recupera aquest dijous a Multicinemes Bages Centre el film El Lobo de Wall Street (2013). El seu autor, Martin Scorsese, ha esdevingut un dels clàssics indiscutibles del cinema nord-americà modern i ha omplert algunes de les pàgines més personals, intenses i brillants de l’últim mig segle de Hollywood amb obres majúscules com Taxi Driver, El último vals i Toro salvaje, entre altres. El Lobo de Wall Sreet, una de les seves propostes més salvatges i provocatives, s’inspira en l’autobiografia de Jordan Belfort, un jove i carismàtic agent de borsa que començà la seva trajectòria professional en el Nova York dels anys 80 i es convertí, amb els seus tripijocs i la seva manca d’absoluta de escrúpols, en un dels taurons més ferotges de Wall Street.
Fitxa tècnica
«El lobo de Wall Street»
Estats Units, 2013. Drama. 179 minuts. Direcció: Martin Scorsese. Guió: Terence Winter. Llibre: Jordan Belfort. Intèrprets: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey.
Dijous 9 d'abril, a Multicinemes Bages Centre. Manresa.
Heu vist segurament moltes pel·lícules que ens submergeixen en el cor del capitalisme depredador dels Estats Units, tot plasmant l’ascensió i caiguda d’un personatge paradigmàtic, però cap com aquesta epopeia vertiginosa i mordaç que ens subjuga i ens pertorba perquè el mestre novaiorquès no només desplega el seu virtuosisme formal, sinó que, a més, renuncia audaçment a qualsevol tipus de discurs políticament correcte -no presenciareu cap redempció- i amara tota la narració de l’impetuós cinisme i de la desafiant immoralitat que exhibeix contínuament el seu protagonista -una portentosa composició del gran Leonardo DiCaprio-. El barroquisme visual més electritzant i la mala bava més ambivalent -una crítica...o una apologia de Jordan?- conflueixen prodigiosament en una crònica genuïnament americana que projecta la mirada més lliure, satírica i irreverent d’un cineasta imprescindible que segueix en actiu.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat