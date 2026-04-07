Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a Sant JoanArtemis IIEpidèmia d’alopèciaAplec de JoncadellaIñaki MurLa Molina
instagramlinkedin

Cinema

Recordes la història d'un dels taurons més ferotges de Wall Street?

The Atlantida Picture Show recuperarà aquest dijous al Bages Centre "El lobo de Wall Street", inspirat en la vida de Jordan Belfort

Dirigida per Martin Scorsese el 2013, la pel·lícula regala a l'espectador una una portentosa composició del gran Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio en un fotograma del film / Imatge promocional

The Atlantida Picture Show recupera aquest dijous a Multicinemes Bages Centre el film El Lobo de Wall Street (2013). El seu autor, Martin Scorsese, ha esdevingut un dels clàssics indiscutibles del cinema nord-americà modern i ha omplert algunes de les pàgines més personals, intenses i brillants de l’últim mig segle de Hollywood amb obres majúscules com Taxi Driver, El último vals i Toro salvaje, entre altres. El Lobo de Wall Sreet, una de les seves propostes més salvatges i provocatives, s’inspira en l’autobiografia de Jordan Belfort, un jove i carismàtic agent de borsa que començà la seva trajectòria professional en el Nova York dels anys 80 i es convertí, amb els seus tripijocs i la seva manca d’absoluta de escrúpols, en un dels taurons més ferotges de Wall Street.

Fitxa tècnica

«El lobo de Wall Street»

Estats Units, 2013. Drama. 179 minuts. Direcció: Martin Scorsese. Guió: Terence Winter. Llibre: Jordan Belfort. Intèrprets: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey.

Dijous 9 d'abril, a Multicinemes Bages Centre. Manresa.

Heu vist segurament moltes pel·lícules que ens submergeixen en el cor del capitalisme depredador dels Estats Units, tot plasmant l’ascensió i caiguda d’un personatge paradigmàtic, però cap com aquesta epopeia vertiginosa i mordaç que ens subjuga i ens pertorba perquè el mestre novaiorquès no només desplega el seu virtuosisme formal, sinó que, a més, renuncia audaçment a qualsevol tipus de discurs políticament correcte -no presenciareu cap redempció- i amara tota la narració de l’impetuós cinisme i de la desafiant immoralitat que exhibeix contínuament el seu protagonista -una portentosa composició del gran Leonardo DiCaprio-. El barroquisme visual més electritzant i la mala bava més ambivalent -una crítica...o una apologia de Jordan?- conflueixen prodigiosament en una crònica genuïnament americana que projecta la mirada més lliure, satírica i irreverent d’un cineasta imprescindible que segueix en actiu.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

