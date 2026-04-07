De Texas a Manresa: Agnès Marquès presenta aquest dimecres la novel·la guanyadora del Ramon Llull
La periodista parlarà de la premiada "La segona vida de Ginebra Vern" a la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Redacció
Quan un diari local de Texas publica un anunci insòlit en què una dona felicita el seu marit i l'amant pel fill que esperen, la periodista en hores baixes Ginebra Vern rep a Barcelona l'encàrrec d'escriure'n un article viral. El que havia de ser una peça de consum ràpid es converteix en el detonant d'una transformació inesperada que l'obligarà a replantejar-se la manera de mirar el món i la pròpia vida. És l'argument de La segona vida de Ginebra Vern, la novel·la amb què la periodista i escriptora Agnès Marquès va guanyar el XLVI Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull. Basada en fets reals, Marquès visitarà aquest dimecres la seu de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya (Plana de l'Om, 6, 1er) per parlar de la seva segona i premiada novel·la.
El llibre
"La segona vida de Ginebra Vern"
Agnès Marquès
Columna Edicions
288 pàgines / 22,90 euros
La presentació anirà a càrrec del periodista Jordi Vilarrodà, membre de la junta de la demarcació, que conversarà amb l’autora sobre el procés de creació d'una novel·la que combina intriga, emoció i reflexió sobre la identitat i les segones oportunitats, entre d’altres qüestions, en un acte que començarà a les 7 de la tarda.
Amb el suport de la llibreria Abacus de Manresa, la presentació és obert al públic fins a completar l’aforament. Forma part de les activitats que la Demarcació Catalunya Central organitza per dinamitzar la seu i el periodisme al territori.
L'autora
Agnès Marquès (Barcelona, 1979) és periodista i escriptora. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull, ha desenvolupat la seva trajectòria professional principalment en ràdio i televisió. Ha dirigit i presentat programes com el Telenotícies cap de setmana (2007-2017), La gent normal (2015-2016) i Planta baixa (2022-2024) a 3Cat, així com els magazins informatius No ho sé de RAC1 (2017-2022) i Catalunya nit, de Catalunya Ràdio, que dirigeix actualment. El 2018 va publicar Els guapos són els raros, un llibre il·lustrat que recull els testimonis del programa televisiu La gent normal. La segona vida de Ginebra Vern és la seva segona novel·la, després de Ningú sap que soc aquí (2022).
