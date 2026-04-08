Empar Moliner presenta aquest dijous a la Parcir "Instruccions per viure sense ella"
L'autora signa una història autoparòdica sobre una escriptora a li queda poc temps de vida i que deixa articles escrits perquè la seva família pugui seguir cobrant
ACN /Regio7
L’escriptora Empar Moliner (Santa Eulàlia de Ronçana, 1966) presentarà aquest dijous (19 h) a la llibreria Parcir de Manresa la seva última novel·la, l’autoparòdica Instruccions per viure sense ella (Columna), que va arribar a les llibreries encara no fa un mes.
Després de la bona acollida de Benvolguda (Premi Ramon Llull 2022), Moliner signa una nova història amb una escriptora que té els dies comptats i que deixa articles escrits perquè la seva família pugui seguir cobrant. En el seu nou llibre Moliner aborda el fet de cuidar i el preu que tenen les cures. A banda de reflexionar sobre què vol dir estimar quan el temps s’esgota, la novel·la tracta de la crisi de la premsa escrita i d’una família desgastada. Amb una prosa precisa, irònica i sense concessions, la tragicomèdia oscil·la «entre el sarcasme i la necessitat d’amor», tal i com la mateix autora va explicar en la roda de premsa de presentació de llibre.
El llibre
- Empar Moliner
- Instruccions per viure sense ella
- Columna, 2026
- 224 pàgines / 21,90 euros
- Sinopsi: Quan a la Clàudia Pruna li anuncien que li queda poc temps de vida, decideix organitzar la seva desaparició d’una manera tan pragmàtica com insòlita, continuar publicant els seus articles quan ja no hi sigui.
Moliner va explicar que en aquesta novel·la qui parla no és la protagonista, sinó un personatge masculí que escriu de manera "desordenada i precipitada". "La primera persona em resulta atractiva, perquè un narrador així pot ser poc de fiar i demana un esforç més al lector". Moliner va reivindicar la lectura «per oblidar el món» i va alertat que perdre l’hàbit «és molt fàcil». Per a l’autora, en aquest nou llibre l’humor «és una arma i una armadura».
Durant la roda de premsa, Moliner va mostrar la seva exigència literària i va explicar que busca tenir un lector "intel·ligent". "El meu lector ideal és aquell que no és obvi, que és intel·ligent, que és un lector habitual". I l’acte d’amor cap a la literatura i "l’obsessió per la paraula exacta" es plasma en l’obra amb el diàleg amb l’home escollit per continuar el llegat de la protagonista.
