Marcel Barrena finalitza el rodatge de 'La roja', rodada en part a Manresa
El film retrata la selecció espanyola de criquet formada per jugadors de l'Índia, Pakistan i Bangladesh
ACN
Marcel Barrena, director de films com 'El 47', ha finalitzat el rodatge a Barcelona de 'La roja', inspirada lliurament en fets reals i amb guió de Barrena amb Alberto Marini. 'La roja' tracta sobre l'equip de la selecció espanyola de criquet format per jugadors de l'Índia, Pakistan i Bangladesh que treballen com a taxistes, repartidors o dependents, i que porten aquest esport a la sang. "Els jugadors van donar la cara per un país que, malgrat el seu triomf, els va rebre amb insults i burles", explica Barrena. El film està protagonitzat per Paco León, Carolina Yuste, Óscar de la Fuente i els debutants Atul Vijayakumar, Kunal Sharma i Yassin El Idrissi. La pel·lícula, que va realitzar part del rodatge a Manresa, s'estrenarà el 2027.
El Mario (el Paco León) és un entrenador amb la missió impossible d'aconseguir que Espanya triomfi en el seu primer Europeu de criquet. Però Espanya és un país sense tradició en aquest esport i l’equip nacional és un desastre. Tot canvia quan comencen a incorporar-s’hi jugadors de l'Índia, Pakistan i Bangladesh que treballen com a taxistes, repartidors o dependents, i que porten el criquet a la sang. El que al principi sembla una solució d’urgència acaba transformant per complet l’equip: diverses llengües, costums diferents i moltes tensions.
Sense diners, sense patrocinadors, cosint-se els seus propis uniformes i pagant-se els viatges de la seva butxaca, aquests jugadors, l’entrenador i una professora d’institut (Carolina Yuste), lluitaran per la samarreta d’un país que moltes vegades els gira l’esquena.
Barrena ha destacat que aquesta és una història "d’empatia, superació, integració, de cultures i llengües" i que va sorgir quan va veure el vídeo de l’himne de la selecció en la seva primera competició, el Campionat d’Europa, en el qual van quedar tercers. "Cosint-se la roba, pagant-se els vestits i els viatges de la seva pròpia butxaca, els jugadors van donar la cara per un país que, malgrat el seu triomf, els va rebre amb insults i burles".
Ha apuntat que 'La roja' és "un títol irònic, però profundament significatiu: gent diversa, de diferents colors i religions, unida per una mateixa causa. I aquesta causa no és el criquet ni una bandera, és la humanitat".
Barrena ha destacat que 'La roja' és una pel·lícula d’equip. "Ens hem unit els equips d''Infiltrada' i 'El 47' per fer possible aquesta comèdia urbana amb un càsting preciós, alguns dels nostres millors actors i el descobriment de nous rostres que deixaran un gran record en els espectadors".
Repartiment
La cinta està protagonitzada per Paco León, Carolina Yuste, Óscar de la Fuente, Guillermo Lasheras i Marc Martínez amb els debutants Atul Vijayakumar, Kunal Sharma, Yassin El Idrisssi, Bhupinder Singh, Arpit Raj, Sagar Trivedi, Umair Asif i Mihail Chitta, entre d'altres.
La producció és de Beta Fiction Spain, Atresmedia Cine i Vilaüt Films. 'La roja' s'estrenarà el 2027.
