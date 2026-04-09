Cal Font reunirà 22 parades de llibreters i floristes a Igualada
El cicle de presentacions a la Biblioteca Central s’allargarà fins al 22 d’abril amb la participació d’autors locals, però també d’Empar Moliner el dia 14
S’ha convocat una manifestació en defensa de la llengua catalana, «Sant Jordi per la llengua», amb la participació d’una quarantena d’entitats de l’Anoia
Redacció
Igualada viurà, un any més, una Diada de Sant Jordi festiva i reivindicativa amb la plaça de Cal Font com a centre neuràlgic. L’espai acollirà 22 parades de llibreters i floristes, acompanyats per més de 30 entitats igualadines que se situaran a la zona del mural de Fontcuberta. L’entitat NarraNación, coordinada per Javi Fernández, dinamitzarà un espai destinat als autors de la ciutat i comarca.
Les activitats començaran a les 6 de la tarda, amb l’Agrupació Sardanista d’Igualada que oferirà la tradicional ballada de sardanes; a 2/4 de 8 de la tarda s’ha convocat una manifestació en defensa de la llengua catalana, «Sant Jordi per la llengua», organitzada per La Intersindical Anoia, Òmnium Cultural de l’Anoia i l’APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana), amb la participació d’una quarantena d’entitats de l’Anoia, com ara els Moixiganguers d’Igualada que faran un pilar, així com diferents caus i corals, partits polítics, agents cívics i agents comunitaris. La jornada tindrà programació en directe de Ràdio Igualada i l’enregistrament d’un especial de Canal Taronja.
Presentacions a la biblioteca
El cicle de presentacions de Sant Jordi a la Biblioteca Central, que començava ahir amb el nou número de la Miscellanea Aqualatensia que edita el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), continua aquest divendres (19 h) amb Converses amb Feliu Formosa. Des del cim dels anys, una biografia conversada de Maria Enrich i Judith Junyent a l’entorn d’aquest poeta i traductor que serà present a la vetllada.
La roda es reprendrà el dimecres 15 d’abril (19 h) amb l’igualadí Vicenç Bacardit, autor de la iaia Toneta, que ha publicat la novel·la La trilogia de Marc Vendrell; el divendres 17 (19 h) serà el torn del Diccionari de les arts visuals a Igualada, de Pau Llacuna i M. Teresa Miret, presentat per Marta Vives; i just la setmana de Sant Jordi, el dimarts 21 a les 7, Olga Valls presentarà la biografia ficcionada que ha escrit de la compositora Paquita Madriguera: De passions i desencís. Finalment el dimecres 22 d’abril a la mateixa hora, el pilot anoienc Ramon Vallès parlarà de ¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante. A més dels autors locals, Empar Moliner presentarà el seu darrer llibre, Instruccions per viure sense ella, el dimarts 14 d’abril a les 7, també a la biblioteca.
