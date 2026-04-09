"L'embolic de les festes"
El Cantaxics es fa gran i viatja des de Manresa a Balaguer, Taradell i l'Hospitalet de l'Infant
L'anual cantata infantil de l'Associació Catalana d'Escoles de Música s'estrena aquest diumenge al Kursaal amb 800 nenes i nenes de 3 a 7 anys de 17 centres de la Catalunya central
Per primer cop, el projecte porta a escena la música d'arrel, amb la pirinenca Orquestrina Trama | El relat, que signa de nou Manel Justícia, "homenatja les tradicions festives catalanes"
Pensin en una tarda d'estiu. Calorosa, avorrida. Al despatx de la detectiva Berta Fumera es presenta el rei Gaspar: Li han robat la corona i les caixes de regal. Així comença L'embolic de les festes, la divuitena cantata infantil de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) que, enguany i per primer cop, s'estrenarà en 4 de les 8 zones en què estan repartits els centres musicals al país. El primer lloc serà el teatre Kursaal de Manresa, aquest diumenge, que acollirà uns 800 nens i nenes de 3 a 7 anys de 17 escoles de la Catalunya central en tres sessions (11, 13.15 i 17 h). I no és casual perquè és en aquest territori on va néixer un Cantaxics que enguany també es podrà veure al Teatre Municipal de Balaguer (escoles de les Terres de Ponent), el 18 d'abril; al Centre Cultural Can Costa de Taradell (escoles de la Garrotxa, Osona, Lluçanès i Ripollès), el 19 d'abril, i a l'Auditori de l’Hospitalet de l’Infant (escoles del Camp de Tarragona), el 10 de maig. En total, el projecte sumarà uns 1.300 infants de 41 escoles de Catalunya i es preveu una assistència de més de 3.000 persones.
La singular proposta que va néixer el 2008 a la Catalunya central per omplir el buit de material musical editat per a la franja de 3 a 8 anys la van presentar ahir dos dels seus impulsors: els bagencs Manel Justícia, pedagog i creador vinculat al projecte des dels seus inicis com a pare del relat, i la representant de l'ACEM, Ruth Matamala, directora de l'escola de música de Sallent. Com va apuntar Justícia, la cantata d'enguany -amb una durada de mitja hora- vol ser un "homenatge a les tradicions catalanes" a través del mateix rei Gaspar, la Castanyera, la Joana Trementinaire (una bruixa de la nit de Sant Joan), el Lluquet, el Dimoni escuat i esbanyat i el Rei Carnestoles i la Reina del Carnaval. Personatges de les diferents tradicions i festes catalanes que visitarà la detectiva Berta Fumera per resoldre el cas del rei Gaspar. Però a tots ells o bé els faltarà o bé els sobrarà algun element típic que embolicarà la troca. I què s’haurà de fer? Fixar-s’hi bé perquè seran els mateixos nens i nenes protagonistes que acabaran resolent el misteri amb la peculiar detectiu. Cada cançó de les 7 que formen la cantata estan dedicades a un d'aquests personatges, representatius de cada festa en un espectacle que acabarà amb una rua de carnaval.
Les escoles de les Catalunya central
A L'embolic de les festes participaran les escoles municipals de música d'Artés, Balsareny, Súria, Callús, Cardona, Olesa de Montserrat, Viladecavalls, la Seu d'Urgell, Abrera, Sant Joan de Vilatorrada, Berga, Esparreguera, Navarcles i Sant Fruitós; Puig-reig, Sant Vicenç de Castellet, Vacarisses i Sallent.
Entre les novetats, com va subratllar Matamala, per primera vegada la composició musical ha estat encarregada a un grup, en aquest cas l'Orquestrina Trama que, també i per primer cop, porta la música d'arrel a la cantata de l'ACEM. I com que la gran característica de la música tradicional i popular és fer ballar, sonaran valsets, corrandes, ball pla o xotis. Amb la direcció musical de Laia Pujols, aquesta base musical, explicava Matamala, s'entrellaçarà amb el relat i les lletres de les cançons que signa Justícia. Com a part inseparable del projecte s'edita un conte il·lustrat amb totes les partitures des de fa 14 edicions. El publica l'editorial manresana Zenobita i les il·lustracions són de la Mar Hurtado. De L'embolic de les festes, que es podrà adquirir el dia de cada cantata, se n'han fet 2.000 exemplars. El llibre combina la lletra de pal i la lletra lligada per facilitar les primeres lectures i inclou també un enllaç als àudios de la cantata disponibles a Spotify i altres plataformes digitals.
Un projecte educatiu
El Cantaxics crea cada any una obra inèdita, amb música i lletres, que l'alumnat treballa durant el curs a l'aula amb materials didàctics, vídeos de gesticulació i àudios enregistrats amb la col·laboració de l'ESMUC, com va explicar Matamala. El moment "culminant" és quan els infants pugen a l'escenari per a estrenar la cantata, acompanyats d'actors i actrius. En aquest cas, amb la santvicentina Sara Sanz (professora de música de primària a Sant Vicenç), en el paper de la detectiva Berta Fumera; i d'Ivan Caro i Núria Llobet (músics de l'Orquestrina Trama, que també exerceixen d'actors) i el mateix Manel Justícia, que donaran vida a la resta de personatges de l'obra.
Més escoles
L’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) agrupa més de 140 escoles de música d’iniciativa pública d’arreu de Catalunya. I com ahir anunciava Matamala, en la cantata que en farà 19 (que Justícia ja té ideada) se sumaran més escoles perquè s’hi afegiran dues seus més de l’ACEM (6 de 8). Un «èxit» d’un treball «en xarxa» que fa 18 anys que s’ha anat coent a «foc lent».
Subscriu-te per seguir llegint
