LLETRES
Després de les calces, les crispetes: Regina Rodríguez Sirvent és la nº 1 indiscutible abans de Sant Jordi
El darrer rànquing de llibres més venuts en català manté l'escriptora d'Alp en el primer lloc de ficció per davant de tots els premiats de la temporada
La segona novel·la de Regina Rodríguez Sirvent (Alp, 1983) s'ha instal·lat en el primer lloc de la llista de llibres de ficció en català més venuts en les setmanes prèvies a Sant Jordi. El Gremi d'Editors de Catalunya, com fa cada dimecres, ha publicat el rànquing del període comprès entre el 30 de març al 5 d'abril i "Crispetes de matinada" ocupa el lideratge per segona setmana seguida: va arribar a llibreries el 24 de març i de seguida es va situar al capdavant.
L'èxit de la continuació de les aventures de la Rita Racons, l'alter ego literari de l'escriptora ceretana, ha arrossegat de nou cap als taulells la seva novel·la de debut, "Les calces al sol", que es manté entre els 10 títols més venuts. Rodríguez Sirvent ha convertit en un supervendes de llarga durada el relat de la seva experiència com a cangur en una família d'Atlanta, una translació novel·lística de la seva pròpia biografia.
A "Crispetes de matinada", la Rita ha tornat a Barcelona i s'enfronta a la difícil missió de trobar el seu lloc al món. Entre amistats i amors, persegueix el somni de ser escriptora. El llibre, publicat per La Campana, té tots els números per ser el més venut per Sant Jordi.
Les primeres posicions del rànquing les ocupen els mateixos títols que en l'onada anterior, amb lleugeres variacions com l'ascens de Gil Pratsobrerroca i el thriller "El joc del silenci" al segon lloc superant l'impuls inicial que va tenir Carles Rebassa, premi Sant Jordi, quan "Prometeu de mil maneres" va sortir a la venda. Eva Baltasar porta ja força setmanes al Top-5 i els premiats Roger Bastida (Santa Eulàlia) i Agnès Marquès (Ramon Llull) també tenen plaça fixa en el Top-10, al qual tornen dues novel·les de temporades passades. L'èxit de les adaptacions cinematogràfiques ha fet reviscolar les vendes de "Hamnet", de Maggie O'Farrell, i "L'assistenta", de Freida McFadden.
Oriol Mitjà, un líder sòlid
En el capítol de la no-ficció, l'epidemiòleg Oriol Mitjà es manté com el més venut amb "On neix la llum", el llibre que explica com va afrontar la depressió. El científic català, que va assolir una gran notorietat mediàtica durant la pandèmia de la covid-19, exposa el patiment i la superació en un text que està obtenint el favor del públic.
En el top-10 irrompen dos títols nous que també poden tenir requesta per Sant Jordi. D'una banda, "La Catalunya discoteca", on Francesc Canosa rememora l'època daurada de la Big Ben en un territori, les terres de Ponent, que es va erigir en un eix d'oci nocturn ple de pubs i discoteques. De l'altra, un segell com Pol·len treu el cap entre els més venuts de la no-ficció amb "La Caixa", de Rafa Burgos, un extens estudi crític sobre una de les principals institucions financeres del continent.
