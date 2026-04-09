Els fotògrafs Brais Lorenzo, Luis Tato i Diego Ibarra Sánchez guanyen tres premis World Press Photo 2026
El concurs de fotoperiodisme anuncia els 42 guanyadors regionals
ACN
Els fotògrafs espanyols Brais Lorenzo, Luis Tato i Diego Ibarra Sánchez han guanyat tres premis World Press Photo 2026. El concurs de fotoperiodisme ha anunciat aquest dijous els 42 guanyadors regionals de les 6 regions del món en les seves 3 categories actuals -Fotografies Individuals, Reportatges Gràfics i Projectes de Llarga Durada-. Els organitzadors han destacat que els treballs guanyadors d'aquesta edició se centren "en alguns dels desafiaments més urgents del món actual: la política, les qüestions de gènere, la migració, els conflictes globals i la crisi climàtica". El guanyador del World Press Photo de l'Any 2026, més dos finalistes al mateix premi, es donaran a conèixer el 23 d'abril de 2026.
La Fundació Photographic Social Vision organitza l'exposició World Press Photo 2026 a Barcelona per vint-i-dosè any consecutiu al CCCB. La prestigiosa mostra de fotoperiodisme i fotografia documental es podrà visitar del 6 de novembre al 13 de desembre al CCCB .
El World Press Photo 2026 ha comptat amb la participació de 3.747 fotògrafs de 141 països i 57.376 fotografies. Dels 42 guanyadors regionals, 31 són locals de la regió on van captar els seus relats.
El concurs ha distingit a tres fotògrafs espanyols. El primer, Brais Lorenzo (Ourense, 1986), ha guanyat un World Press Photo 2026 en la categoria de Reportatge Gràfic de la regió Europa, amb 'Terra cremada', un projecte sobre els incendis forestals a Galícia, on van cremar més de 200.000 hectàrees en la que va ser la pitjor temporada d'incendis que ha viscut Espanya en tres dècades. 'Terra cremada' és un projecte sobre els incendis forestals a Galícia, per a EFE, 'Revista 5W' i 'El País'.
El segon és Luis Tato (Ciudad Real), que ha guanyat en la categoria de Reportatge Gràfic de la regió d'Àfrica, amb 'Les protestes de la Generació Z a Madagascar' per a l’Agence France-Press. Les fotografies tracten sobre les protestes estudiantils en aquesta nació, motivades per la deficiència dels serveis públics, la corrupció i les dificultats econòmiques.
I el tercer ha estat Diego Ibarra Sánchez (Saragossa, 1982) en la categoria de Projectes de Llarga Durada de la regió d'Àsia Occidental, Central i del Sud, amb 'Una educació segrestada', documentant en nou països com la infància que pateix guerres veu privat el seu dret a l'educació.
Temàtiques
Els treballs guanyadors d'aquesta edició se centren en alguns dels desafiaments més urgents del món actual: la política, les qüestions de gènere, la migració, els conflictes globals i la crisi climàtica. Aquesta última té un abast global que queda evidenciat per les històries seleccionades, que van des de Los Angeles fins a Filipines, Mèxic i Noruega. Al mateix temps, destaca "la força de l'acció cívica i la defensa dels drets socials, a través d'imatges de protestes als Estats Units i de moviments socials liderats per dones a Guatemala i Kenya".
El jurat global de World Press Photo 2026 ha comptat entre els seus membres amb Sílvia Omedes, directora de la Fundació Photographic Social Vision. Respecte als projectes que han triat com a guanyadors, Omedes declara que “no es tracta només que descriguin fets o que facin sentir emocions, encara que tots dos són ingredients molt importants per al fotoperiodisme. Els projectes més lúcids són aquells que, a més, són capaços de plantejar-nos preguntes”.
L'exposició World Press Photo 2026 a Barcelona és organitzada per la Fundació Photographic Social Vision, compta amb la Fundació Banc Sabadell com a col·laborador principal, i amb la coproducció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. El 2025, l'exposició va batre el rècord de públic amb més de 67.500 espectadors.
