ARTS ESCÈNIQUES
El festival Batecs de Manresa convida la ciutadania a viure la dansa
El certamen arriba a la vuitena edició a partir d'aquest dijous amb la plaça Sant Domènec com a centre neuràlgic i una programació plena de propostes participatives
No hi ha excusa per no viure intensament la dansa a Manresa els pròxims quatre dies amb la programació que ofereix el festival Batecs, un repertori d'espectacles i propostes participatives per a tots els públics i majoritàriament d'accés gratuït que tindrà lloc a la plaça Sant Domènec com a centre neuràlgic. "Manresa és una ciutat de dansa", afirma Laura Bataller, directora artística del certamen i ànima del quartet dinamitzador que inclou també Maria Ribera, Queralt Jorba i Miquel G. Font. L'organització va a càrrec de l'Ajuntament de Manresa i Manresana d'Equipaments Escènics, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la coordinació de la Plataforma per la Dansa de la Catalunya Central.
"L'objectiu del festival continua essent el mateix amb el qual va començar, que la programació de dansa cada temporada, cada dia, sigui més àmplia", apunta Bataller: "volem que el públic s'apropi a la dansa i al moviment, que hi hagi cada cop més edats diferents". Per aquest motiu, la vuitena edició de Batecs reforça les dues grans línies programàtiques: d'una banda, l'exhibició d'espectacles professionals i de qualitat; de l'altra, les propostes participatives que busquen la complicitat de la ciutadania.
Des del primer dia, el Kursaal va incloure la dansa d'alta qualitat a la seva programació. El gènere, però, en una ciutat que té diverses escoles i esbarts i conrea diferents estils, també és present a la Fira Mediterrània, que va ser el germen d'un pla d'impuls de la dansa d'arrel que està donant nombrosos fruits arreu del país.
L'altre gran repte al qual apunta Batecs és "treballar perquè la dansa tingui una sala pròpia a la ciutat, Manresa la mereix". Una carpeta que no és ara mateix sobre la taula de l'administració, però sí en l'horitzó dels qui treballen en el sector. "La ciutat té cada cop més habitants, i algun dia s'haurà de fer un pas en aquesta direcció, perquè com tota ciutat necessita un lloc que pugui rebre projectes professionals de dansa, un espai per a la creació, la producció i l'exhibició". En aquest sentit, Bataller aprofundeix evidenciant que "si tens producció, tens espectacles que sorgeixen d'aquí, si fas acollida i residències, veus espectacles que estan girant, si tens projectes educatius, escampes la dansa cap a més bandes".
Fer pujar el públic a l'escenari
Més de la meitat de la programació de Batecs són projectes que proposen la gent moure's i ser protagonista de la festa. "La dansa, moltes vegades és apuntar-se a un taller o anar a descobrir un coreògraf que treballa no sé on, ... són petits tastets que podem fer i, d'alguna manera, Batecs vol acollir aquesta mancança, aquesta necessitat".
Els tallers, assaigs i propostes obertes al públic parteixen de la convicció que "la dansa està viva, a peu de carrer, la utilitzem tots, hi ha coreografies per tot arreu, caminant, corrent, passejant, aturant-nos, ... i des del festival podem fer aquest pas cap a la dansa i la vida".
Iniciatives com la Contact Jam, que conduirà Maria Ribera, i "El moviment de la felicitat" i "Ballar sol és un pal" conviden la gent a moure's i que l'espectador abandoni la condició passiva per transformar-se en actor d'un muntatge col·lectiu. "Es tracta de trencar el llindar que hi ha entre l'espectador i l'escenari", afegeix Bataller.
En aquest sentit, la centralitat de Sant Domènec és idònia. "La gent, d'entrada, pot sentir-se una mica cohibida, però es tracta que es deixin anar; en els últims anys hem vist com la gent s'anima a ballar, de manera molt seva, diferents cultures i edats, i veus cares de felicitat. Com diu la Montse Colomé, s'ha de ballar una mica cada dia".
El festival comença avui amb un taller de Pepa Cases que, amb el títol de "Pols", s'obre a tots els cossos i maneres de sentir, per tal de reflexionar sobre la diversitat i la identitat de gènere. La proposta s'adreça a usuàries del Servei d'Atenció Integral i l'Espai Iris LGTBI+. D'aquesta primera presa de contacte en sortirà l'espectacle "Pols i partícules", demà al pati del Kursaal.
Destaca també l'esmentada activitat "El moviment de la felicitat", de Lídia Busquets, on el moviment del Qi Gong contribueix al benestar de qui el practica. Aquesta proposta serà d'accés lliure i propícia "per a la gent gran que busca un moviment més lent".
"En els tallers participatius hi participen, fins i tot, famílies senceres", explica la directora artística de Batecs. Al "Contact Jam", que enguany transcendeix l'espai tancat de l'any passat i arriba a Sant Domènec, "vindrà gent de tot el territori". I a "Ballar sol és un pal", els participants aprenen que ballar és una manera de connectar amb el col·lectiu.
D'altra banda, l'únic espectacle de sala serà "Monument", demà divendres al Kursaal. "El muntatge d'Àngel Duran va guanyar un premi Butaca", anota Bataller: "és una peça molt fresca i molt jove que té un alt component de reflexió, el coreògraf aconsegueix tocar temes que, potser, altres arts no en són tan propícies".
Diversitat d'estils
"Batecs és un festival obert a tots els estils", apunta Bataller, tot i que el ballet clàssic en queda més absent perquè "costa portar-lo al carrer". Tot i això, "es veurà en el sentit que hi ha molts llenguatges diferents i el clàssic és al darrere, hi ha molts ballarins que hi han passat i queda integrat a l'ADN, per dir-ho d'alguna manera". El certamen, doncs, "majoritàriament és de dansa contemporània, ens agrada anar plantant la llavor i projectar-la, així la gent i la dansa se'ns apropen de manera natural i orgànica".
La iniciativa nascuda en el si de l'administració local també es fa ressò dels canvis demogràfics que ha experimentat la ciutat en els darrers anys, amb l'arribada de persones d'altres cultures més propenses al carrer i el moviment. "S'ha notat en molts aspectes", indica Bataller: "la gent abans voltava i era reticent a participar en les coses que passen a la ciutat, però t'adones que l'un per l'altre s'hi van apropant, hi ha un tarannà que ha anat canviant amb el temps".
Subscriu-te per seguir llegint
