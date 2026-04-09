El nou cicle 'T'apropem allò que ens mou' acostarà la dansa contemporània a Igualada i Sant Martí de Tous
La iniciativa passarà per deu teatres de Catalunya amb 26 funcions entre abril i juliol
Nico Tomás (ACN)
La xarxa de teatres de proximitat On el Teatre Batega ha impulsat 'T'apropem allò que es mou', un nou cicle que busca acostar la dansa contemporània arreu de Catalunya. En total, hi ha programades 7 peces i 26 funcions en diversos espais escèniques entre el 18 d'abril i el 17 de juliol. Hi participen 6 sales de Barcelona (El Maldà, Antic Teatre, Sala Atrium, Teatre Akadèmia, Teatre Eòlia i Sala Versus Glòries), a més de la Sala Trono de Tarragona, La Mercantil de Balaguer, el Teatre de l'Aurora d'Igualada i la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous
El nou cicle és una de les onze mesures del II Pla d'impuls de la dansa 2023-2026, impulsat pel Departament de Cultura, amb la col·laboració de les associacions sectorials. L'objectiu és incrementar la presència, reconeixement i normalització de la dansa.
El director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar Garcia, ha destacat que és una proposta que "combina proximitat, espais privats, territori, generació de públics i ampliació dels espais de contractació". En aquest sentit, ha desitjat que "la creació d'aquest circuit funcioni i ajudi a les sales i a les companyies".
En la mateixa línia, Marina Marcos, presidenta de l'associació On el teatre batega i productora del Maldà, ha assegurat que esperen que sigui "la primera edició de moltes". Ha afegit que les arts escèniques des de la proximitat "tenen un valor absolutament únic, que les fan molt diferent d'una sala de gran format". També ha destacat el retorn del públic.
Hi participaran les companyies de dansa Llumeü, Kernel Dance Theatre, Nadine Gerspacher, Rafael Estevez, La Quebrá, Clémentine & Lisard i Silvia Batet.
La programació
La programació s’iniciarà el 18 i 19 d’abril a Balaguer, a La Mercantil, amb 'Pell muda', i continuarà amb 'Una Bellissima giornata' al Teatre de l’Aurora d’Igualada (24 i 25 d’abril) i a El Maldà de Barcelona (15, 16 i 17 de juliol). 'BirdsLand' es presentarà a la Sala Trono de Tarragona (8 de maig) i al Teatre Akadèmia de Barcelona (4, 5 i 6 de juny).
El cicle inclou també 'Díptico' a l’Antic Teatre de Barcelona (21, 22, 23 i 24 de maig), 'Gloria: an easy and funny work' a La Casa del Teatre Nu (6 de juny) i a la Sala Atrium (11, 12, 13 i 14 de juny), 'La Mecànica de l'Infortuni' al Teatre Eòlia (19, 20 i 21 de juny) i 'Ercás' a la Sala Versus Glòries (6, 7 i 8 de juliol), amb diferents recorreguts entre sales del territori i de la capital.
Sergi Cerdán, de la companyia La Quebrá, ha ressaltat l'oportunitat que permet aquest cicle de proximitat, per a "situar la dansa en espais no específics" i fer que el seu llenguatge sigui "accessible per a tothom". Irene Garcia, de la mateixa companyia, ho ha descrit "gairebé com un orgasme", perquè sovint no tenen la possibilitat de fer quatre funcions i "t'ho jugues tot a una sola carta".
