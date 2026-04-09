'Lux Tour'
Rosalía practica el xinès al confessionari del seu concert a Lisboa: "Com es diu 'ets una gossa'?"
La cantant catalana ha fet pujar a l'escenari el creador de contingut Marcelo Wang
Dúnia Drudis Picazos
El 'Lux tour' està donant de què parlar i, en algunes ocasions, el confessionari, una de les parts del 'show' més comentades, encara més. Rosalía continua sorprenent amb les col·laboracions d'aquesta escena de l'espectacle. Després de les participacions d'Aitana, Metrika i Shanis a Madrid, la catalana va arribar ahir a Lisboa, on va fer pujar a l'escenari el creador de contingut xinès Marcelo Wang.
Wang li va explicar a Rosalía la seva estada a Barcelona, cosa que va acabar sent una explicació sobre com li havien robat el mòbil a la capital catalana. A això, l'artista va contestar: "Com es diu 'ets una gossa' en xinès?", per referir-se al lladre. Així, la cantant va acabar dient algunes paraules en aquest idioma entre els riures i l'exaltació del públic portuguès.
Tanmateix, la pregunta de Rosalía no sorprèn, ja que la cantant ha aparegut en diverses ocasions amb Wang a les xarxes. El creador de contingut li ha ensenyat com es diuen diverses paraules en xinès.
Un concert per a 'Memória'
L'aparició de Wang es va sumar a la col·laboració de la fadista Carminho, amb qui l'artista va cantar 'Memória', un tema en què totes dues canten en portuguès. És la primera vegada que totes dues interpreten el tema en directe, de manera que Rosalía li va dedicar unes paraules abans de l'inici del fado: "Carminho és memòria i qui som si no tenim memòria? L'aprecio i l'admiro moltíssim, i va significar molt per a mi que ella formi part de 'Lux'."
