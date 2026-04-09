Torna el Sant Jordi Musical amb Buhos, La Pegatina, 31FAM, Macaco o Els Amics de les Arts

També actuaran a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm Maria Jaume, Triquell i Lildami

El cantant de Buhos, Guillem Solé, a l'escenari en el concert al poble Espanyol en el marc de la gira de commemoració dels seus 20 anys d'història / Joan Mateu Parra

El cantant de Buhos, Guillem Solé, a l'escenari en el concert al poble Espanyol en el marc de la gira de commemoració dels seus 20 anys d'història / Joan Mateu Parra

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm celebrarà el 23 d'abril una nova edició del Sant Jordi Musical amb nou hores ininterrompudes, tres escenaris i més d'una vintena de concerts. Formaran part de la programació Buhos, La Pegatina, 31FAM, Macaco, Maria Jaume, Triquell, Lildami, Ven’nus, Pastora, Xarim Aresté o El Pony Pisador. Els organitzadors han destacat que enguany la cita tindrà un significat especial coincidint amb la celebració del 150è aniversari de Damm.

A més de noms com Buhos, La Pegatina, 31FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell i Lildami, també formen part de la programació Ven’nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort o Naina. També pujaran a l'escenari Pastora, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls o El Pony Pisador.

A més dels concerts, al llarg de tot el dia s’hi faran signatures de discos que permetran al públic trobar-se amb els artistes. Hi participaran tant els músics que actuaran a l’Antiga Fàbrica com altres convidats, entre els quals La Fúmiga, Paula Mattheus o Dorian, que s’acostaran al recinte per compartir una estona amb els seus seguidors. També hi serà Martí Melcion, que visitarà l’Antiga Fàbrica per signar el còmic 'Elma i els seus amics'.

I, com ja és habitual, la gastronomia també tindrà el seu espai, amb una selecció de propostes per a tots els gustos, incloent opcions veganes i sense gluten, a càrrec de 'foodtrucks' locals.

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm també acollirà un espai solidari on es podran adquirir roses, llibres de segona mà i altres detalls inspirats en la diada, elaborats per diverses entitats socials com Apunts, Fundació Amics de la Gent Gran, Fundació Arrels, Fundació Finestrelles, Fundació Jeroni de Moragas, Fundació Portolà, Fundació Vicente Ferrer i Solidaritat Sant Joan de Déu. Els beneficis del mercat solidari es destinaran al Programa d’Extrema Vulnerabilitat de la Creu Roja, que dona suport a persones sense llar, persones grans que pateixen soledat no desitjada i persones en situació d’atur, entre d’altres col·lectius vulnerables.

D’altra banda, Damm també ha impulsat una recollida de llibres entre els col·laboradors i col·laboradores de la companyia en el marc de la campanya Recicla Cultura, els beneficis de la venda dels quals aniran destinats a projectes educatius per a joves en situació de vulnerabilitat social.

  1. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  2. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  3. Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
  4. Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
  5. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
  6. El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
  7. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  8. Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon

El conseller Ordeig anima el Bages a fer de la producció alimentària "una prioritat"

Miguel Ángel Quintela desmunta els mites sobre el càncer: “No hi ha dietes miracle ni aliments miracle”

Tres Agrupacions de Defensa Forestal de les comarques centrals opten als premis de Prevenció d’Incendis Forestals 2026 de la Diputació de Barcelona

Junts obre la precampanya a Barcelona carregant contra Collboni i sense resoldre encara qui serà el seu alcaldable

L’Assemblea de Centres del Bages denuncia la “propaganda i manipulació” del Govern

Després de les calces, les crispetes: Regina Rodríguez Sirvent és la nº 1 indiscutible abans de Sant Jordi

Regió7 arriba al número 15.000

