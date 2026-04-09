Torna el Sant Jordi Musical amb Buhos, La Pegatina, 31FAM, Macaco o Els Amics de les Arts
També actuaran a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm Maria Jaume, Triquell i Lildami
ACN
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm celebrarà el 23 d'abril una nova edició del Sant Jordi Musical amb nou hores ininterrompudes, tres escenaris i més d'una vintena de concerts. Formaran part de la programació Buhos, La Pegatina, 31FAM, Macaco, Maria Jaume, Triquell, Lildami, Ven’nus, Pastora, Xarim Aresté o El Pony Pisador. Els organitzadors han destacat que enguany la cita tindrà un significat especial coincidint amb la celebració del 150è aniversari de Damm.
A més de noms com Buhos, La Pegatina, 31FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell i Lildami, també formen part de la programació Ven’nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort o Naina. També pujaran a l'escenari Pastora, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls o El Pony Pisador.
A més dels concerts, al llarg de tot el dia s’hi faran signatures de discos que permetran al públic trobar-se amb els artistes. Hi participaran tant els músics que actuaran a l’Antiga Fàbrica com altres convidats, entre els quals La Fúmiga, Paula Mattheus o Dorian, que s’acostaran al recinte per compartir una estona amb els seus seguidors. També hi serà Martí Melcion, que visitarà l’Antiga Fàbrica per signar el còmic 'Elma i els seus amics'.
I, com ja és habitual, la gastronomia també tindrà el seu espai, amb una selecció de propostes per a tots els gustos, incloent opcions veganes i sense gluten, a càrrec de 'foodtrucks' locals.
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm també acollirà un espai solidari on es podran adquirir roses, llibres de segona mà i altres detalls inspirats en la diada, elaborats per diverses entitats socials com Apunts, Fundació Amics de la Gent Gran, Fundació Arrels, Fundació Finestrelles, Fundació Jeroni de Moragas, Fundació Portolà, Fundació Vicente Ferrer i Solidaritat Sant Joan de Déu. Els beneficis del mercat solidari es destinaran al Programa d’Extrema Vulnerabilitat de la Creu Roja, que dona suport a persones sense llar, persones grans que pateixen soledat no desitjada i persones en situació d’atur, entre d’altres col·lectius vulnerables.
D’altra banda, Damm també ha impulsat una recollida de llibres entre els col·laboradors i col·laboradores de la companyia en el marc de la campanya Recicla Cultura, els beneficis de la venda dels quals aniran destinats a projectes educatius per a joves en situació de vulnerabilitat social.
