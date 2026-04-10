Alfred García publica ‘Mateo’, primer avançament del pròxim disc
La cançó és una barreja de pop-rock fusionat amb electrònica i vol obrir una nova etapa de la carrera del cantant
ACN
Alfred García ha publicat aquest divendres ‘Mateo’, el primer single del seu pròxim àlbum. La nova cançó composta, produïda i interpretada íntegrament pel cantant, és una barreja de pop-rock fusionat amb electrònica. Entre el castellà i l'anglès, la peça “obre un nou paisatge sonor al cantautor, coronat per una tornada enganxosa i un xiulet irresistible”. Segons ha explicat la discogràfica en un comunicat, ‘Mateo’ vol inaugurar una nova etapa d’Alfred García amb la futura publicació d’un disc “dels més ambiciosos de la seva carrera”. “Si aquest és el primer crit, el pròxim disc promet ser un dels més ambiciosos de la seva carrera, estenent el seu braç sònic cap cap a allò inexplorat”, han afirmat.
Segons han detallat, la nova cançó conté un dels registres vocals més exigents de la carrera del cantant i reafirma la seva identitat amb un “enfocament lliure i sense etiquetes”, en una proposta “fresca i radiable”.
