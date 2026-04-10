Manu Guix: "El que més m'interessa i m'importa és estimar i ser estimat"
El cantant i compositor canta a l'amor al seu nou EP 'Galàxies'
Pere Francesch (ACN)
Manu Guix publica aquest divendres 'Galàxies', un EP de pop, amb tocs de soul, format per sis cançons que tenen l'amor en el seu epicentre. "L'amor està present en les nostres vides de moltíssimes maneres i estic en un moment en el qual el que més m'interessa i m'importa és estimar i ser estimat", assegura el cantant, compositor i pianista en una entrevista amb l'ACN. En el procés d'escriptura i de creació de les cançons, Guix se'n va adonar que entre referències a satèl·lits, astres i estels el disc caminava a través d'un imaginari de l'espai i l'univers. "Em va semblar que era un bon fil conductor per anar traient cançons que totes tinguessin aquesta vessant còsmica".
En una entrevista a l'ACN l'any 2022, Guix va dir que el disc ‘Moments’ naixia d’una necessitat vital seva i que cada uns quants anys necessitava tornar a compondre per a ell. L'artista assegura que aquesta frase és totalment vigent en el seu nou treball 'Galàxies' format per les peces: 'Un satèl·lit orbitant', 'Astres', 'Galàxies', 'Més enllà dels estels', 'A anys llum' i 'Objectiu, la Lluna'.
El compositor se sent molt feliç de presentar aquestes sis cançons noves que li permeten renovar el seu repertori. "Són sis cançons molt especials per a mi i de les que em sento especialment orgullós".
Guix va tenir la necessitat de fer un disc de cançons dedicades a l'amor. Al disc parla de l’amor de parella, el desig, la complicitat física i emocional, l’amor viscut des de la llibertat, però també l’amor que perdura en l’absència, el vincle familiar i aquella empremta profunda que deixen les persones essencials.
D'aquestes formes d'estimar posa com a exemple la cançó 'Un satèl·lit orbitant', que parla de com hi ha persones a la vida que estan al teu voltant i que potser no les tens presents cada dia, però saps que hi són i que t'envien el seu amor. Un altre tema és 'Astres', que tracta sobre "aquestes nits inesperades, on els astres s'alineen, i una nit que et pensaves que no seria especial es converteix en una nit de bogeria absolutament desinhibida i d'un amor carnal i passional i d'una nit de sexe festiu". També hi ha temes més profunds com és 'Més enllà dels estels': "Sempre que trec un disc hi ha un tema que dedico al meu pare, que és una persona que va morir ja fa 25 anys i he sentit la necessitat d'escriure-li una cançó", detalla.
Guix remarca que l'amor és un tema universal. "Des de sempre, en totes les manifestacions artístiques, en la literatura, s'ha parlat de l'amor. És el tema que mou a les persones i que més hauria de moure-les, especialment en els temps d'ara".
Respecte al procés creatiu, detalla que intenta sempre tenir clar allò que vol explicar abans de seure al piano a compondre. "En l'àmbit musical volia recuperar aquell to una mica soul americà que m'han influït" com es veu per exemple a 'Galàxies' o a 'Objectiu, la Lluna'. Així mateix, apunta que intenta fer música que a ell l'emocionin i que emocionin a tothom.
Assegura que té la sort que el seu projecte artístic és el seu "refugi personal" i és on fa el que vol i el que el fa sentir més feliç. Recorda que fa moltes coses en el terreny musical: televisió, teatre, ràdio, musicals, producció d'altres artistes, composicions. Tot i això, afirma que allò que el fa més feliç és pujar a un escenari i fer concerts interpretant els seus temes.
Gira
La publicació d’aquest primer volum de 'Galàxies' arriba acompanyada d’una nova gira de presentació en directe. La primera gran cita serà el 18 d’abril al Festival Strenes de Girona, amb dos passis, i a Barcelona la presentació tindrà lloc el 24 d’octubre a la Sala Apolo, en el marc del Festival Empremtes. A més, durant tot l’estiu, el cantant portarà les cançons de 'Galàxies' arreu del territori.
"És un àlbum que lluirà molt en directe i serà el millor directe que hem presentat mai", manifesta. Els concerts es dividiran en dos actes: una primer en el qual es fa un repàs de la discografia anterior i un segon amb les sis cançons de l'EP 'Galàxies'. "Serà un directe èpic", remarca.
'Galàxies 2'
Després de la publicació d'aquest EP format per sis cançons, Guix anuncia que té la voluntat de publicar l'any que ve un nou EP amb sis temes més i que es titularà 'Galàxies 2'. El to, diu, serà el mateix que aquest EP, que ara veu la llum.
