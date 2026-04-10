Als 91 anys
Mor el filòsof Pere Lluís Font, 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
Va ser un dels fundadors de la reconstituïda Societat Catalana de Filosofia
Regió7
El filòsof, teòleg i traductor Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934), guanyador del 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any passat, ha mort aquest dijous als 91 anys, segons ha informat Òmnium Cultural en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
«Un dels grans savis humanistes del nostre país i una de les persones a qui devem que la filosofia europea parli en català. La seva aportació a les lletres catalanes és incalculable. Que la terra et sigui lleu», recorden des d'Òmnium.
Font va estudiar a Toulouse, on es va llicenciar en Filosofia i en Teologia; com a professor va ensenyar Història de la Filosofia primer a la Universitat de Barcelona i després a l'Autònoma de Barcelona, fins a la seva jubilació el 2004.
Creu de Sant Jordi
Va ser un dels fundadors de la reconstituïda Societat Catalana de Filosofia i és membre del Col·legi de Filosofia de Barcelona; el 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi, és doctor honoris causa per la Universitat de Lleida i el 2022 va rebre el Premi Nacional de Traducció i el Premi PEN Català per la traducció de 'Pensaments i opuscles' de Blaise Pascal.
Durant la seva trajectòria, ha impulsat diversos projectes editorials en llengua catalana, entre els quals destaca la col·lecció 'Textos Filosòfics', que ha codirigit amb Josep M. Calsamiglia i Josep Ramoneda.
