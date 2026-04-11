El festival Batecs posa Manresa en dansa

La plaça de Sant Domènec acull durant tot aquest dissabte espectacles i tallers participatius

Jordi Morros

Manresa

Manresa viu immersa en el món de la dansa amb el festival Batecs. Ja va començar dijous, però aquest dissabte té com a punt neuràlgic la plaça de Sant Domènec, pn durant tot el dia hi haurà activitat amb espectacles i propostes participatives per a tots els públics i d’accés gratuït.

Durant el matí hi ha hagut tallers participatius que han convidat la gent a moure’s al ritme de la música o al que expressava el mateix cos. Perquè tothom hauria de ballar cada dia, diuen des de l’organització, per cuidar el el benestar físic i emocional.

I això és el que han fet aquest dissabte al matí amb tallers com El moviment de la felicitat, una sessió de Qi Gong conduït per Lídia Busquets que permet descobrir el plaer de moure’s amb suavitat, respirar profundament per carregar energia i harmonia.

MANRESA . PLAÇA SANT DOMENEC . BATECS . FESTIVAL DE DANSA . TALLER SENSE LIMITS . AMBAE COMPANY

Un moment del tallers (SENSE) LÍMITS aquest dissabte a Sant Domènec / MIREIA ARSO

A continuació la companya Ambae ha convidat tothom al Taller (SENSE) LÍMITS, amb la idea de moure’s dins uns límits marcats per teles o estructures decoratives, amb la idea d’experimentar altres moviments, trobar nous espais i estimular, precisament a partir de les limitacions, la creativitat. En aquest cas amb música en directe. Després, la manresana Maria Ribera ha dut a terme un taller de Contant Jam.

Tot sota l’atenta mirada de tothom qui passava per Sant Domènec. Hi ha qui no ha resistit la temptació d’afegir-se a la proposta de dansa.

Aquest dissabte a la tarda el festival Batecs oferirà, a la mateixa plaça, tot un seguit d’espectacles professionals i de qualitat. Serà a partir de 2/4 de 6 de la tarda i fins al vespre.

Notícies relacionades

Aquest diumenge es clourà el Batecs amb el projecte educatiu ComNous protagonitzat per infants de quatre escoles.

  1. Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
  2. Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
  3. Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
  4. Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
  5. Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
  6. Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
  7. Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
  8. Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre

Un audiòfon pot canviar la vida: la història d'un caçador i boletaire que va recuperar els sons del bosc

Un audiòfon pot canviar la vida: la història d'un caçador i boletaire que va recuperar els sons del bosc

El Museu del Barroc de Manresa i el MNAC es ‘disputaran’ una peça comprada en subhasta

El Museu del Barroc de Manresa i el MNAC es ‘disputaran’ una peça comprada en subhasta

Evacuat en helicòpter un ciclista després de xocar amb un quad a Lluçà

Evacuat en helicòpter un ciclista després de xocar amb un quad a Lluçà

La Generalitat activa la construcció d’una rotonda a Llobera, on hi va haver un accident mortal

La Generalitat activa la construcció d’una rotonda a Llobera, on hi va haver un accident mortal

Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez

Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez

Com acompanyar els malalts en el procés terminal: un taller a Solsona ho explica

Com acompanyar els malalts en el procés terminal: un taller a Solsona ho explica
