El festival Batecs posa Manresa en dansa
La plaça de Sant Domènec acull durant tot aquest dissabte espectacles i tallers participatius
Manresa viu immersa en el món de la dansa amb el festival Batecs. Ja va començar dijous, però aquest dissabte té com a punt neuràlgic la plaça de Sant Domènec, pn durant tot el dia hi haurà activitat amb espectacles i propostes participatives per a tots els públics i d’accés gratuït.
Durant el matí hi ha hagut tallers participatius que han convidat la gent a moure’s al ritme de la música o al que expressava el mateix cos. Perquè tothom hauria de ballar cada dia, diuen des de l’organització, per cuidar el el benestar físic i emocional.
I això és el que han fet aquest dissabte al matí amb tallers com El moviment de la felicitat, una sessió de Qi Gong conduït per Lídia Busquets que permet descobrir el plaer de moure’s amb suavitat, respirar profundament per carregar energia i harmonia.
A continuació la companya Ambae ha convidat tothom al Taller (SENSE) LÍMITS, amb la idea de moure’s dins uns límits marcats per teles o estructures decoratives, amb la idea d’experimentar altres moviments, trobar nous espais i estimular, precisament a partir de les limitacions, la creativitat. En aquest cas amb música en directe. Després, la manresana Maria Ribera ha dut a terme un taller de Contant Jam.
Tot sota l’atenta mirada de tothom qui passava per Sant Domènec. Hi ha qui no ha resistit la temptació d’afegir-se a la proposta de dansa.
Aquest dissabte a la tarda el festival Batecs oferirà, a la mateixa plaça, tot un seguit d’espectacles professionals i de qualitat. Serà a partir de 2/4 de 6 de la tarda i fins al vespre.
Aquest diumenge es clourà el Batecs amb el projecte educatiu ComNous protagonitzat per infants de quatre escoles.
Subscriu-te per seguir llegint
