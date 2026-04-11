Producció amb entrebancs
Per què ha tardat tant ‘Euphoria’ a tornar per a una nova temporada?
Repassem la combinació de factors que ha portat a un parèntesi de més de quatre anys entre la segona i tercera entregues del fenomen d’HBO
Juan Manuel Freire
L’últim capítol de la segona temporada d’‘ Euphoria’ es va estrenar el 27 de febrer del 2022. El primer de la tercera ho farà finalment el 12 d’abril (un dia després a Espanya). Per als nombrosos seguidors d’aquesta sèrie fenomen, hi va haver algun moment durant aquest parèntesi en què la pregunta va deixar de ser «¿quan tornarem a veure un altre capítol?» per convertir-se en «¿tornarem a veure un altre capítol?».
Però és que han sigut més de quatre anys plens d’esculls diversos i importants. El primer, ‘The idol’, la vilipendiada sèrie en què el cineasta Sam Levinson, creador i director d’‘Euphoria’, es va involucrar molt més del que faria en un primer moment, per a aparent desesperació de Zendaya. ‘The Hollywood Reporter’ explicava en un tumultuós reportatge que la protagonista d’‘Euphoria’ va demanar una reunió amb alts càrrecs d’HBO per saber per què la cadena permetia al cineasta dedicar tant temps a una altra sèrie quan havia d’estar centrant-se a prolongar la seva creació més famosa.
Levinson va escriure el pilot de ‘The idol’, però la sèrie seria majorment escrita per d’altres i dirigida en la seva integritat per Amy Seimetz (‘The girlfriend experience’). Aquesta última va acabar abandonant la producció per, segons fonts de ‘Deadline’, importants diferències creatives amb el seu protagonista i cocreador Abel Tesfaye, àlies The Weeknd. Quan HBO va demanar a Levinson tornar a rodar algunes parts, el director va preferir tornar a rodar pràcticament tota la sèrie, rebutjant així un metratge en què s’havien invertit 60 milions de dòlars, segons ‘The Hollywood Reporter’. Probablement la versió de Seimetz era millor.
Doble vaga i triple pèrdua
La producció d’‘Euphoria’ va arrencar inicialment a Los Angeles el febrer del 2023, un any després que HBO anunciés la renovació per una tercera temporada. La idea era poder estrenar entre principis i mitjans del 2024, però aquesta previsió va durar poc. Només uns mesos més tard arrencava una vaga primer de guionistes i després d’actors que, com bé és sabut, va paralitzar la indústria durant gairebé quatre mesos.
Durant aquell període, al juliol, per ser precisos, va morir per sobredosi accidental l’actor Angus Cloud, àlies Fezco, precisament el personatge que seria columna vertebral de la història en els nous capítols. Aquesta pèrdua va afectar profundament Levinson, que, antic addicte ell mateix, s’havia preocupat molt per Cloud i mirat de mantenir-lo sobri durant el rodatge de la sèrie. En principi, Fez havia de morir en la primera temporada, i després en la segona, però el director no va voler fer-li això al seu protegit. «Necessitava tenir ganes d’alguna cosa o es perdria en el món», ha dit Levinson en una entrevista<u> recent</u>amb The New York Times.
En un comunicat recent, el cineasta s’expressava en aquests termes: «Amb una cosa com l’addicció, se suposa que has d’estar preparat per a la pèrdua de qui està lluitant, però la seva mort va desencadenar una ràbia en mi. No només per ell, sinó per les moltes joves vides que s’està emportant el fentanil. L’any que Cloud va morir, més de 70.000 nord-americans van caure pel mateix motiu; va ser la principal causa de mort entre els menors de 45 anys».
Levinson dedica aquesta temporada a «Angus i tots els nois que no van tenir una segona oportunitat», però un rètol al final del primer episodi recorda també dues pèrdues més en la família de la sèrie: el productor Kevin Turen va morir d’un infart a finals del mateix 2023, i l’actor Eric Dane (Cal Jacobs, el problemàtic pare del personatge de Jacob Elordi) va morir el febrer passat després d’una llarga batalla amb l’ELA.
Buscant en les ànimes
Levinson ja tenia preparada una bona part de la sèrie abans de la doble vaga, però la mort de Cloud li va fer replantejar-s’ho tot. Segons va explicar l’actor Colman Domingo (a la sèrie, padrí de Rue a Alcohòlics Anònims) a ‘GQ’ el febrer del 2024, Levinson és algú que «escriu i reescriu i reescriu i torna a reescriure», i ara s’estava fent la difícil pregunta de qui som ara mateix. «Com estan les nostres ànimes. Això és el que vol esbrinar amb la tercera temporada».
Durant una presentació de continguts a la premsa el novembre del 2023, Casey Bloys, president i CEO d’HBO i Max Content, va prometre més ‘Euphoria’ per al 2025, però va ser una previsió massa optimista. Feia falta temps perquè la cadena i Levinson donessin forma al nou angle imaginat per a la sèrie pel seu creador, un salt temporal que ha resultat ser considerable, que va més enllà de l’institut i els estudis superiors.
Actors en ascendència
El març del 2024, HBO informava en un comunicat que havia donat permís als seus actors per «buscar altres oportunitats» mentre cadena i creadors buscaven la manera de fer «una tercera temporada excepcional». I d’oportunitats en van trobar. Zendaya s’ha afegit a ‘blockbusters’ de prestigi firmats per Denis Villeneuve (les tres parts de ‘Dune’) i Christopher Nolan (‘La Odisea’). Jacob Elordi ha sigut el monstre de Frankenstein per a Guillermo del Toro o un discutit però exitós Heathcliff a la nova ‘Cumbres borrascosas’. Sydney Sweeney comença a ser un reclam important de taquilla, si ens atenim als resultats de ‘Cualquiera menos tú' o 'La asistenta’. «Hem estat tot el temps acomodant-nos a ells», ha dit Levinson a ‘The New York Times’, «perquè el seu èxit és el nostre èxit».
Hi ha rostres que, per desgràcia, no veurem en aquesta temporada. Ja l’agost del 2022, Barbie Ferreira anunciava que no tornaria com la jove dominatrix Kat. «Simplement vaig pensar que era hora de marxar. Tots vam arribar a la conclusió que era el moment que Barbie se n’anés. I tot en ordre», ens explicava la mateixa actriu al seu pas pel BCN Film Fest del 2025. Amb ella ha sortit de la sèrie (no se sap si per voluntat pròpia) Austin Abrams, el personatge del qual estava íntimament lligat a Kat. Tampoc veurem Storm Reid (Gia, germana petita de Rue), a qui se li va complicar l’agenda amb rodatges, la universitat i els seus primers passos en la producció.
Una altra absència important sembla la de Labrinth, compositor d’una emblemàtica banda sonora i algunes cançons (com la guanyadora d’un Emmy ‘All for us’) en les dues primeres temporades. En principi, col·laboraria en la nova música amb el llegendari Hans Zimmer, però aquest últim és l’únic que apareix en els crèdits dels tres primers episodis. Labrinth va cridar l’atenció el mes passat publicant un ‘post’ a Instagram amb algunes paraules dures: «Estic fart d’aquesta indústria. Que fotin Columbia. Que fotin doblement ‘Euphoria’. Me’n vaig. Gràcies i bona nit». Amb aquesta sèrie (i, pel que sembla, gairebé tot el que toca Levinson), el drama es desenvolupa tant davant com darrere de les càmeres.
