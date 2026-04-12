L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
El Gegant del Pi el Gegant de la Ciutat planten cara
El grup d'animació musical per als infants Ambauka inicia una col·lecció de contes amb el segell editorial Cruïlla
El gegant del Pi està amoïnat perquè el fa fora del bosc, on conviu amb harmonia i felicitat amb els animals, el capitalisme agressiu en forma d’especulació immobiliària. I al gegant de la Ciutat no li van gaire millor les coses en una urbs assetjada pel turisme de masses. L’un i l’altre són patrimoni de la cultura popular catalana, amb una cançó que saben petits i grans. Tots dos ballen, diu la lletra, el boscà pel camí i l’altre pel terrat. I en aquest conte que obre la via literària del grup musical infantil Ambauka -en sintonia amb el segell editorial Cruïlla-, la història de la cançó té uns quants girs de guió inesperats.
El Gegant del Pi i el Gegant de la Ciutat
Magí Canyelles (text) / Núria Aparicio (il·lustració)
Cruïlla
14,94 euros / 40 pàgines
Infantil, + 4 anys
Amb il·lustracions de Núria Aparicio i text de Magí Canyelles, la veu de la formació, el primer volum participa de la voluntat de la nova col·lecció de capgirar els contes clàssics i donar-los un aire contemporani. En aquest cas, als dos gegants els atabala el mateix problema: l’afany de fer diners és la principal amenaça, però no tan sols d’ells i el seu mode de vida sinó també dels habitants dels llocs on el capitalisme clava les seves urpes, ja siguin els animals del bosc -senglars, serps, mussols, esquirols, papallones, ...- o els veïns i les veïnes de la ciutat convertida en aparador turístic. La lluita del poble intentarà aturar la degradació.
MÉS NOVETATS
Li receptaré un altre gat
Syou Ishida
Columna
21,90 euros / 304 pàgines
Novel·la
Traducció d'Albert Nolla
La Clínica Kokoro obre novament les portes en la continuació de "Li receptaré un gat" per atendre homes i dones que, sense saber-ho, necessiten l’amor d’un felí. La infermera Chitose i el doctor Nike sempre estan a punt per esccoltar la gent i proporcionar-los remei.
Diari d'una solitud
May Sarton
Amsterdam
20,95 euros / 240 pàgines
Narrativa
Traducció de Núria Parés i Sellarès
L’autora comparteix amb els lectors un any de retir, de silencis, dubtes i, també, moments d’humor. Sarton va viure envoltada de llibres, flors i gats i l’escriptura li serveix per reflexionar sobre la por a la incomunicació, la fragilitat de la creació i la necessitat de l’autenticitat.
Las ocultaciones
Anna Gual
Vaso Roto
19 euros / 152 pàgines
Poesia
Traducció de Joan de la Vega
L’escriptura com a mitjà per revelar allò que es manté ocult és l’eix del poemari de Gual, que Joan de la Vega trasllada al castellà. El conjunt de l’autora barcelonina beu de la voluntat d’introspecció i reflexió, i va merèixer el Premi Miquel de Palol de poesia de fa quatre anys.
No la dejes sola
Desirée de Fez
Blackie Books
22 euros / 224 pàgines
Novel·la
L’Alba té tres fills, cotxe, hipoteca, un home que intenta que la relació funcioni i una mare i una germana que estima molt. Però té por a quedar-se sola. I un 24 de desembre, el centre comercial on està comprant tanca amb ella a dins. Tots els temors surten a la superfície.
La bomba del Liceu
Èric Lluent i Estela
Ara Llibres
21,95 euros / 336 pàgines
Història
Una bomba orsini va caure a la platea del Liceu el 7 de novembre del 1893 i la història de Barcelona va canviar alhora que es va definir el terrorisme internacional modern, segons explica l’autor. El gest de l’anarquista Santiago Salvador va marcar una època i el futur.
En medio de la vida
Barbara Bleisch
Paidós
22 euros / 280 pàgines
Assaig
Hi ha una edat en la qual hi ha el risc de creure que ja està tot fet i la vida és inamovible i no té res més a oferir-nos. La filòsofa suïssa planteja en aquest assaig que a la mitjana edat encara som a temps de decidir qui volem ser i que hi ha nous horitzons als quals aspirar.
Un parell d'ous
Jaume Fàbrega
Efadós
25,50 euros / 136 pàgines
Gastronomia
Els ous són una de les estrelles de la cuina, ja sigui en forma de truita, ou dur, ous ferrats o qualsevol altre modalitat. Un producte que permet recórrer la història del país en aquest llibre que també ofereix un repertori de receptes per fer els ous de moltes maneres.
Lorquiana
Salva Rubio (text) / Maria Badia (dibuix)
Planeta Cómic
20 euros / 160 pàgines
Còmic
Els autors fusionen en una sola tres de les dramatúrgies universals de Lorca: una dona viu una joventut tràgica a Bodas de sangre, continua condemnada pel destí en la mitjana edat (Yerma) i arriba al final de la vida enmig de la tragèdia de La casa de Bernarda Alba.
