L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES

El Gegant del Pi el Gegant de la Ciutat planten cara

El grup d'animació musical per als infants Ambauka inicia una col·lecció de contes amb el segell editorial Cruïlla

El conte sobre els gegants inaugura una col·lecció de literatura infantil / TMR

Toni Mata i Riu

Manresa

El gegant del Pi està amoïnat perquè el fa fora del bosc, on conviu amb harmonia i felicitat amb els animals, el capitalisme agressiu en forma d’especulació immobiliària. I al gegant de la Ciutat no li van gaire millor les coses en una urbs assetjada pel turisme de masses. L’un i l’altre són patrimoni de la cultura popular catalana, amb una cançó que saben petits i grans. Tots dos ballen, diu la lletra, el boscà pel camí i l’altre pel terrat. I en aquest conte que obre la via literària del grup musical infantil Ambauka -en sintonia amb el segell editorial Cruïlla-, la història de la cançó té uns quants girs de guió inesperats.

El Gegant del Pi i el Gegant de la Ciutat

Magí Canyelles (text) / Núria Aparicio (il·lustració)

Cruïlla

14,94 euros / 40 pàgines

Infantil, + 4 anys

Amb il·lustracions de Núria Aparicio i text de Magí Canyelles, la veu de la formació, el primer volum participa de la voluntat de la nova col·lecció de capgirar els contes clàssics i donar-los un aire contemporani. En aquest cas, als dos gegants els atabala el mateix problema: l’afany de fer diners és la principal amenaça, però no tan sols d’ells i el seu mode de vida sinó també dels habitants dels llocs on el capitalisme clava les seves urpes, ja siguin els animals del bosc -senglars, serps, mussols, esquirols, papallones, ...- o els veïns i les veïnes de la ciutat convertida en aparador turístic. La lluita del poble intentarà aturar la degradació.

MÉS NOVETATS

Li receptaré un altre gat

Syou Ishida

Columna

21,90 euros / 304 pàgines

Novel·la

Traducció d'Albert Nolla

La Clínica Kokoro obre novament les portes en la continuació de "Li receptaré un gat" per atendre homes i dones que, sense saber-ho, necessiten l’amor d’un felí. La infermera Chitose i el doctor Nike sempre estan a punt per esccoltar la gent i proporcionar-los remei.

Diari d'una solitud

May Sarton

Amsterdam

20,95 euros / 240 pàgines

Narrativa

Traducció de Núria Parés i Sellarès

L’autora comparteix amb els lectors un any de retir, de silencis, dubtes i, també, moments d’humor. Sarton va viure envoltada de llibres, flors i gats i l’escriptura li serveix per reflexionar sobre la por a la incomunicació, la fragilitat de la creació i la necessitat de l’autenticitat.

Las ocultaciones

Anna Gual

Vaso Roto

19 euros / 152 pàgines

Poesia

Traducció de Joan de la Vega

L’escriptura com a mitjà per revelar allò que es manté ocult és l’eix del poemari de Gual, que Joan de la Vega trasllada al castellà. El conjunt de l’autora barcelonina beu de la voluntat d’introspecció i reflexió, i va merèixer el Premi Miquel de Palol de poesia de fa quatre anys.

No la dejes sola

Desirée de Fez

Blackie Books

22 euros / 224 pàgines

Novel·la

L’Alba té tres fills, cotxe, hipoteca, un home que intenta que la relació funcioni i una mare i una germana que estima molt. Però té por a quedar-se sola. I un 24 de desembre, el centre comercial on està comprant tanca amb ella a dins. Tots els temors surten a la superfície.

La bomba del Liceu

Èric Lluent i Estela

Ara Llibres

21,95 euros / 336 pàgines

Història

Una bomba orsini va caure a la platea del Liceu el 7 de novembre del 1893 i la història de Barcelona va canviar alhora que es va definir el terrorisme internacional modern, segons explica l’autor. El gest de l’anarquista Santiago Salvador va marcar una època i el futur.

En medio de la vida

Barbara Bleisch

Paidós

22 euros / 280 pàgines

Assaig

Hi ha una edat en la qual hi ha el risc de creure que ja està tot fet i la vida és inamovible i no té res més a oferir-nos. La filòsofa suïssa planteja en aquest assaig que a la mitjana edat encara som a temps de decidir qui volem ser i que hi ha nous horitzons als quals aspirar.

Un parell d'ous

Jaume Fàbrega

Efadós

25,50 euros / 136 pàgines

Gastronomia

Els ous són una de les estrelles de la cuina, ja sigui en forma de truita, ou dur, ous ferrats o qualsevol altre modalitat. Un producte que permet recórrer la història del país en aquest llibre que també ofereix un repertori de receptes per fer els ous de moltes maneres.

Lorquiana

Salva Rubio (text) / Maria Badia (dibuix)

Planeta Cómic

20 euros / 160 pàgines

Còmic

Els autors fusionen en una sola tres de les dramatúrgies universals de Lorca: una dona viu una joventut tràgica a Bodas de sangre, continua condemnada pel destí en la mitjana edat (Yerma) i arriba al final de la vida enmig de la tragèdia de La casa de Bernarda Alba.

