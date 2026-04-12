Infants canten i riuen amb les peripècies del conte “L’embolic de les festes”

Amb tres sessions (una al matí, una al migdia i una a la tarda), per la Sala Gran del Kursaal de Manresa hi han passat 800 infants d'entre 3 i 8 anys de diverses escoles de música de la Catañunya Central per representar el Cantaxics

Infants canten i riuen amb les peripècies del conte “L’embolic de les festes” / Oscar Bayona

Clara Torradas Cura

Manresa

Uns 800 infants d’entre 3 i 8 anys han passat aquest diumenge per l’escenari de la Sala Gran del Kursaal de Manresa en la 18a edició del Cantaxics. Enguany, la cantata ha anat dedicada a les festes tradicionals catalanes, ja que segons Ruth Matamala, representant de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) i directora de l'escola de música de Sallent “la castanyera cada vegada és més Halloween, el dimoni escuat i el Lluquet i el Rovelló els nens en diuen Patufet”, i hi afegeix que “igual que la bruixa de Sant Joan, s’està perdent això tan màgic”. 

Amb el títol “L’embolic de les festes”, el relat, escrit pel bagenc Manel Justícia, pedagog i vinculat al projecte des dels seus inicis, inclou figures com el rei Gaspar, la Castanyera, la bruixa Joana, el Lluquet, el Dimoni escuat o el Rei Carnestoltes i la Reina del Carnaval. Tot plegat, amb la participació de la investigadora Berta Fumera com a fil conductor.

Uns 160 infants de 3 a 8 anys dalt de l'escenari durant la funció de la tarda / Oscar Bayona

L’espectacle compta també amb la música de l’Orquestrina Trama, vinguts de la Cerdanya, que acompanya els infants amb instruments com l’acordió, violins, guitarra o contrabaix, així com d’altres menys habituals com la viola de roda o una ocarina gegant.

Només aixecar el teló, els aplaudiments i xiulets del públic, que al llarg de les tres sessions (una al matí, una al migdia i una a la tarda) ha sumat gairebé 2.000 espectadors, han marcat l’inici d’una representació enèrgica. A l’escenari, 160 infants a la funció de la tarda, vestits amb jerseis verd clar i corones de paper fetes per ells mateixos, han interpretat les cançons que des del mes de gener que assajaven. Moments com quan la detectiva Fumera ha col·locat un cubell d’escombraries al cap del rei Gaspar han provocat rialles entre el públic i els mateixos infants.

Segons explica Matamala, una de les claus de l’èxit és la connexió que els infants estableixen amb els personatges, “és graciós perquè quan surten de l’escenari cada nen o nena diu que el seu personatge preferit és un de diferent: a alguns els agrada la Berta Fumera, als altres el rei Gaspar, o el Lluquet…”. En aquest sentit, destaca que “és important que hi hagi tants personatges, perquè cadascú es fixa en una cosa o en una altra”. També subratlla el valor pedagògic del projecte, especialment pel que fa a la descoberta musical, “és un plus poder ensenyar als infants instruments que no hi ha a les escoles de música”. 

La castanyera i la Berta Fumera en un moment de la funció de la tarda / Oscar Bayona

A més, un altre dels objectius del Cantaxics és oferir nous referents als més petits a través de la música i el teatre, tot posant en valor el patrimoni cultural propi. Tot i això, l’equip també té en compte el públic adult. “Sempre pensem a fer una història que sigui agraïda pels nens, però també pels pares”, assegura Matamala, ja que el conte inclou gags dedicats a les famílies.

