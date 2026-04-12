Rosalía, la fulgurant estrella que més brilla als Estats Units
La projecció internacional de la icònica cantautora, que acumula col·laboracions amb artistes de renom i amistats a Hollywood, només admet comparació amb la de Julio Iglesias
Carles Planas Bou
El 2018, poc després d’assolir la fama mundial després de publicar l’avantguardista i aclamat àlbum El Mal Querer, Rosalía se’n va anar a viure als Estats Units. Malgrat estar molt lluny de la seva família, al seu Sant Esteve Sesrovires natal, la polièdrica artista catalana sabia que només a la meca del show business podria trobar la inspiració que anhelava per fer el pròxim salt. "Admiro moltíssim la cultura de l’entreteniment d’aquí. [...] La manera com ho feu és increïble", va confessar poc després en una entrevista amb la prestigiosa revista nord-americana Billboard.
Gairebé una dècada –i una crisi pandèmica atrapada a Miami– després, Rosalía ja és la fulgurant estrella catalana (i espanyola) que més brilla al firmament del panorama musical nord-americà. El seu art s’ha globalitzat fins al celestial Lux (2025), la seva última i més ambiciosa obra que, en paraules de Jordi Bianciotto, "desplaça el centre del pop" per portar-lo a "un extrem inaudit".
Rosalía no només no ha ocultat el seu desig de triomfar, sinó que l’ha abraçat com una força creativa exuberant. L’ambició de què parla en el tercer single del confessional Motomami (2022) s’ha traduït en quatre àlbums d’estudi, dos EP, 36 senzills i 35 vídeos musicals. Un recorregut prolífic per a una cantautora tot terreny de tan sols 33 anys.
Lluny de conformar-se amb les melodies comercials d’una era en què la intel·ligència artificial amenaça d’aplanar la cultura fins a desproveir-la d’ànima, Rosalía ha abraçat el significat de la creativitat amb la precisió d’un orfebre per crear obres úniques, complexes i fins i tot incòmodes –això és, vives– per convertir-se en "l’alquimista de la nostra era", com ha establert l’analista Marta Peirano.
Èxit global
Fins i tot defugint sovint la radiofórmula, la meteòrica carrera de la cantautora catalana ostenta xifres mai vistes en la música espanyola. Actualment, acumula gairebé 31 milions d’oients mensuals i milers de milions d’àlbums només a Spotify i uns set milions d’àlbums físics venuts arreu del món. Després de ser triple platí amb El Mal Querer i doble platí amb Motomami a Espanya, Lux ha arribat al quàdruple platí en tan sols nou setmanes, tot un rècord. A més, Rosalía ha fet història per partida doble amb el seu últim treball al debutar en el número 1 de fins a cinc llistes de Billboard i a l’arribar a la quarta posició al xart Billboard 200, la posició més alta aconseguida mai per una artista espanyola.
Més dates als EUA que a Espanya
El 2019, el trá trá que la va projectar al món va cristal·litzar en una gira –principalment per grans festivals de tot el globus com Coachella, Lollapalooza, Glastonbury o Primavera Sound– la recaptació de la qual s’estima en uns 15 milions de dòlars. Des d’aleshores, els seus àlbums han passat a cognomenar-se amb l ’etiqueta world tour, disparant així la seva audiència i generació de negoci. El de Motomami va superar els 30 milions d’ingressos i es projecta que el de Lux, que desembarca aquesta setmana a Barcelona, es duplicarà fins als 60 milions. Aquesta projecció global explica que Rosalía actuï enguany en almenys 10 concerts als EUA, més que les seves vuit actuacions a Espanya.
Èxit massiu de públic, però també entre l’acadèmia i la crítica especialitzada. Rosalía ha guanyat dos premis Grammy nord-americans –Millor Àlbum Alternatiu o Rock Llatí per Motomami el 2023 i El Mal Querer el 2020– i podria aspirar a més per Lux, tot i que haurà d’esperar a la gala del 2027. El seu últim treball és el segon més ben valorat de l’any passat a Metacritic, que agrega ressenyes de publicacions musicals tan prestigioses com Pitchfork, Rolling Stone o NME, només per darrere de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny. També és considerat el divuitè millor àlbum de tots els temps, segons la classificació de l’agregador. Si Lux va obtenir una puntuació de 95 sobre 100, Motomami va aconseguir un 94 i El Mal Querer, un 89.
Com gairebé tota estrella pop, la projecció internacional de Rosalía ha desbordat els marges del seu art per traduir-se en la seva intimitat. Haver viscut a cavall de Los Angeles, Nova York i Miami ha portat l’artista no només a relacionar-se amb artistes de la talla de Billie Eilish, Travis Scott o The Weeknd –amb qui ha col·laborat en els temes Lo vas a olvidar i La fama–, sinó a entaular amistat amb algunes de les celebritats més influents de Hollywood. La més coneguda de les seves amigues és, sens dubte, la multimilionària model i empresària de cosmètica Kylie Jenner. Més enllà del mediàtic clan de les Kardashian, Rosalía és particularment pròxima a l’actriu Hunter Schafer, amb qui va mantenir una breu relació amorosa el 2019, segons va confessar a la revista GQ. Una altra relació nord-americana de la catalana, més recent, va ser amb Jeremy Allen White, protagonista de la premiada sèrie The Bear. Aquest mes, la cantant farà el salt a la televisió amb un petit rol com a stripper a Euphoria, popular sèrie d’HBO que va consagrar la seva amiga Schafer.
Malgrat estar envoltada de certa excentricitat i opulència, Rosalía ha advertit reiteradament en les seves lletres sobre la necessitat de seguir amb els peus a terra.
L’incontestable èxit aconseguit per Rosalía als EUA no té precedents per a cap músic espanyol, a excepció del de Julio Iglesias fa més de 40 anys. El 1982, i després d’arrasar a Espanya i Amèrica Llatina, el Frank Sinatra patri es va mudar a Los Angeles i va catapultar la seva carrera al país, especialment gràcies a l’àlbum 1100 Bel Air Place, que va llançar dos anys després i va acumular més de cinc milions de còpies.
El triomf musical d’Iglesias a l’altre costat de l’Atlàntic es va forjar sota el segell de Discos Columbia, la secció llatina de Columbia Records. Com va fer abans amb el crooner de Madrid, la històrica discogràfica novaiorquesa també va saber apreciar el potencial de Rosalía. Per això, ha sigut responsable de la distribució del tercer àlbum d’estudi de la catalana, Motomami, i del més recent Lux. El gegant Sony, amo de Columbia Records, ja va impulsar El Mal Querer, el treball que va propulsar la de Sant Esteve Sesrovires a la fama.
