La transversalitat de Rosalía alinea tot l’arc polític
Júlia Regué
Rosalía no és de les artistes que solen implicar-se en política de manera recurrent, però sí que ha mogut fitxa en el tauler polític en dues ocasions destacades. La primera, el 2019, quan, després de les eleccions generals del 10 de novembre d’aquell any, va publicar el tuit "Fuck Vox" per l’ascens del partit d’extrema dreta, i l’última, aquest gener, quan va actuar en el concert-manifest en defensa de la causa palestina al Palau Sant Jordi de Barcelona, després d’haver sigut criticada per no haver-se posicionat en contra de la matança a Gaza. Però, ¿què opinen els polítics sobre ella i què pensen que representa aquesta artista de dimensió internacional per a Catalunya?
Els principals dirigents catalans valoren el que suposa l’artista de Sant Esteve Sesrovires i l’impacte que tenen les seves cançons en el debat polític.
SALVADOR ILLA - PRESIDENT
«És espiritualitat, tolerància i bellesa»
El president Salvador Illa no es perdrà el concert de la cantant a la capital catalana. El cap del Govern considera que la trajectòria d’aquesta artista "és un motiu d’orgull per a Catalunya". En aquest sentit, destaca tres coses de la seva obra: l’espiritualitat ("un valor molt rellevant en aquest moment"), la tolerància i el diàleg ("perquè amb 8.000 milions de persones al món que pensen diferent i sense convivència no hi ha una bona sortida per a ningú") i la bellesa ("un valor que ens ajuda a veure el món amb esperança").
JOSEP RULL - PRES. DEL PARLAMENT
«És una ambaixadora de Catalunya»
"La música de Rosalía no deixa indiferent: la seva veu i la seva proposta artística arriben a generacions ben diferents, i això fa que transcendeixi l’àmbit estrictament musical", considera el president del Parlament, Josep Rull. Puntualitza que, precisament per això, de manera voluntària o no, "genera debat i convida a prendre posició, sigui des de la discrepància o des de l’admiració". La seva popularitat, indica, "la converteix en una ambaixadora de Catalunya al món", amb la responsabilitat que això comporta.
LORENA ROLDÁN - PPC
«És ambaixadora cultural d’una generació»
Per a la portaveu adjunta del PP al Parlament, Lorena Roldán, Rosalía és la mostra d’"una Catalunya oberta i cosmopolita que barreja arrels i avantguarda". Considera que ha sigut capaç d’integrar diverses identitats musicals, de connectar amb el públic jove i internacional, i de "portar el flamenc i la cultura catalana i espanyola al món". "Rosalía és l’ambaixadora cultural més important de la seva generació": amb la seva creativitat "trencadora i sorprenent", també fa reflexionar sobre grans temes actuals.
LAURE VEGA - CUP
«El desencant hauria d’interpel·lar la política»
La diputada de la CUP Laure Vega confessa que estudia Rosalía des de fa temps. "El mal querer [2018] és un àlbum potent en forma i contingut, publicat el mateix any que el judici de La manada, un moment clau en què moltes dones es van considerar feministes. L’últim àlbum, centrat estèticament en l’espiritualitat, respon a una època horrible i superficial alhora, en la qual tot és susceptible de convertir-se en mercaderia", apunta. Vega avisa que "aquest desencant hauria d’interpel·lar la política".
ORIOL JUNQUERAS - ERC
«La seva obra inspira orgull de país»
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, i l’artista catalana comparteixen lloc d’origen: la comarca del Baix Llobregat. "Rosalía representa una Catalunya moderna, capaç de combinar tradició i innovació sense perdre les arrels", apunta. "Mostra realitats del país que sovint passen desapercebudes", remarca. Posa com a exemple la cançó Milionària, un single que "recorda que la identitat catalana és viva i imperfecta". "La seva obra alimenta el debat sobre llengua, cultura i identitat, i inspira orgull de país", assenyala.
JÉSSICA ALBIACH - COMUNS
«Reivindico el seu dret a tenir dubtes»
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, està convençuda que Rosalía passarà a la història de la música "com una de les grans". "És una artista enorme, amb una base molt sòlida que li permet jugar amb estils ben diferents", afirma. Albiach també indica que, com a figura amb gran influència, "tot el que diu i fa té impacte". Ara bé, vol reivindicar, alhora, "el seu dret a tenir dubtes, a equivocar-se i a rectificar en alguns posicionaments, de la mateixa manera que no fa falta compartir tot el que diu".
JOAN GARRIGA - VOX
«És una alegria la referència a Déu»
Quan Rosalía va escriure "Fuck Vox", el partit va respondre a la cantant amb un altre tuit: "Només els milionaris, amb avions privats com tu, es poden permetre el luxe de no tenir pàtria". "Malgrat els insults passats a Vox, celebrem que una catalana representi Espanya arreu del món", afirma ara el portaveu de la formació al Parlament, Joan Garriga. Sobre el seu nou àlbum, creu que és "una alegria que hagi decidit fer referència a Déu", i diu que veu "amb esperança el ressorgiment de la fe catòlica entre el jovent".
