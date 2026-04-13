Alerten de la venda d’entrades d'última hora falses pels concerts de Rosalía
Els ciberdelinqüents atrauen els usuaris mitjançant anuncis enganyosos a TikTok
Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una estafa amb les entrades d'última hora per veure Rosalía a Barcelona. La cantant de Sant Esteve Sesrovires oferirà aquest dilluns el primer dels quatre concerts que té previst fer al Palau Sant Jordi al llarg de la setmana, en el marc de la gira mundial del seu nou disc Lux. Les entrades es van esgotar fa mesos, però encara hi ha qui busca aconseguir a última hora un passi per veure l'artista a la ciutat comtal. Per això, la policia i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya han avisat de la difusió d'anuncis falsos d'entrades d'última hora que porten a un web fraudulent.
A TikTok, en concret, circulen continguts promocionats que asseguren falsament que encara hi ha entrades disponibles. Aquests vídeos utilitzen com a ganxo i sense autorització imatges d'espectacles anteriors i incorporen missatges com “Solo hoy” per generar sensació d’urgència. A més, per aparentar legitimitat, els anuncis es difonen a través d’un perfil sense contingut anomenat “rosaliaworldtour” i redirigeixen a un web fraudulent, allotjat a un domini que sembla autèntic perquè imita la imatge del lloc oficial de la cantant.
Aquesta pàgina maliciosa reprodueix pas per pas un procés de compra aparentment normal: es mostra una suposada cua d’espera, es permet seleccionar la ciutat i la data del concert, es visualitza un mapa del recinte, es pot escollir la zona, es limita el nombre d’entrades per persona… Tot plegat està dissenyat per generar confiança en l’usuari i que sembli autèntic.
La fase final inclou un formulari on es demana informació personal i dades de la targeta bancària per efectuar el pagament.
Però tot és una estafa: les entrades, si arriben, no tenen validesa. De fet, els tiquets autèntics estan exhaurits des del desembre, quan la venda oficial es va fer exclusivament a través de la plataforma Ticketmaster.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»