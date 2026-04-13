Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: "És la tercera vegada que anem a un dels seus xous"
La Montserrat i la Laia se sorprenen del canvi de públic que hi ha respecte a les altres gires: "'Motomami' va ser tota la comunitat LGTBI i ara amb 'Lux' hi ha molta noia"
Oriol Escudé / Pere Francesch
El públic del primer concert de Rosalía a Barcelona ha esperat aquest dilluns amb expectació, emoció, nervis i alegria que obrissin les portes del Palau Sant Jordi per assistir a l'actuació. Entre els primers a fer-ho no hi ha ni rastre de l'estètica de les motomamis, però sí en canvi de les mantellines, vestits blancs i fins i tot alguna disfressa de monja, emulant la portada del disc 'Lux'. Entre els assistents hi ha històries d'amistat com la de la Montserrat i la Laia, dues amigues de Manresa que aquest dilluns s'han desplaçat a la capital catalana per veure l'artista de Sant Esteve Sesrovires.
És la tercera vergada que van a un concert de Rosalía després de les gires d''El mal querer' i 'Motomami'. "Tot va començar perquè 'Malamente' Youtube l'estava recomanant tota l'estona", diu la Montserrat. La Laia apunta que no sabria triar un dels tres últims discs de Rosalía: "'El mal querer' era més tècnic i acadèmic; 'Motomami' era sortir de festa i rebentar i 'Lux' és entrar cap endins". A les dues amigues els sorprèn els canvis respecte a les cues dels concerts anteriors de la cantant catalana. "'Motomami' va ser tota la comunitat LGTBI i ara amb 'Lux' hi ha molta noia".
Més de mil euros
El David, de 28 anys i veí de Sabadell, també encarregat d’un club de fans de la cantant –l’usuari Rosalía Barcelona (@rrosalia.vt) a Instagram– és un dels exemples més forts de devoció per l’artista. «Vaig a tres de les quatre dates a Barcelona», explica. Aquest dilluns, disfrutarà d’una experiència vip amb una entrada ‘early access’, que permet entrar abans al recinte i ocupar la primera fila al concert. El dimecres 15 viurà l’experiència vip ‘Diamond’, que també dona accés a un ‘lounge’, i el divendres 17 veurà Rosalía des de la grada.
«No m’importa veure tres vegades el mateix concert perquè l’escolto des que va començar amb ‘Los ángeles’. Sabent que és aquí, no podia no estar dins», comenta el jove. «Em falta l’últim dia –lamenta–, que no ha sigut possible aconseguir-lo, també per diners». Entre totes les entrades, el David s’ha gastat més de mil euros. «Jo ja sabia que això podia passar i ho tenia estalviat. Ha fet mal, però és per a una bona causa», explica.
