Quins famosos participaran al confessionari de Rosalía durant el 'Lux Tour' a Barcelona?
La cantant de Sant Esteve Sesrovires recrea sobre l'escenari el petit habitacle que es troba a les esglésies i escolta els secrets de famosos
El 'Lux Tour' de Rosalía està a punt d'aterrar a Barcelona i una de les grans incògnites dels seus quatre concerts al Palau Sant Jordi (13, 15, 17 i 18 d'abril) és qui participarà als confessionaris. Durant uns minuts, abans de la interpretació de 'La Perla', la cantant catalana recrea sobre l'escenari el petit habitacle que es troba a les esglésies i escolta els secrets de diferents persones que s'han trobat amb 'perles' a la seva vida amorosa.
Des de la sorprenent aparició d'Esty Quesada, més coneguda com a 'Soy una Pringada', en la primera data de Madrid, aquest moment del concert s'ha convertit en un dels més esperats. En les dates següents van aparèixer Metrika, Aitana —que va protagonitzar un moment ple de 'pullites' a Sebastián Yatra— i Shannis. Ara, com no podia ser d'una altra manera, les especulacions sobre qui podria aparèixer als concerts de Barcelona no han trigat a sorgir.
Entre alguns dels noms que s'han esmentat a les xarxes socials hi ha Bad Gyal, que serà al Movistar Arena de Madrid els dies 11, 12 i 14 d'abril, per la qual cosa podria ser-hi a partir del dia 15 al Palau Sant Jordi; Amaia, una de les més desitjades perquè podria donar alguns detalls de la relació que va mantenir amb Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, que actualment és parella de Pilar Tobella, germana de Rosalía; Alexia Putellas, que el dia 13 serà a Anglaterra pels classificatoris per al Mundial i el 18 a Madrid per disputar un altre partit contra Ucraïna; La Marrash, 'influencer' i participant viral de 'La casa de los gemelos 2'; els germans Estopa, que mantenen una bona relació amb l'artista; Samantha Hudson, que ja va acudir a la seva 'listening party' de Barcelona, o, fins i tot, la cantant catalana Julieta.
Per ara, tot és una especulació. Tanmateix, segur que Rosalía aconsegueix sorprendre els seus fans amb alguna de les aparicions del confessionari.
