El ‘Lux Tour’ arriba a Barcelona
Fans de Rosalía fan cua des de primera hora al Palau Sant Jordi: «Vaig a tres dels quatre concerts, m’he gastat més de mil euros»
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ofereix aquest dilluns el primer dels quatre concerts que fa aquesta setmana a Barcelona
Alba Giraldo
Barcelona s’ha despertat gris i amb pluja aquest dilluns, però ni tan sols això ha frenat desenes de fans de Rosalía. Des de primera hora del matí –els més matiners des de poc després de les sis– han començat a fer cua a les portes del Palau Sant Jordi per l’inici del ‘Lux Tour’ a la capital catalana.
El David, de 28 anys i veí de Sabadell, també encarregat d’un club de fans de la cantant –l’usuari Rosalía Barcelona (@rrosalia.vt) a Instagram– és un dels exemples més forts de devoció per l’artista. «Vaig a tres de les quatre dates a Barcelona», explica. Aquest dilluns, disfrutarà d’una experiència vip amb una entrada ‘early access’, que permet entrar abans al recinte i ocupar la primera fila al concert. El dimecres 15 viurà l’experiència vip ‘Diamond’, que també dona accés a un ‘lounge’, i el divendres 17 veurà Rosalía des de la grada.
Més de mil euros
«No m’importa veure tres vegades el mateix concert perquè l’escolto des que va començar amb ‘Los ángeles’. Sabent que és aquí, no podia no estar dins», comenta el jove. «Em falta l’últim dia –lamenta–, que no ha sigut possible aconseguir-lo, també per diners». Entre totes les entrades, el David s’ha gastat més de mil euros. «Jo ja sabia que això podia passar i ho tenia estalviat. Ha fet mal, però és per a una bona causa», explica.
No és la primera vegada que té aquest nivell d’implicació amb la cantant. Ja va acampar durant quatre dies al Palau Sant Jordi per a la gira d’‘El mal querer’. «Feia més fred que ara, però per ella, qualsevol cosa», recorda. Des de l’era ‘Motomami’, el jove és un dels administradors d’un club de fans de la cantant que, segons descriu, funciona gairebé com una segona feina. «És com si tingués una segona feina. Entre fotos, vídeos i la gent que t’escriu, cal estar molt pendent. Però crees una comunitat molt bonica».
Una experiència d’«un altre planeta»
Des de més lluny arriba el Diogo, portuguès de 29 anys, que ja va disfrutar del pas del ‘Lux Tour’ per Lisboa fa uns dies i que aquesta vegada la veurà des del ‘Front Stage’. «Com que ella és de Barcelona, volem viure l’emoció de veure-la a la seva ciutat», assegura. El jove explica que es va quedar «amb la boca oberta» quan va veure el concert a Lisboa i el defineix com «una experiència d’un altre planeta». A més, confessa que «va cridar i va plorar» quan va aparèixer la fadista Carminho sobre l’escenari per interpretar amb ella ‘Memória’.
Diogo va arribar a Barcelona divendres passat amb dos amics i, aquest dilluns a les set del matí, han acampat a les portes del Palau. «Ens hem unit a un altre fan que ve de França», comenta. La seva connexió amb Rosalía ve de lluny: «M’agrada des de ‘Malamente’. No recordo el moment exacte en què el fenomen va arribar a Portugal, però des d’aleshores no hem parat de seguir-la». De fet, ja va viatjar per ella a Barcelona durant el ‘Motomami Tour’.
Una bona matinada
L’Alejandro, de 24 anys, de Barberà del Vallès, s’ha aixecat aquest dilluns a les 5.30 hores per agafar el transport públic i arribar al Palau. «He matinat bastant, però valdrà la pena», assegura, convençut. El jove va conèixer Rosalía gràcies a ‘Malamente’: «Va gravar el videoclip al meu poble, al Baricentro. Em van dir que havia gravat allà una artista, la vaig buscar i em va encantar».
El jove, que és actor, celebra la feina que hi ha darrere del xou: «M’agrada molt el teatre. S’ha format com a ballarina, que no és gens fàcil, i em sembla admirable». Avui arriba preparat per a l’ocasió amb un estilisme treballat al detall. «Vaig demanar a la intel·ligència artificial que m’ajudés amb l’‘outfit’ –que serà tot blanc–. Portaré pedretes per la cara i una creu, que no pot faltar».
«Més minimalista»
L’Anna i la Sara, que esperen des de les 7.30 amb la seva entrada vip ‘Early Access’, són fans de Rosalía des de ‘Los ángeles’, el seu primer disc, i han anat a tots els seus concerts des d’‘El mal querer’. «M’agrada molt la posada en escena, com plasma les seves idees», destaca la Sara, que ha vist alguns moments del concert per les xarxes socials. L’Anna, per la seva banda, ha intentat esquivar el contingut sobre el concert per mantenir el factor sorpresa.
Al seu costat hi ha el Miguel i l’Alex, a qui acaben de conèixer, que es troben a les portes del recinte des de les 6.30 hores. «Jo n’esperava una mica més. Es parlava d’un escenari tipus catedral i ha sigut més minimalista del que es creia», apunta el Miguel, mentre l’Alex afegeix: «Tots diuen que en persona això guanya molt més».
