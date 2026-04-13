La imatge de la diva
Qui hi ha darrere de la bellesa de Rosalía al Lux Tour? Sergio Antón De las Nieves i Serpiente, així és el tàndem de maquillatge i perruqueria del moment
Abans de consolidar-se com el duo 'beauty' de l’univers escènic de la diva catalana, tots dos joves ja havien conegut l’estrellat al costat de Georgina Rodríguez: l’un des de la pell lluminosa i l’altre des d’unes trenes i unes ones convertides en rúbrica
Laura Estirado
La pròxima parada espanyola del LUX TOUR de Rosalía serà Barcelona, on l’artista catalana actuarà quatre nits al Palau Sant Jordi, els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril. I, a hores d’ara de la gira, ja s’entén que la seva imatge no es remata de qualsevol manera, sinó que està molt ben estudiada i pensada. És més, es construeix en equip. Els mateixos protagonistes així ho acrediten a les fotos que comparteixen als seus perfils socials: creative director @pilienspain, stylist @joecarayol, makeup @makeupbysergio, hair by me @serpiente.es. És a dir: direcció creativa, vestuari, maquillatge i perruqueria, formant part d’una mateixa idea visual; la de sublimar la bellesa natural de Rosalía.
Aquí és on entren Joe Carayol, estilista de l’era LUX, i dos noms que ara el gran públic comença a llegir com un tàndem, tot i que a la indústria fa temps que treballen plegats: Sergio Antón de las Nieves, @makeupbysergio, i Serpiente (@serpiente.es). Si Carayol ha aixecat per a Rosalía un univers d’arxiu, drama, referències escèniques i teatralitat contemporània, Sergio i Serpiente s’encarreguen que aquesta visió no s’acabi a la roba. La continuen a la pell (de porcellana) i als cabells (d’ones infinites).
Joves universos paral·lels
El LUX TOUR no ha inventat De las Nieves i Serpiente; simplement ha fet més visible una aliança creativa que venia d’abans. En una entrevista recent, Sergio explicava que Serpiente va ser la primera persona que va conèixer en arribar a Madrid, que ell va començar abans amb Georgina Rodríguez i que va ser qui li va obrir aquesta porta decisiva. Des d’aleshores, tots dos s’han anat ajudant i donant feina. Més que dos noms que coincideixen en una gira, són dos professionals que han crescut junts i han acabat afinant una mateixa gramàtica visual.
Sergio Antón de las Nieves va néixer a Monforte del Cid (Alicante) el 1998. La seva trajectòria respon força bé al model d’ascens d’aquesta dècada: vocació precoç, aprenentatge en part autodidacte, pas per Sephora, molt carrer, moltes xarxes i, finalment, una firma recognoscible. La premsa de moda l’ha retratat com el maquillador que va convertir la pell impecable en un senyal d’identitat i que defineix el seu estil com «femení, amb personalitat i empoderador». També ha explicat que Georgina Rodríguez —la dona de Cristiano Ronaldo— va canviar la seva carrera a escala mundial i li va obrir el camí cap a artistes internacionals com la de Sant Esteve Sesrovires.
Com canta la mateixa Rosalía: «La meva pell és fina / De porcellana. Trencada a la cantonada / La meva pell és fina / De porcellana».
Rostre esculpit amb llum
Aquest salt no va ser només d’agenda, sinó també de llenguatge. Sergio Antón treballa el rostre com si l’esculpís amb llum: pell polida, color molt mesurat, 'blush' alt, contorn integrat i una lluentor controlada que mai no sembla casual. Al voltant dels 'looks' de Georgina s’ha descrit aquesta estètica com un maquillatge d’aire 'Los Angeles', construït amb llavis nude, 'foxy eyes', coloret rosa i il·luminador visible, però sense perdre mai la sensació de precisió. Des d’aquest mateix gener, a més, aquest estil ha rebut aval institucional: Sergio és el nou National Make Up Artist de YSL Beauty a Espanya.
Amb Rosalía, la seva relació és anterior al LUX TOUR, tot i que la gira l’hagi fet més visible. La seqüència importa: no apareix del no-res en aquest capítol, sinó com algú que ja era dins l’ecosistema estètic de l’artista i que ara el signa de manera més evident.
Trenats amb firma
Si Sergio ha fet de la pell una arquitectura de llum, Serpiente ha fet dels cabells una forma de narració. Nascut a Madrid el 2000, l’estilista explicava en una entrevista que, amb només 23 anys, ja havia treballat amb noms com Georgina Rodríguez, Rosalía, Sita Abellán, Milena Smith, Úrsula Corberó i Jessica Goicoechea, entre altres. En aquella conversa deixava clar també d’on surt el seu univers: trenats com a firma, estructures amb intenció, inspiració en la cultura japonesa, el manga, l’anime i tot allò 'kawaii'. No és un perruquer d’acabat net i prou; és algú que entén els cabells com un gest visual amb argument propi.
En el cas de Serpiente, a més, la relació amb Rosalía es pot seguir amb més nitidesa cronològica. Abans del LUX TOUR, ja apareixia acreditat a la perruqueria de la Motomami Tik Tok Live Performance de Rosalía, difosa el juny del 2022, i el seu mateix perfil professional situa una de les seves primeres col·laboracions amb l’artista al voltant de 'Chicken Teriyaki', el febrer del 2022, en plena era Motomami. Més tard arribaria també l’univers visual de 'Tuya', el 2023. És a dir: molt abans que el gran públic els identifiqués com a part de l’engranatge visual del LUX TOUR, Serpiente ja participava en l’evolució capil·lar de Rosalía.
Aquest recorregut paral·lel amb Georgina Rodríguez ajuda a entendre per què avui tots dos es llegeixen tan bé junts. L’aparador de Georgina no només els va donar visibilitat; també va consolidar una estètica compartida de glamur molt contemporani, molt polit i perfectament recognoscible a les xarxes i en fotografia.
I és que en Rosalía fins i tot un ble solt sembla tenir una història al darrere i una raó de ser.
